Contra todo pronóstico Tame Impala logró su primera presentación en la Ciudad de México y es que la cirugía que tuvo Kevin Parker amenazaba con que el show fuera cancelado.

La noche fue amenizada primero por Cuco, el cantante de origen mexicano quien mostró sus temas que mezclan el regional con la Psicodelia. Agradecido con el público cantó cuatro tema inéditos de los cuales no reveló el nombre.

Te podría interesar: Shakira y Bizarrap obtienen cuatro Récord Guinness por su “Bzrp Music Sessions #53”

En punto de las 22:20, Tame Impala subió al escenario y su vocalista Kevin Parker lo hizo con muletas abriendo con “One More Year”..

Ovacionado por el público el australiano alzaba las manos en señal de “lo logramos”. Pero no duró demasiado de pie sino que dos canciones después optó por sentarse en una silla para poder aguantar el show.

Aunque no trajo el ya conocido ovni de luces la agrupación apostó por luces, estrobos y lasers que estuvieron haciendo juego con los visuales psicodélicos que caracterizan a Tame Impala.

“Posthumous Forgiveness”, “Apocalypse Dreams” y hasta “Elephant” hicieron que el público Mexicano gritara al unísono “¡Kevin! ¡Kevin!”.

Kevin Parker cumplió y ha salido al escenario para interpretar los temas de Tame Impala (@tameimpala). Con todo y muletas recibe las ovaciones del público. 👉🏻 https://t.co/f9uoKkCvTj 🎥: @Leo_vega pic.twitter.com/wYmbB59rBC — @diario24horas (@diario24horas) March 11, 2023

Luego de un breve descanso, Tame Impala interpretó “Let It Happen” cuyo intro fue distinto al de otras ocasiones que ha visitado nuestro país y que en su punto más alto provocó una lluvia de confeti. En este momento Parker estuvo de pie.

Tras esto volvió a sentarse y a jugar un poco con la silla tipo Godín para mencionar.

“No porque esté sentado significa que no podemos festejar. No porque me rompí la pierna significa que no podemos hacer nada” , y siguió con “It’s True”, poniendo a bailar a los asistentes.

Luego de permanecer durante tres canciones de pie, Kevin Parker, de Tame Impala (@tameimpala), ahora ocupa una silla para continuar su show en #CDMX. 👉🏻 https://t.co/f9uoKkCvTj 🎥: @Leo_vega pic.twitter.com/NDQyoZ8AXD — @diario24horas (@diario24horas) March 11, 2023

Otros temas que sonaron en el show fueron “Borderline”, “Nangs”, “Feels Like We Only Go Backwards”, entre otras.

En un punto del show mostró un Dr. Simi y mencionó a modo de broma que él lo curará y siguió con “New Person, Same Old Mistakes”

Al cierre de esta edición la agrupación seguía tocando sus tracks y muchos fans esperando “The Less I Know the Better”.

Te podría interesar: ¿Será? Afirman que Jenna Ortega estaría en la secuela de Beetlejuice

Con "Posthumous Forgiveness", Tame Impala (@tameimpala) enciende al público del Palacio de los Deportes. Kevin Parker continua sentado, agradece a #México y resalta que será el único show que hará en solitario. 👉🏻 https://t.co/f9uoKkD3IR 🎥: @Leo_vega pic.twitter.com/jIcnHfrpqY — @diario24horas (@diario24horas) March 11, 2023

EAM