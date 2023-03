Pese a sus dichos sobre que México no interviene en otros países, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Partido Republicano de Estados Unidos e incluso amago con operar en su contra en las elecciones de ese país, tras el anuncio de una propuesta para que militares de EU actúen contra los cárteles en territorio mexicano.

Dicha iniciativa fue anunciada por senadores republicanos el miércoles, en el marco del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas, dos de los cuales fallecieron.

Durante su conferencia mañanera, el Presidente dijo que si los legisladores de ese país “no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto”.

El mandatario nacional abundó que “a México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia, México es un país libre, independiente, soberano, nosotros no recibimos órdenes de nadie, aquí manda el pueblo”.

López Obrador señaló que la postura de algunos representantes republicano es “con propósitos propagandísticos. Ya agarraron lo del fentanilo, que es responsabilidad de México. Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo”.

El jefe del Ejecutivo cuestionó porque desde Estados Unidos no se combate a “los cárteles que se encargan de distribuir el fentanilo y más a fondo? ¿Por qué no atienden a sus jóvenes? ¿Por qué no atienden su problema grave de descomposición social? ¿Por qué no atemperan el incremento constante al consumo de las drogas? ¿Por qué, incluso, permiten que sean legales las drogas en Estados Unidos.

Otro de sus cuestionamientos fue “por qué se comercializan armas de alto poder como si se tratara de comprar cualquier mercancía sin ningún control. El 80% de las armas de alto poder que utiliza la delincuencia en México se venden en Estados Unidos y ni siquiera hay un registro de parte de ellos. Es más, algunos legisladores del Partido Republicano son financiados por las empresas que producen las armas para sus campañas”.

“Es campaña electoral”

Por su parte, al destacar que hay un entendimiento mutuo y se avanza en el trabajo en materia de seguridad, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón descartó tensión entre México y Estados Unidos en la colaboración de la materia.

Ayer en un encuentro con medios de comunicación al salir de Palacio Nacional el secretario de Relaciones Exteriores destacó que los legisladores que impulsan la intervención militar contra los cárteles no representan la posición del Gobierno de Estados Unidos.

“No hay tensión con Estados Unidos, porque esa es una declaración de senadores republicanos que no son el Gobierno de Estados Unidos, que plantean (los legisladores) algo que saben de antemano que no es realizable, lo plantean porque esa es su campaña electoral… Entonces no hay tal tensión con Estados Unidos”, indicó.

Cártel del Golfo ‘entrega’ responsables del secuestro de los 4 estadounidenses

Por la noche del miércoles pasado, fueron abandonados cinco hombres maniatados en calles de Matamoros, Tamaulipas.

Junto a las víctimas, se encontró una nota en la cual el grupo Escorpiones, perteneciente al Cártel del Golfo, “condenaba” el secuestro de los cuatros estadounidenses y acusaba a los hombres de haberlo perpetrado, a la vez, “se disculpaba” por la muerte de tres personas, entre ellas una mexicana.

Autoridades revelaron que creen que el secuestro de los ciudadanos americanos, y la muerte de dos de ellos, fue debido a una “confusión” de los criminales, y aclararon que no hay agentes de Estados Unidos en México.

LEG