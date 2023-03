El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el evento por el Día Internacional de la Mujer desde Palacio Nacional, se pronunció sobre la marcha del 8 de marzo, y aseguró que la autodenominada Cuarta Transformación ya es un movimiento feminista. El mandatario federal consideró que la consigna que cantan los grupos feministas sobre que la Cuarta Transformación debe ser feminista o no será, debe de quedar atrás, pues insistió que el movimiento que él encabeza apoya al movimiento feminista. Es más ya eso se logró de una lucha de muchos años, de mujeres y del movimiento democrático y ahora lo que tenemos que tomar como objetivo es el consolidar la transformación que hemos iniciado. El presidente explicó que una de los principios de la 4T es que se debe de hacer valer las libertades, así como también como no permitir que no existan los autoritarismos para poder permitir que todas las personas puedan manifestarse con absoluta libertad. Insistió en que la 4T seguirá luchando por la igualdad, pues recordó que en México todavía existe una gran brecha de desigualdad, la cual consideró que necesita de todos los hombres y mujeres para poder mitigarla. La transformación que estamos llevando a cabo se da de abajo hacia arriba, con la gente y, en especial, el motor de este cambio son las mujeres. Reafirmó la solidaridad del Gobierno de México en la defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres. Además, cierra la brecha de género en cargos públicos. En lo que tiene que ver con el gobierno que represento, van a seguir siendo mayoría y las que toman las decisiones más importantes me apoyan mucho. Entonces van a seguir adelante en el gobierno. Acabo de terminar de visitar 24 estados y me reuní con Servidores de la Nación: 70 por ciento, mujeres. Estamos hablando de los más importantes servidores públicos, desde luego, arriba hay secretarias del Gabinete, pero abajo, los que recogen los sentimientos de la gente, los que atienden al pueblo, sobre todo a los pobres, la mayoría, mujeres. Adelantó que la líder de maquinistas del Tren Maya será la primera en conducirlo. Adicionalmente, se darán a conocer nuevas oportunidades para que las mujeres trabajen en las Fuerzas Armadas. Recordó que los Programas para el Bienestar benefician principalmente a mujeres a través de oportunidades de estudio y trabajo. Me da muchísimo gusto decir que, de 25 millones de personas beneficiadas con los Programas para el Bienestar, 13 millones son mujeres; en las becas, que son alrededor de 11 millones, la mayoría, mujeres; en la pensión de adultos mayores, la mayoría, mujeres.

SENADOR RICARDO MONREAL; DIFICULTADES PARA DESIGNAR MAGISTRADOS DEL TEPJF “VOY A INTENTAR CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CONSTRUIR MAYORÍA CALIFICADA”.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, reconoce dificultades para designar magistrados del TEPJF por intervención de partidos y gobernadores. Señalo que pese a las dificultades por los senadores de cada estado, al final el Senado será quien defina la designación. Yo lo que veo es más dificultad para construir mayorías calificadas, lo veo con toda seriedad. Si en la última etapa tuvimos dificultades, en estas donde hay más intereses tenemos más dificultades, porque no solo son los grupos parlamentarios, son los senadores de cada estado, los grupos parlamentarios, los partidos políticos y hasta los gobernadores los que intervienen, proponiendo o interviniendo, proponiendo sus perfiles, que obviamente yo escucho a todos, pero será el Senado el que defina. Reconoció que sigue atorada la designación de magistrados de las cinco salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debido a la falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios y al interior de su propia bancada. Aseguró que lo que les interesa es imparcialidad, profesionalismo, capacidad y que sean buenos jueces que no respondan a personas, eso es lo que nos interesa Explicó que en caso de que no se logre la mayoría calificada en el Pleno del Senado, se regresarán las ternas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que envíe otras, conforme al procedimiento que indica la ley, pero recalcó, voy a intentar todavía con los grupos parlamentarios construir la mayoría calificada.

MINISTRA NORMA PIÑA; NOS TOCA ESCUCHAR A LAS MUJERES EN EL PJF

La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF), con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, reafirmó su compromiso de escuchar y trabajar permanentemente de forma prioritaria con las mujeres en situaciones diversas de vulnerabilidad y aseguró que solo escuchándolas se podrán atender los principales problemas que enfrentan para acceder efectivamente a la justicia en México. Señaló que el Poder Judicial escucha, reconoce y asume su responsabilidad en relación con los problemas que persisten en el acceso efectivo a la justicia. En el Poder Judicial Federal nos toca guardar silencio y escuchar a las mujeres que marchan, que gritan en las calles, que dan voz a las que callan y nos recuerdan a las que hablaron por primera vez. Las únicas voces que hoy se deben oír son las de ellas, las de ustedes. La ministra aseguró que este 8 de marzo es un día de marcha, donde las mujeres salen a las calles para reclamar, legítimamente, un alto a las violencias que impiden a millones de niñas, adolescentes y adultas mayores, vivir en paz. Y agregó: Hoy, nos vemos a los ojos, nos fortalecemos. Nos acordamos de que somos muchas, de que somos fuertes, de que nos tenemos. Hoy, una vez más, nos reunimos para exigir: ¡Ni una más!”. La presidenta de la Corte afirmó que, desde su trinchera al frente del PJF, acompañará a todas las mujeres y agregó: Como cada año, hoy también marcho con ustedes, pero en silencio. Luchando por lo que creemos: que es posible e impostergable detener, de una vez por todas, la discriminación y las violencias por razón de género. Desde donde nos encontremos: ¡va por las que estamos, por las que se han ido, por las que vendrán!

GOBERNADOR RUBÉN ROCHA; ENTREGA MEDALLA DE HONOR A OFELIA LÓPEZ MEJÍA

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, otorgó el Premio Medalla de Honor “Dra. Norma Corona Sapién” 2023 a Ofelia López Mejía, abogada oaxaqueña que además de tener una reconocida trayectoria académica con nivel de Doctorado en Ciencias del Derecho, ha destacado por su lucha en favor de los derechos humanos de la mujer indígena en México. Rubén Rocha resaltó la magnitud del galardón instituido en honor a Norma Corona Sapién, cuya lucha ha sido un ejemplo por generaciones, reconociendo que la trayectoria de la homenajeada: Qué es ser indígena, ser mujer, pues es luchar contra el aislamiento, contra la marginación, contra el racismo, contra el odio, contra todo eso y no se pueden imaginar cómo es salir, para conquistar una personalidad de respeto en la sociedad, no se imaginan. Eso hizo Ofelia justamente, enfrentar todas las adversidades. Señalo que las mujeres tienen un aliado en la lucha por la igualdad, reconozco el invaluable rol que representan en la vida pública de nuestra sociedad. En mi gobierno, la paridad y equidad de género es fundamental para transformar a Sinaloa.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; GARANTIZAR SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD ACORDE A LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informo que el GPPRD, recibió en el Senado de la República a integrantes de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstrucción, con quienes se platicó sobre la urgente necesidad de frenar los tratamientos estéticos que no son realizados por médicos especialistas, ya que estas prácticas ponen en riesgo la vida de las personas. Cada día México recibe no solo a mexicanos sino también a residentes del extranjero que están interesados en tener atención médica más asequible y oportuna o para acceder a determinados tratamientos y/o procedimientos que no están disponibles en sus países de origen, motivo por el cual el turismo médico registró un alza tanto en la demanda como en la oferta, sobre todo en los estados de la frontera norte como Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, aunque también han despuntado Jalisco, Guanajuato y la Ciudad de México. Por su parte la presidenta de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstrucción, Bertha Torres Gómez, expuso como su principal preocupación que existen personas que se hacen pasar por especialistas cuando en realidad no se han preparado lo suficiente académicamente, motivo por el cual año con año se generan millones de pérdidas económicas de salud, patrimoniales, de obra pública, daños irreparables e incluso pérdidas de vidas humanas. Los participantes en la reunión de trabajo coincidieron en que derivado de la corrupción y negligencia por parte de quienes ejercen sin tener conocimientos y actitudes necesarias para el cargo o comisión que ostentan, así como por parte de las autoridades que no vigilan la correcta aplicación de la norma en los espacios donde se requiere tener profesionistas especializados, es urgente atender dicha problemática que, sin lugar a dudas va a la alza. En el encuentro entre la asociación y los legisladores, se acordó darle seguimiento a la reforma al Código Penal Federal y la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México con el objetivo de garantizar un servicio de calidad acorde a los más altos estándares.

SENADORA LUPITA SALDAÑA; DISEÑAR PROGRAMA PARA IMPULSAR EMPRENDEDURISMO FEMENINO

La senadora Lupita Saldaña Cisneros, en el marco del Día Internacional de la Mujer, presentó una iniciativa con la finalidad de reformar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyMes), para plantear también la creación de una ventanilla única de atención a mujeres emprendedoras, a fin de facilitar la formalización de sus negocios. Propuso diseñar un programa con acciones concretas para fomentar el empoderamiento económico de este sector y su inclusión en el sistema productivo mediante apoyos específicos destinados a través de la Secretaría de Economía. Indicó que el programa deberá contener acciones para acompañarlas en el proceso de emprendimiento, capacitarlas, promover el otorgamiento de subsidios, crear un ecosistema de mujeres emprendedoras y destinar un porcentaje de compras de gobierno a MiPyMes lideradas por mujeres. Asimismo, dijo, se promueve la elaboración de una plataforma digital para comercializar sus productos y el fomento a la actividad exportadora de las emprendedoras, además de la participación del Instituto Nacional de las Mujeres en el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el objetivo de generar más apoyos al emprendedurismo femenino. El 8 de marzo es una oportunidad para reflexionar y saber qué falta para que las mujeres puedan salir adelante y esta iniciativa cumple esa función de atender una carencia con el fin de impulsar el empoderamiento femenino en el tema económico. Lupita Saldaña, senadora por Baja California Sur, indicó que en la presente administración se ha ejercido una violencia institucional sin precedentes contra las mujeres con la eliminación de diversos programas que favorecían su desarrollo. Al respecto, mencionó la desaparición de las estancias infantiles que permitía a madres trabajadoras laborar con la tranquilidad de que sus hijos estaban al cuidado de personal especializado, o la reducción del presupuesto para los refugios de mujeres víctimas de violencia. La legisladora panista expuso que la iniciativa está en concordancia con lo que dispone el artículo 33 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en torno al establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos.

SENADOR JULEN REMENTERÍA; DEBEMOS TRABAJAR UNIDOS PARA QUE MÉXICO SEA EL PAÍS SEGURO QUE NECESITAN LAS MUJERES

El coordinador del GPPAN, Julen Rementería del Puerto, en el marco del Día Internacional de la Mujer, hizo un llamado para que, desde todas las trincheras, sumemos esfuerzos y trabajo para hacer de México el país seguro que necesitan las mujeres. Debemos trabajar por un país donde niñas, jóvenes y mujeres no desaparezcan, no sean violentadas ni asesinadas. Rementería del Puerto destacó que muchos indicadores se han peligrosamente disparado, por una falta de estrategia para parar la violencia y los feminicidios, y las autoridades se cruzan de brazos. El alto índice de feminicidios, desaparición de mujeres, delitos de violencia familiar y sexual es inaceptable. Tan solo Veracruz, es la entidad que ocupa los primeros lugares a nivel nacional en delitos relacionados con la violencia contra las mujeres, lo que confirma la existencia de una grave crisis de violencia de género. Es necesario visibilizar y actuar ante esta situación y enfrentarla de manera urgente. Expuso con datos del Instituto Nacional de las Mujeres, que la tasa de adolescentes que se convierten en madres aumentó; las muertes por cáncer de mama que en 2001 eran 14.78 por cada 100 mil mujeres de más de 25 años, al año pasado subieron a 20.27, y sufrieron un recorte por este gobierno para su atención que es constante, además de haber desabasto en los tratamientos. Las y los senadores del PAN trabajamos todos los días para que México sea un país equitativo y pacífico. No es sólo en el 8M cuando tenemos que poner los puntos sobre las íes, es labor de todos los días luchar para que esta sea una nación donde las mujeres vivan seguras y con mejores oportunidades.

DIPUTADA PALOMA SANCHEZ; LUCHEMOS POR LAS MÁS DE 26 MIL DESAPARECIDAS EN MÉXICO

La diputada Paloma Sánchez, legisladora federal sinaloense, en el marco del día internacional de la mujer, hizo un llamado a seguir luchando para que nos dejen vivir en paz. Unidas no sólo por el dolor de las violencias vividas, sino también por la determinación para erradicarlas, en el Día Internacional de la Mujer, las mexicanas salimos a las calles a exigir seguridad. Paloma Sánchez señaló: Hace un año estuve ahí y en cada cartel, cada grito y cada protesta, me vi reflejada. Supe que no estaba sola y que no exageraba. Nosotras estamos resistiendo y vivir amenazadas nos ha obligado a salir a las calles para exigir seguridad. No queremos privilegios, sólo que nos dejen vivir en paz, puesto que en México cada dos horas es asesinada una mujer; cada minuto, tres son víctimas de violencia sexual y cada día desaparecen nueve mexicanas. La diputada federal del PRI relató que, en su caso, gracias a otras mujeres, sobrevivió a una campaña de ciberacoso nacional, con más de un millón de comentarios sobre su cuerpo y valor como persona. Consideró que es mejor acompañarnos entre todas, sin ánimo de competir, escuchándonos y aprendiendo de nosotras. Argumentó que marchar al lado de mujeres tan valientes le ayudó a ver a otras que sufren diariamente. Por ejemplo, dijo, aprendí a escuchar a las madres de personas desaparecidas, que son buscadoras y guerreras que arrancan la tierra con las manos para encontrar a sus hijas, de las cuales hay más de 26 mil desaparecidas. Asimismo, aprendí a no juzgar a las mujeres que viven con miedo de denunciar a su agresor. La legisladora federal expresó que los hombres deben comprometerse a luchar a su lado para erradicar la violencia de género y que las mujeres no están destinadas a vivir con miedo.

GRUPO PLURAL; COMPROMETIDO EN LOGRAR QUE TODOS LOS DERECHOS DE LAS MUJERES QUEDEN PLASMADOS EN LA CONSTITUCIÓN

La diputada Amalia García Medina (MC), afirmo que las diputadas del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva estamos comprometidas en lograr que todos los derechos de las mujeres queden plasmados en la Constitución Política. En el marco de la “pijamada legislativa” organizada por el Grupo Plural de diputadas, comentó que a lo largo de un año se ha trabajado en un ambiente de disposición a escuchar y abonar a las iniciativas que favorecen a las mujeres. Se ha trabajado por este grupo de diputadas plural a lo largo de prácticamente un año y, tal como se hace en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se ha ido poniendo, por un lado, aquellas propuestas en las cuales hay coincidencias, y por otro, en las cuales hay debate e incluso algunas diferencias. Expuso que después de un año intenso de trabajo y reuniones, donde predominó el respeto, se generó un ambiente de disposición a escuchar los argumentos de cada fracción parlamentaria y se arribó a un paquete de iniciativas en las que hay consenso. Sé que hay distintos puntos de vista, seguramente habrá, y sobre todo en los órganos de decisión, que rigen normalmente. Es decir, la Jucopo no tendría por qué ser el órgano de poder y de dirección en la Cámara, pero en esencia lo es, de cualquier manera, las diputadas lo que no podemos hacer es darnos por vencidas. Reiteró que el Grupo Plural ha construido coincidencias muy importantes, y seguiremos intentándolo. Si hay diputados y senadores que no lo aprueban ellos tendrán que rendir cuentas a la ciudadanía, porque tenemos el mandato de legislar en favor de las mexicanas y los mexicanos, en este caso se trata en las mexicanas. Subrayó que este paquete de iniciativas llega en un momento extraordinariamente importante, porque se ha reconocido que las mujeres tienen el derecho a estar en los lugares de toma de decisiones. Se ha avanzado en la paridad, se ha avanzado en materia de derechos, sobre todo en las leyes, pero tenemos una realidad brutal, terrible, que nos sigue lesionando.

ALEJANDRO MORENO; LLAMA A SIMPATIZANTES DE MOVIMIENTO CIUDADANO A SUMARSE A “VA POR MÉXICO” EN EDOMEX Y COAHUILA

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, afirmo que ni primor, ni pactos debajo de la mesa, ni campañas ilegales. Subrayó que la dirigencia de Movimiento Ciudadano (MC) está desesperada, cambió de naranja a guinda y sólo se está prestando a jugar, desde la cúpula, el juego a Morena, para dividir el voto. Hizo un llamado a los simpatizantes de MC en Coahuila y el Estado de México, a que se sumen al gran proyecto opositor que encabezan Alejandra del Moral Vela y Manolo Jiménez, para que juntos defendamos el futuro de sus estados. Acompañado por el Coordinador del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira; del Vicecoordinador en el Senado de la República, Manuel Añorve, de legisladores e integrantes de la dirigencia nacional, Alejandro Moreno sostuvo que no cabe duda que Morena y Movimiento Ciudadano son lo mismo; ya es un aliado y ya trabajan en equipo. Dijo que la cúpula de MC, integrada, entre otros, por Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez son traidores y vividores de la política. Juntos, podríamos hacer un gran frente amplio para ganar al oficialismo. Puntualizó que MC hoy es una amenaza para la democracia, pero distinguió entre la dirigencia y sus militantes. Una cosa son los dirigentes de MC y otra cosa son los militantes y simpatizantes, que son gente comprometida y buena que quiere un cambio por México. Doy mi respeto a toda la militancia de MC, a quien señaló: les decimos que participen en las campañas del Estado de México y Coahuila y hagan el voto útil, que vayan con nosotros. Tienen las puertas abiertas en el PRI y en Va por México. Por otra parte, el Presidente Alejandro Moreno reiteró todo el apoyo, el respaldo y el compromiso del PRI a las mujeres mexicanas este 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Cuentan con nosotros, somos aliados de ellas.

CHILE; EL PLENO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS RECHAZA LA REFORMA TRIBUTARIA DE BORIC

La Cámara de Diputados de Chile rechazó en general la ambiciosa reforma tributaria presentada por el Gobierno de Gabriel Boric, una de sus promesas de campaña que buscaba recaudar 3,6 % del PIB en cuatro años. El pleno rechazó por estrecho margen la iniciativa al no cumplirse el quorum de 78 votos para avanzar, contando con 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, con un total de 8 congresistas que no acudieron a votar, entre ellos varios del grupo oficialista que apoya la coalición de Gobierno. El ministro chileno de Hacienda, Mario Marcel, tras conocer la decisión, subrayó que se trata de una muy mala noticia para los pensionistas y las mujeres, ya que se cierran las vías para financiar mejores condiciones.

