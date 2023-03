El presidente Andrés Manuel López Obrador, reafirmó que México es un país libre, independiente y soberano, por lo que no permitirá la intervención en territorio nacional de gobiernos extranjeros ni de sus Fuerzas Armadas. Esto lo declaró en respuesta a las recientes declaraciones de legisladores republicanos de Estados Unidos. López Obrador, dejó claro que a México se le respeta. No somos un protectorado ni una colonia de Estados Unidos; nosotros no recibimos órdenes de nadie, aquí manda el pueblo de México. Resaltó que las expresiones de congresistas y senadores del Partido Republicano no provienen del gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Joseph Biden, de modo que continuará la cooperación con el propósito de resolver temas de seguridad. No es el gobierno del presidente Biden, son los republicanos. Es una actitud prepotente, alevosa, majadera, desde luego, intervencionista. El Gobierno de México comenzará una campaña de información dirigida a las y los connacionales e hispanos que viven en Estados Unidos para dar a conocer las intenciones de esta facción conservadora en temporada de elecciones. Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México para sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto. Vamos a estar insistiendo que ni un voto de mexicanos, de hispanos, de los que quieren a su patria, ni un voto a los republicanos, sea quien sea. No vamos a permitir que se afecte la dignidad de México, que es un pueblo independiente, soberano; costó mucho y allá donde están hablando todo eso, era de México, que no se olviden. El mandatario señaló la falta de acciones legislativas del Partido Republicano relacionadas con la atención a adicciones y venta de armas. Ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos. Ya agarraron lo del fentanilo, que es responsabilidad de México. Aquí no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos. Por qué no atienden ellos el problema. Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo, a los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo. Por qué no atienden a sus jóvenes. Por qué no atienden su problema grave de descomposición social. Por qué no atemperan el incremento constante del consumo de las drogas. Por qué, incluso, permiten que sean legales las drogas en Estados Unidos, cuestionó, el presidente López Obrador. Comercializan armas de alto poder, como si se tratara de comprar cualquier mercancía sin ningún control. El 80 por ciento de las armas de alto poder que utiliza la delincuencia en México se vende en Estados Unidos. Algunos legisladores son financiados para sus campañas por las empresas que producen las armas. El mandatario indicó que, tras estas expresiones, en su momento la federación buscará sanciones.

SENADORA CORA CECILIA PINEDO; ESTUDIAN OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN ENTRE MÉXICO Y CHINA

La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, destacó que las empresas inversionistas de China tienen mayor interés en nuestro país por considerarlo la plataforma ideal para llevar sus productos y servicios hacia el continente americano. Consideró necesario fortalecer los acuerdos de colaboración y ayudar a generar sinergias entre las naciones de la región Asia-Pacifico-África, para avanzar hacia un mundo más próspero y superar las diferentes crisis, que hoy impactan en nuestras economías con altos índices de inflación, escasez de productos, desempleo y pobreza. Señalo que a pesar de que existe un enorme déficit en la balanza comercial entre nuestras naciones, tenemos una tendencia que brinda oportunidades de cerrar esa brecha: la deslocalización de las empresas o mejor conocido como nearshoring. La senadora confió en que esta visita de trabajo a nuestro país será un parteaguas para la ampliación del intercambio comercial y económico binacional, a fin de que más productos mexicanos se exporten a China, se estimule a las empresas mexicanas a invertir en su país y este vínculo comercial se consolide en beneficio de áreas como turismo servicios, energías limpias e innovación tecnológica. Wang Shouwen, representante de Negociaciones de Comercio Internacional y viceministro de Comercio de la República Popular China, recordó que el año pasado celebraron el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y México, las cuales se han desarrollado muy bien. En el aspecto económico-comercial hemos alcanzado muchos logros muy buenos. El comercio bilateral del año pasado alcanzó los 100 mil millones de dólares, como incremento interanual del 10 por ciento. China es el segundo socio comercial de México. Mientras tanto, México es el segundo socio comercial de China en América Latina. Shouwen aseguró que más de 200 empresas chinas están haciendo inversiones en nuestro país en los sectores de energías renovables, electrodomésticos, telecomunicaciones y en la minería. Están participando en proyectos importantes, como en producción de vehículos eléctricos, el Tren Maya y el Metro de la Ciudad de México. El representante comercial chino, dijo que su visita tiene el objetivo de implementar los consensos alcanzados por los presidentes de los dos países, y que con el gobierno, el Senado de la República y las empresas mexicanas, van a explorar más oportunidades para fortalecer los lazos económicos-comerciales.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA ALEJANDRO ARMENTA; RESPALDO TOTAL A AMLO ANTE PROPUESTAS DE QUE EU INTERVENGA EN MÉXICO

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, respaldó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, para emprender una campaña con los mexicanos e hispanos que radiquen en Estados Unidos, a fin de repudiar la postura de congresistas estadounidenses que proponen la intervención de ese país en México. Indico que como senador que proviene de una comunidad migrante en Puebla, todo el respaldo al Presidente de la República para hacerle un llamado a nuestros hermanos en la Unión Americana, para que repudien este tipo de actos y expresiones intervencionistas que están disfrazadas de una lucha contra el narcotráfico, pero que de fondo buscan hacer negocio con la venta ilegal de armas. El legislador aseveró que el Senado tiene claro que el respeto al derecho ajeno debe darse entre ambas naciones, por lo que sostuvo que la postura del congresista Dan Crenshaw es excesiva y grosera, además de que rompe las reglas de la diplomacia y atenta contra la soberanía de nuestro país. El presidente López Obrador, anunció que emprenderá una campaña para hacer un llamado a mexicanos e hispanos que viven en ese país a que no voten por políticos republicanos y para difundir qué acciones está emprendiendo su administración en contra de la delincuencia organizada. Alejandro Armenta informó que realizará lo propio con sus paisanos poblanos en territorio estadounidense, pues proviene de una comunidad migrante, además de que en Nueva York existen 2.5 millones de poblanos, quienes representan la base de la economía de aquel estado. Yo iría concretamente a hablar con mis amigos en Nueva York, New Jersey, Chicago, Houston y Las Vegas o desde aquí enviaría mensajes a mis paisanos para que sancionen moralmente a quienes no les bastó con arrebatarnos la mitad del territorio nacional. Dijo que deben entender que México no es un país de conquista, ni que ellos son un imperio que puede venir a sacudir a una nación que ha mostrado solidaridad con ellos. México no está en condiciones de ceder territorio para que vengan a invadirnos. Asimismo, dijo que los congresistas republicanos deberían estar más ocupados por dejar de hacer negocios con la industria armamentista; ellos permiten, deliberadamente, el flujo ilegal de armas al territorio nacional con el que resguardan el tránsito de sustancias con las que producen fentanilo y están matando a sus jóvenes. El legislador, consideró que los congresistas que impulsan esta propuesta son representantes de intereses económicos, no de la sociedad, pues los ciudadanos norteamericanos no desean una intervención; ellos representan intereses económicos imperialistas y nosotros no podemos quedarnos callados. Los congresistas republicanos no defienden a Estados Unidos, sino a sus negocios y ahora amenazan con invadir a nuestro país. Ellos son guardianes del tráfico ilegal de sustancias hacia su país, porque tienen el armamento. Alejandro Armenta sostuvo que es inaceptable que se envíen armas a México, por considerar que la lucha contra el crimen organizado no se hace de manera frontal, cuando ellos mismos son quienes condecoraron a Genaro García Luna, quien ahora fue considerado culpable por el crimen de narcotráfico.

SENADOR RICARDO MONREAL; HACE UN LLAMADO A LA UNIDAD PARA HACER FRENTE A HOSTILIDAD DE CONGRESISTAS REPUBLICANOS

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, hizo un llamado a la unidad de los mexicanos, para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador y hacer frente a la hostilidad en contra de nuestro país, así como a la actitud injerencista que han expresado algunos congresistas republicanos de Estados Unidos. Ricardo Monreal, enfatizó que por historia, dignidad y congruencia no podemos permitir que, con fines electorales, se proponga la intervención del Ejército de ese país en México. Por eso respaldamos el llamado del presidente López Obrador a dar la espalda a quienes, desde el púlpito parlamentario o desde la retórica preelectoral, están promoviendo este tipo de circunstancias, que hagan de México una piñata electoral, con el propósito de sacar votos a su favor. Señalo que algunos parlamentarios de Estados Unidos han aprovechado los hechos de Matamoros, Tamaulipas, para proponer que las Fuerzas Armadas de la Unión Americana operen en nuestro país en contra de los cárteles del narcotráfico. Se trata, de una actitud injerencista, de propuestas que rayan en una actitud totalmente inadmisible. No lo podemos permitir: por historia, por dignidad, por congruencia; y queremos expresarles en este llamado, a que todos nuestros paisanos y los mexicanos que aquí radicamos, hagamos valer la unidad, hagamos valer la presencia, en este y en aquel país, para que las libertades ciudadanas y los derechos políticos se respeten. Indico que es francamente irresponsable estar planteando que soldados, que Fuerzas Armadas, estadounidenses, intervengan al país. El senador refirió que desde 1848, cuando perdimos nuestro territorio nacional por una invasión, no se habían presentado este tipo de osadías. No lo vamos a admitir, en el Senado de la República no vamos a admitir ninguna presencia de tropas extranjeras en nuestro territorio. El líder de la mayoría legislativa reiteró el llamado a todos los mexicanos, tanto los que radican en la Unión Americana como en México, para que se mantengan unidos y hagan frente a esta acechanza y a esta hostilidad que estamos sufriendo.

DIPUTADO IGNACIO MIER; CUARTA TRANSFORMACIÓN HA AVANZADO AL LADO DE LAS MUJERES

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo parlamentario de Morena, afirmó que la Cuarta Transformación ha asumido un rol al lado de las mujeres para abatir las desigualdades. El legislador en una reunión con las diputadas federales de Morena, y acompañado por el presidente del partido Mario Delgado Carrillo, destacó que el día de la mujer conmemora varios años de lucha perseverante, tenaz y valiente de las mujeres por acabar con el pacto patriarcal. Mier Velazco señaló que la reforma en materia de paridad es de las más profundas que se han logrado en el país y celebró que el 51 por ciento de la integración en la Cámara de Diputados sean mujeres. De igual forma, mencionó que vivir en un país más libre también es un logro de la Cuarta Transformación y reconoció a las diputadas de la presente y anterior Legislaturas, porque en buena medida se les debe la promoción de las reformas constitucionales que han permitido que se abatan las desigualdades en México, sobre todo en materia de justicia para los más necesitados y los programas sociales, pero también en el combate a la corrupción y en tener un gobierno austero y libre de privilegios. Asimismo expresó que garantizar las reformas en materia de paridad, avanzar en la legislación para que haya justicia y que las mujeres no padezcan ningún tipo de violencia, además de la libre expresión de sus ideas, son acciones que ha abanderado la Cuarta Transformación. Lamentó que aún persista un criterio machista en muchos impartidores de justicia que no permiten que las mexicanas tengan garantizados sus derechos. Por ello, hoy toca a los hombres convertir los espacios que ocupan en espacios del feminismo.

DIPUTADO HAMLET GARCÍA; AVALA CRITERIO DE LA SCJN DE RECHAZAR EL USO DE MODO HONESTO DE VIVIR, USADO POR EL TEPJF Y EL INE PARA INHABILITAR A CANDIDATOS DE MORENA

El diputado Hamlet García Almaguer, señalo que las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de la LXV Legislatura, avalaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de rechazar el uso del criterio de modo honesto de vivir para inhabilitar como candidatos a un cargo de elección popular, por considerarse que existe contradicción ya que dicho concepto implica una ponderación subjetiva y puede traducirse en una forma de discriminación. Aseguró que en los últimos años el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) idearon un sistema tramposo para despojar de candidaturas al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), incluyendo a las corcholatas, bajo el concepto de modo honesto de vivir. Buscaban aplicar sanciones administrativas acumulativas para después negar el registro de nuestras compañeras y compañeros del movimiento. El secretario de la Comisión de la Reforma Política-Electoral respaldó que la SCJN haya determinado que el TEPJF no pueda despojar los derechos políticos electorales, no sólo de las y los integrantes de Morena, sino de las y los ciudadanos que quieran participar para un cargo de elección popular, utilizando esa teoría. En días pasados la ministra Norma Piña Hernández perdió una votación relevante de 7 a 4 votos en el pleno de la Corte relacionada en la discusión sobre el concepto modo honesto de vivir. La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega manifestó su beneplácito por la resolución y recordó que ella ya había propuesto una iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el pasado 15 de junio. El objeto de la iniciativa es regular en la ley electoral la exigencia de la categoría ‘tener un modo honesto de vivir’ como un requisito de elegibilidad para ser postulado a un cargo público. Aseguró que el contar con un modo honesto de vivir es una presunción jurídica en favor de cualquier persona, se trata de una presunción de igualdad que habilita a cualquier persona para tener la capacidad de participar en la política. Por ello, concordamos con la decisión de la Corte al considerar indebido que haya interpretaciones en contra de dicha presunción y que con base en tales interpretaciones se pretenda dejar inhabilitados a las personas para participar en una elección.

DIPUTADO LUIS ESPINOSA; IMPRUDENTE ANUNCIAR UNA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 33 CONSTITUCIONAL

El diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, consideró que es una imprudencia del Presidente de la República anunciar una iniciativa de reforma al artículo 33 constitucional, que actualmente prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en los asuntos políticos del país y que permite al Ejecutivo expulsarlos. No me gusta mucho, y menos en el marco de lo que sucedió con estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. Siempre ha sido una facultad de que las cuestiones políticas de nuestro país sean de los mexicanos, si no al rato tendremos dentro de nuestro país opiniones distintas. Más bien deberíamos garantizar la seguridad de extranjeros y nacionales. Sobre si el anuncio del titular del Ejecutivo Federal resulta una imprudencia, Espinosa Cházaro respondió: me parece que sí. Vamos a revisar, la iniciativa, no la conocemos a detalle, pero de inicio me parece que no era el momento para presentar algo de esta naturaleza. Apuntó que la oposición no hizo un escándalo, como afirmó el titular del Ejecutivo Federal, sobre el secuestro y homicidio de cuatro estadounidenses, el escándalo, lo hizo la prensa norteamericana; esa es la imagen que él, el Presidente de la República, proyecta en el mundo, una imagen de inseguridad. Nosotros por lo que sí hemos hecho mucho ruido es por las desaparecidas, por las muertas, por las violadas, por eso sí hemos levantado la voz, pero en eso el Presidente ni nos ve ni nos oye. Espinosa Cházaro declaró que aspira a ser candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por la coalición “Va por México” (PAN-PRI-PRD), por lo cual levantará la mano para ser la opción del PRD, en el marco de la alianza electoral. Creo que la ciudad requiere un cambio de rumbo, y estoy decidido, el sábado en el marco del informe legislativo, a presentarme como una opción del PRD de cara a que iremos en una coalición. El PRD necesita tener hombres y mujeres que aspiren y tengan la capacidad, y yo voy a levantar la mano por la Ciudad de México.

DIPUTADO JORGE ÁLVAREZ; INICIATIVA PRESIDENCIAL PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN COINCIDE CON LA QUE PRESENTÓ SU BANCADA

El coordinador del Grupo Parlamentario de MC, Jorge Álvarez Máynez, dijo que la iniciativa del Presidente relativa al artículo 33 de la Constitución Política, que envió a la Cámara de Diputados, coincide con la que previamente presentó MC en la materia, en diciembre de 2022. La presentamos antes nosotros. Ojalá se dictaminen en conjunto y salgan en conjunto. Calificó de anacronismo a ese artículo constitucional, que prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en los asuntos políticos del país y que permite al Ejecutivo expulsarlos. Indicó que es un anacronismo constitucional, un anacronismo jurídico; y nosotros creemos en los derechos humanos, y lo mismo que pedimos para las personas migrantes de México a Estados Unidos y de otros lugares, que se les respeten sus derechos humanos, es lo que debemos de garantizar. Álvarez Máynez consideró que dicho artículo contradice el artículo 1° constitucional y todos los tratados que el país ha firmado en materia de derechos humanos. Hay que legislar y quitar esa restricción convencional en la Constitución en materia de derechos humanos, pero no hay que modificar el debate. Sobre el tema de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que una mujer presida el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Álvarez Máynez aseguró que hay una imposibilidad de cumplimiento de dicha sentencia, porque ya se cerró la convocatoria, sin embargo, prevé que haya consenso para que una mujer presida el Consejo. El Tribunal lo que hizo fue extemporáneo, porque ya había cerrado la convocatoria cuando ellos expidieron esa sentencia y el tema es una situación jurídica, pero la situación nuestra y de varios coordinadores es que se va a privilegiar que pueda llegar una mujer a la presidencia del Consejo General del INE.

DIPUTADAS EDNA DÍAZ ACEVEDO Y LAURA FERNÁNDEZ; CRITICAN A AMLO QUE DIGA QUE LAS MUJERES SON EL MOTOR DE CAMBIO, Y EN LOS HECHOS PONGA UNA VALLA METÁLICA AFUERA DE PALACIO NACIONAL

Las diputadas Edna Díaz Acevedo y Laura Fernández Piña, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, condenaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Día Internacional de la Mujer, haya dicho que las mujeres son el motor del cambio, mientras que en los hechos puso una valla metálica para blindar el Palacio Nacional contra las protestas de las féminas que salieron a exigir seguridad. Afirmaron que el Estado mexicano ha claudicado en su obligación de proporcionar seguridad al sector femenino, ya que en la actual administración han sido asesinadas 17 mil mujeres y niñas; quienes ahora gobiernan, olvidaron muy pronto sus causas y lo que prometieron. Señalaron que el Día Internacional de la Mujer se ha convertido en una fecha para reivindicar la lucha de mujeres que, por décadas, han exigido acceder a una vida libre de violencia y libertad plena. Sepan bien que nunca, pero nunca más tendrán la complacencia de nuestro silencio. Hoy, y cada 8 de marzo, Reforma, el Zócalo y todo México se pintará de morado, y no importa el tamaño de las vallas, ni los muros que construyan en Palacio Nacional, porque el feminismo las va a derrumbar a golpe de sentencia en los tribunales, y si eso no funciona nos verán y escucharán en las calles, avenidas y edificios públicos del país, hasta que entiendan que si tocan a una, respondemos todas. No cesaremos de gritar y demandar justicia hasta que ya no nos asesinen por el hecho de ser mujeres; cuando salir a la calle de noche y regresar sanas y salvas no sea un privilegio sino un derecho que la autoridad nos garantice. La diputada Díaz Acevedo sostuvo que el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México protegen monumentos y se blindan en sus palacios, mientras niñas y mujeres no tienen la mayor defensa que una plegaria suplicando por volver a sus casas sanas y salvas. Mientras exista la desigualdad entre hombres y mujeres, aún cuando se sepa de noticias de la negación de derechos, cuando aún lloremos enardecidas por la muerte de niñas y de jóvenes, no podemos hablar de una transformación.

POWER RANKING; ENCUESTAS PRESIDENCIALES, CDMX Y COAHUILA

Power Ranking CDMX, García Harfuch y Brugada continúan al frente; sin embargo, la lucha entre los panistas se prende: Taboada ingresó al Top 3 al avanzar 5 puestos, seguido por Xóchitl 7 y Romero 10, Tabe 12, viene empujando delante de Limón 13. Batres sube al 4 y Fernández Noroña baja al 5; Delgado desciende tres lugares hasta el 6 y Rodríguez 9, completan la lista top. De acuerdo con la encuesta de Cripeso, el abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, tendría una ventaja de poco más de 8 puntos porcentuales sobre Armando Guadiana (Morena) y este a su vez estaría otros 8 puntos arriba de Ricardo Mejía (PT) en la contienda por la gubernatura de Coahuila. La actualización del Power Ranking Presidencial mostró el avance de diversos aspirantes de la oposición. Luis Donaldo Colosio y Ricardo Anaya se movieron un puesto hacia arriba para ingresar al Top 5 general y además encabezar a las figuras de la oposición. Mauricio Vila recorrió cuatro lugares hacia arriba para ubicarse en el tercer escalón del bloque opositor, mientras que Santiago Creel se mantuvo en el cuarto puesto de este bloque y Lilly Téllez completa el Top 5. De acuerdo con la observación de Massive Caller, Morena puntea en nueve de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en la intención de voto, mostrando una clara división de las preferencias entre el Oriente y el Poniente en la CDMX.

ANTÓNIO GUTERRES: DERECHOS DE LAS MUJERES NO DEBEN SUCUMBIR EN LOS SILICON VALLEY

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió de la discriminación de género que se vive en el mundo digital, y subrayó que los derechos de las mujeres no deben sucumbir en los Silicon Valley de este mundo. Guterres se expresó así con motivo del Día Internacional de la Mujer, que este año Naciones Unidas dedica a la importancia de cerrar las brechas de género en la ciencia, la tecnología y la innovación. El jefe de Naciones Unidas advirtió sobre las enormes desigualdades que se dan en este ámbito, desde diferencias en el acceso a internet, a los problemas de representación femenina en el sector tecnológico, donde el número de hombres duplica al de mujeres y es hasta cinco veces mayor en el caso de la inteligencia artificial.

