El no alejarse nunca de sus principios ha sido fundamental para la carrera de la cantante Eugenia León, pues asegura que a pesar de su trayectoria y evolución siempre ha encontrado en sus inicios un punto de partida.

“Mi nuevo sencillo, Recuéstate a mi lado es especial porque no solo es eso, sino que considero que es completamente una vuelta a mis inicios”, dijo Eugenia León en entrevista con 24 HORAS.

Esta canción es la segunda presentada de lo que será su próximo álbum, titulado Esperanza, el cual calificó de especial.

“Guillermo Briseño, Rafael Méndoza, El David Aguilar, Liliana Felipe, Frino, Rosalía León me otorgaron temas muy valiosos para constituir este disco pero en especial Recuéstate a mi lado es un homenaje muy sentimental a mi amigo y maestro Marcial Alejandro, quien desafortunadamente falleció”, continuó la intérprete.

La canción es un bolero romántico con el que la cantante vuelve a explorar sus inicios en la música, de la mano de un compositor con quien trabajó desde esa etapa.

“Con Marcial trabajé desde el inicio de mi carrera y por eso tuvimos una gran relación profesional y de amistad, ambos nos seguimos muy de cerca en nuestra carrera y con él aprendí demasiadas cosas”.

“Recuerdo que hubo una vez en que nos sentamos y me enseñó un poco de lo que quería transmitir en sus letras y eran muchas canciones oscuras, tristes, las cuales yo no me sentía con las ganas de trabajar y ahora pienso que me hubiera encantado poder complacerlo. Desafortunadamente ya es tarde, pero por el otro lado más afortunado pude sacar este tema”, recordó.

UN AGRADECIMIENTO A MARCIAL

Recuéstate a mi lado es una canción que encontró a Eugenia antes que ella la encontrara, en una situación surreal.

“La pandemia fue un momento muy duro en mi vida, perdí a muchos amigos y conocidos, en general representó cambios. Me cambié de casa, es un ejercicio común en mi vida y desgraciadamente he perdido muchas cosas en las mudanzas pero otras veces he encontrado cosas que no sabía que tenía”, agregó León.

“Cuando estás desempacando porque no fue cuando guardé las cosas me encontré con un CD que decía Recuéstate a mi lado, Marcial Alejandro. Yo no la recordaba y decidí reproducirlo y en ese momento me acordé de todo, fue muy emotivo y es una canción inédita. De esa forma decidí agradecerle a Marcial su trabajo y amistad, con la música, lo que nos hizo encontrarnos”, finalizó la cantante Eugenia León.

Cabe destacar que el compositor fue en la carrera de la cantante, su compañero de cabecera, quien la logró posicionar en lo más alto de su carrera con Fandango aquí.

Por otro lado, el álbum Esperanza, el cual estará disponible por completo en mayo, mezcla a lo largo de 11 canciones el folclor mexicano con la trova, en su mayoría, pero también versiones actuales de algunos temas que han sido reconocidos en la carrera de Eugenia León.

