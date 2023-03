Al destacar que hay un entendimiento mutuo y se avanza en el trabajo en materia de seguridad, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón descartó tensión entre México y Estados Unidos en la colaboración de la materia.

En un encuentro con medios de comunicación al salir de Palacio Nacional el secretario de Relaciones Exteriores destacó que sobre las declaraciones de senadores republicanos, en el sentido de desplegar a fuerzas armadas de su país en México para combatir a los cárteles y la respuesta del presidente López Obrador que advirtió que no se permitirá el injerencismo, Ebrard dijo que no representan la posición del Gobierno de Estados Unidos

“No hay tensión con Estados Unidos, porque esa es una declaración de senadores republicanos que no son el gobierno de Estados Unidos, que plantean (los legisladores) algo que saben de antemano que no es realizable, lo plantean porque esa es su campaña electoral y creen, piensan que atacar a México, culparlo de cosas. México no sólo no tiene la culpa, sino que le estamos ayudando, todas las incautaciones de fentanilo que se hacen en México, si no se hubiesen hecho, esas pastillas estarían hoy o habrían causado, no digo cientos, miles de muertes en Estados Unidos. Entonces no hay tal tensión con Estados Unidos”, indicó.

Por la mañana mediante redes sociales el canciller escribió que promover el uso de fuerzas militares de EU en territorio nacional, es una propuesta de carácter electoral.

A través de un hilo de Twitter, el canciller indicó que es inaceptable y contrario al derecho la intención de Lindsey Graham ( Senador Republicano por Carolina del Sur ) y John Kennedy( Senador Republicano por Luisiana) de promover el uso de fuerzas militares de EU en territorio nacional.

Senadores republicanos de los Estados Unidos anunciaron este miércoles que presentarán un proyecto de ley que promueve declarar a esos cárteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con los legisladores Lindsey Graham y John Neely Kennedy, el objetivo de esta propuesta es poder activar más mecanismos contra ellos, como autorizar que el Ejército de EEUU pueda intervenir y combatir a los grupos del narco, incluso en territorio mexicano.