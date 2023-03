Lindsey Graham y John Neely Kennedy, senadores republicanos en Estados Unidos, anunciaron que presentarán un proyecto de ley que promueve declarar a esos cárteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

El objetivo de esta propuesta es poder activar más mecanismos contra ellos, como autorizar que el Ejército de EEUU pueda intervenir y combatir a los grupos del narco, incluso en territorio mexicano, indicaron en conferencia de prensa.

Además, señalaron que el punto de inflexión que los llevó a acelerar esta acción ha sido el auge del fentanilo, que en 2021, quitó la vida a más de 71 mil estadounidenses, de acuerdo con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Incluso, Graham tachó a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador como un “estado narcoterrorista”, ya que, afirmó, permite que actúen con impunidad.

“El fentanilo es un arma de destrucción masiva que está llegando desde tu país. Estás permitiendo refugios para que estos grupos operen con impunidad. Te pedimos que nos ayudes”

Las organizaciones que consideran registrar son: Cártel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Golfo, Los Zetas, el del Noreste, el de Juárez, el de Tijuana, el de Los Beltrán Leyva y La Familia Michoacana.

The second step that we will be engaging in is give the military the authority to go after these organizations wherever they exist.

Not to invade Mexico.

Not to shoot Mexican airplanes down.

But to destroy drug labs that are poisoning Americans. https://t.co/CbrNWvsQHe

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 8, 2023