AC Milan resistió en el campo del Tottenham, donde empató 0-0, este miércoles en el partido de vuelta de su eliminatoria de octavos de final de la Champions League, donde pudo avanzar a cuartos por primera vez en más de una década.

Sin goles en el choque de vuelta en Londres, la victoria 1 a 0 de la ida en San Siro fue decisiva para dar el pase al campeón de Italia. El tanto del hispano-marroquí Brahim Díaz ha sido por lo tanto el único en los dos partidos de la eliminatoria.

“Hemos merecido esta clasificación. Hemos dominado los dos partidos ante un equipo contra el que es muy difícil jugar. Nunca nos relajamos, siempre hicimos nuestro juego y tratamos de ir al ataque”, celebró el entrenador del Milan, Stefano Pioli.

A lifetime with this Club still would never be enough ❤️🖤#TOTACM #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/jmsqhA21Eb

— AC Milan (@acmilan) March 8, 2023