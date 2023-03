Como cada año, los premios Oscar buscarán complacer tanto a actores como a espectadores llenando de estrellas y cantantes la alfombra roja.

Los Oscar 2023 que se realizará este próximo 12 de marzo contará con el anfitrión Jimmy Kimmel, además de presentadores como Antonio Banderas, Glenn Cloe, Samuel L. Jackson y Salma Hayek; como cantantes llaman la atención Lenny Kravitz y Rihanna.

La parte musical de la gala de los Oscar 2023 llama la atención debido a que algunos de los artistas que tendrán oportunidad de presentarse en el escenario también se encuentran nominados a canción original.

Rihanna volverá a escenarios, tras una polémica presentación en el Super Bowl LVII, además de realizar una presentación se encuentra nominada por la canción “Lift Me Up”, canción de la película “Black Panther: Wakanda Forever”.

.@rihanna will take the stage at the 95th Academy Awards to perform her Oscar-nominated original song "Lift Me Up" from 'Black Panther: Wakanda Forever.' #Oscars95 https://t.co/FbrUO0PKeL

— The Academy (@TheAcademy) February 23, 2023