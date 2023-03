La Academia echará la casa por la venta este domingo y por ello se dio a conocer parte de lo que será de la fiesta posterior a la 95 ceremonia de entrega de los premios cuyo menú de bocadillos y bebidas estarán a cargo del chef Wolfgang Puck.

Para ello contratará con la ayuda de 200 cocineros para producir 5 mil piezas de pasta agnolotti hecha a mano, 250 libras de queso parmesano Reggiano, entre otras cosas, que serán acompañadas por una serie de bebidas en donde destaca el tan mexicano tequila, chocolates y hasta puros, todos de la mejor calidad.

En lo que a las producciones que forman parte de las nominaciones, también se hizo un análisis sobre la categoría de los documentales cortos.

Cuando el biólogo Maxim Chakilev abre la puerta de su cabaña en Siberia en el documental nominado al Oscar Haulout impacta a la audiencia con la imagen de 100 mil morsas amontonadas en la playa.

Este es un ejemplo de que los documentales cortos se han convertido en una expresión artística más. Es por eso que grandes compañías como The New Yorker y Netflix están entrando en el mercado.

“Los medios de comunicación tradicionales reconocen esto como una forma de llegar a nuevas audiencias y como una plataforma narrativa”.

La producción es el tipo de contenido que encaja con la ficción de alto nivel y con los reportajes de profundidad de The New Yorker, dijo Kang.

“Es pura experiencia cinematográfica, no necesitas una palabra para saber sobre la historia, una extensión de esa intersección entre arte y gran periodismo”.

El corto documental compite por contra otros cuatro trabajos que demuestran la amplitud del formato cada vez más demandado por el público, además fue nominado en décadas pasadas por medios como la cadena británica BBC o la estadounidense PBS, ambos inclinados hacia un estilo didáctico. Pero recientemente, el sector ha mostrado su potencial como pieza de entretenimiento.

Stranger at the Gate, How Do You Measure a Year?, dirigido por la ganadora del Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, The Elephant Whisperers y The Martha Mitchell Effect, estos últimos dos de Netflix, son los títulos contra los que se enfrenta Halout por la categoría de Mejor Corto Documental. /AFP

