El mayor número de personas que ha salido a manifestarse a las calles, en distintas ciudades del país, y los que lo hacen a través de redes sociales, tienen un común denominador: saben -y no están equivocados- que la única posibilidad para ganarle a la 4T en 2024 es uniendo a las oposiciones.

Que si el INE no se toca, que mi voto tampoco, pero en el fondo fueron las concentraciones un grito desesperado para que los líderes partidistas se pongan de acuerdo: dejen los egos, los intereses particulares para hacer un gran bloque antiAMLO, para poder así luchar distrito por distrito, municipio por municipio y estado por estado.

Que en la boleta solo existan dos opciones: nos quedamos con el lopezobradorismo o le decimos adiós. Esa es su lucha, esa es en el fondo la exigencia.

Sin duda los ciudadanos han rebasado a los partidos, y no se diga a sus dirigentes. Alito Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano simplemente no han estado a la altura de la historia. En particular los comandantes del PRI y PAN dan mucha pena y hasta lástima.

Pero con el anuncio de ayer, las esperanzas de ese grupo se alejan. Argumentan los naranjas que el PRI y Morena ya pactaron los resultados: la Cuarta Transformación se quedará con el Estado de México y el PRI, con el estado de los Moreira.

Y por si fuera poco, el senador Juan Zepeda, dijo que en lugar de desgastarse en la contienda del 4 de junio, mejor ya se concentran en el 2024. Irán solos pues. Ya sea con Luis Donaldo Colosio (alcalde de Monterrey) o con Samuel García (gobernador de Nuevo León), pero solitos.

No se mezclarán con Va por México, porque política, aritmética y socialmente no les conviene. Dante Delgado puede ser acusado de lo que deseen, pero no de tarado.

El movimiento naranja, el movimiento ciudadano del veracruzano sabe que solos tienen mucho más posibilidades. No ganarán la Presidencia de la República, pero competirán con más fuerza en las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México.

Mientras el bloque PRI-PAN-PRD podría presentar candidatos comunes, MC irá solo para las 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 31 congresos locales, 1580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 juntas municipales.

Es decir, quienes se sientan excluidos y olvidados en Va Por México, encontrarán en Movimiento Ciudadano opción para participar y hasta ganar. Que a nadie le sorprenda que experredistas, expanistas y expriistas encuentren cabida con el videoclip de Yuawi, y hasta bailen su remix.

Así es: Movimiento Ciudadano podría convertirse en la segunda fuerza política, y desplazar al desfigurado, dividido, endeble, blando, desnutrido, exánime, debilitado, desfallecido y pusilánime Va por México.

Con Valor y Con Verdad.- De confirmarse el pronóstico de Dante, el PRI se quedaría con Durango y Coahuila. Esteban Villegas y Manolo Jiménez solitos contra el mundo.

