Den Crenshaw, congresista republicano de Estados Unidos, cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su presunta protección a los cárteles mexicanos y el rechazo a la ayuda de su país para terminar con la violencia por parte de las organizaciones criminales en México.

“¿Por qué rechaza la ayuda de Estados Unidos? ¿Por qué protege a los cárteles? Ellos son tu enemigo y los Estados Unidos son su amigo. Lo único que busco es el éxito de México y una mejor vida para el pueblo mexicano, podemos ayudarle si nos deja”, reclamó en un video a través de Twitter el legislador de la Cámara de Representantes por el estado de Texas.

“Señor presidente, usted recientemente criticó mi plan para autorizar la fuerza militar contra los cárteles, los mismos carteles que han aterrorizado y asesinado al pueblo mexicano durante los últimos 20 años, los mismos que recientemente asesinaron a ciudadanos estadounidenses”, añadió al justificar su proyecto de ley para el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en contra del crimen organizado.

Además, hizo un llamado también al presidente Joe Biden, para que, junto con López Obrador, republicanos y demócratas, puedan terminar con los cárteles mexicanos que generan la violencia en ambos países.

“Esto no se trata únicamente de un problema de drogas, podemos vivir con este problema, esto es un problema de envenenamiento masivo y los cárteles son los directamente responsables”, añadió en su mensaje a través de video.

Eliminating the drug cartels is in both America and Mexico’s interests.

