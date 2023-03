El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el Gobierno de México, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), propone un análisis con el objetivo de conocer los impactos en la salud debido al consumo de maíz transgénico. Ya se está buscando un acuerdo para que se pueda hacer un análisis entre una agencia calificada de Estados Unidos y Cofepris sobre el daño, o no, a la salud del maíz transgénico, entonces eso es lo que nosotros proponemos. En tanto, no permitimos que se consuma en México. Queremos, además, que se sepa de una vez y para siempre lo que contiene el transgénico y si no hay daños a la salud; eso es bueno para el consumidor en México y para el consumidor en Estados Unidos. La importación de maíz amarillo, actualmente está destinado a la crianza de animales de corral como aves y cerdos. El mandatario aseguró que la federación prioriza la salud del pueblo, fomenta la autosuficiencia alimentaria y preserva las variedades del maíz en territorio nacional. Nosotros tenemos muchas variedades de maíz nativas y criollas; el maíz es originario de México, entonces tenemos que también cuidar nuestras especies nativas, eso lo hemos explicado y se va por buen camino. Sobre la solicitud de Estados Unidos para iniciar consultas técnicas en el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mencionó que hay un mes de plazo para lograr un entendimiento entre naciones antes de recurrir al panel de solución de controversias. El jefe del Ejecutivo aclaró que no se viola el T-MEC en esta materia. Ningún tratado en el mundo permite que se compren mercancías dañinas a la salud o que se vendan. En el mismo tratado hay cláusulas que protegen a los consumidores.

SENADO; RECIBE TERNA DEL EJECUTIVO PARA DESIGNAR INTEGRANTE DE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

El Senado de la República recibió la terna que planteó el Ejecutivo federal para la designación de un comisionado en la Comisión Reguladora de Energía, cuyo periodo concluirá el 31 de diciembre de 2030. Se trata de Walter Julián Ángel Jiménez, Alfonso López Alvarado y Víctor David Palacios Gutiérrez. La documentación de los candidatos fue remitida a la Comisión de Energía para su análisis y dictamen correspondiente. El Senado recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información relativa a la evolución de las finanzas públicas, que incluye los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico. Los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de enero de 2023. Además de la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, correspondientes al mes de enero de 2023. El documento se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. También la Cámara de Senadores recibió el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre octubre-diciembre de 2022, así como la ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades de dicho periodo, en el contexto de la situación económica nacional e internacional, aprobado por la Junta de Gobierno del Banco de México, que también fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

SENADOR RICARDO MONREAL; EL SENADO APRUEBA PROPUESTA DE MONREAL DE SOLICITAR A SRE INFORME SOBRE CRISIS DE OPIOIDES EN EU

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer que el Senado de la República solicitó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, una relación de las empresas mexicanas que pueden o pudieron estar vinculadas con la empresa estadounidense Purdue Pharma, a la que se le atribuye el origen de la crisis de opioides en la Unión Americana. La propuesta fue presentada para su trámite de obvia y urgente resolución, por el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, petición que aprobó el Pleno. La Cámara de Senadores también pidió al titular de la SRE un informe sobre la crisis de opioides en Estados Unidos y en la frontera de México, en el que incluya el papel de los dos países en la dinámica de producción y comercialización de fentanilo, oxicodona y otros narcóticos que tengan un potencial peligroso para la salud y la seguridad de ambos países. El legislador hizo un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que continúe las conversaciones con autoridades del vecino país del norte, a fin de fortalecer los esquemas de cooperación para enfrentar las actividades de los cárteles de la droga que operan desde Estados Unidos y que afectan la salud y la seguridad en México. Monreal Ávila reconoció que el fentanilo ha generado una crisis de magnitudes enormes, con problemas sociales graves y que ha tomado como víctimas fundamentalmente a las mujeres. Pero nosotros no podemos aceptar intervenciones groseras de gobiernos extranjeros, no podemos admitir lo que en 1848 sucedió con el tratado de Guadalupe, cuando perdimos más de la mitad del territorio nacional y que nos invadió Estados Unidos; esas etapas están superadas y no regresarán. Enfatizó que no se puede admitir que en la Unión Americana se propongan leyes extraterritoriales para que se apliquen en México y que el Ejército de ese país combata a grupos criminales en nuestro territorio. Eso sería simple y sencillamente inadmisible, una decisión bárbara, una acción carente de diplomacia, producto de la fuerza bruta o la fuerza unilateral en la que no creemos. Rechazamos tajantemente las expresiones de congresistas norteamericanos republicanos, que a la sombra o al ánimo del proceso electoral, como retórica electorera, usan a nuestro país. En la actualidad, el mercado negro utiliza el fentanilo principalmente para cortar otras sustancias, como la heroína o la cocaína, pues al tratarse de una droga más barata, adictiva y potente, genera una mayor dependencia con mayores márgenes de ganancia. Consideró que en México y Estados Unidos no sólo existen los riesgos asociados con el consumo de la sustancia, sino que la demanda por fentanilo también ha generado un mercado negro y una actividad cada vez más grande para los cárteles del crimen organizado de ambos países, con la consecuente agudización de la violencia que ejercen. La epidemia de opioides, es uno de los grandes retos de salud pública que enfrenta el mundo y la región de Norteamérica, aunado a que las víctimas mortales por sobredosis de estas sustancias se acumulan cada día, y entre ellas el fentanilo representa la de mayor riesgo por su potencia, pues se estima que es entre 50 y 100 veces más poderosa que la morfina.

AMÉRICO VILLARREAL; ESTADOUNIDENSES DESAPARECIDOS EN TAMAULIPAS YA FUERON LOCALIZADOS

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, informó vía telefónica al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya fueron localizados los cuatro ciudadanos estadunidenses que fueron secuestrados en Matamoros el fin de semana. Dos de ellos fallecieron, uno más está herido y otro sigue con vida. Américo Villarreal dijo que se enviaron ambulancias con personal médico para atender a la persona herida. Todo con conocimiento y asistencia de la Embajada de EEUU en México. El Presidente López Obrador lamentó mucho el suceso y envió sus condolencias a los familiares de los levantados, así como al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos.

MARIO DELGADO; INVITA A SIMPATIZANTES DE MC A SUMARSE A MORENA EN COAHUILA Y EL EDOMEX

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, invitó a todas y todos los simpatizantes del partido naranja a que se sumen al proyecto morenista. Esto luego de que Movimiento Ciudadano diera a conocer que no postulará candidatos en las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Mario Delgado dijo que: Desconocemos la razón de por qué un partido político decide no participar en la vida democrática del país, pero quiero aprovechar ésta situación para invitar a todas y todos los que tenían pensado votar por Movimiento Ciudadano a que se cambien a Morena. Si tenían su corazoncito naranja, los invito a que se sumen a Morena para que podamos consolidar esta gran ventaja que tenemos en el Estado de México y para que podamos triunfar en Coahuila. El líder morenista, señaló que, si algunas personas tenían simpatía e intenciones de votar por Movimiento Ciudadano, es porque están en favor de que haya un cambio en sus estados y no quieren que siga gobernando el PRI, partido que, lleva casi 100 años en el poder. No me imagino a un simpatizante de Movimiento Ciudadano votando por el PRI o votando por el partido de García Luna; la posibilidad de cambio está en nuestro Movimiento. Los mexicanos y mexicanas de buena fe, que desean lo mejor para sus entidades, son bienvenidos a Morena, no se van a arrepentir. Mario Delgado aseguró que Morena es el camino para desmantelar el sistema de corrupción y saqueo que ha tenido el PRI durante casi 100 años y la única manera de que el pueblo de Coahuila y el Estado de México reafirmen su voluntad y de cambio.

EMBAJADOR KEN SALAZAR; LAMENTA HECHOS OCURRIDOS EN TAMAULIPAS

El Embajador Ken Salazar; declaro que la violencia contra ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas demuestra la imperante necesidad de actuar contra los cárteles. Lamentamos los asesinatos de dos ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, y nos unimos a la pena de sus seres queridos. Extendemos nuestras condolencias a los familiares de la víctima mexicana. Asimismo, sentimos el dolor por las afectaciones físicas y emocionales de las otras dos víctimas estadounidenses que siguen con vida. Nuestra prioridad más alta es la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Reafirmamos nuestra disposición para trabajar estrechamente con el gobierno de México para que los responsables en este caso sean castigados y trabajemos para que actos violentos similares no vuelvan a ocurrir. Como hemos señalado en nuestras Alertas de Viaje, Tamaulipas representa un riesgo por los altos niveles de criminalidad y violencia. Nos preocupa particularmente el control que ejerce el cártel del Golfo en la zona conocida como la frontera chica. Este caso subraya que es crucial mantener una estrecha colaboración entre nuestros gobiernos. Es necesario combatir la impunidad y enfocar recursos tanto a las autoridades de seguridad como de justicia. Estos hechos de violencia son un trágico recordatorio que nos exige reafirmar el compromiso de nuestros gobiernos para asegurar nuestra frontera compartida y fortalecer el combate a las organizaciones criminales trasnacionales. Sabemos que es posible, y lo tenemos que lograr, ya que de ello depende el bienestar de nuestros ciudadanos.

SAMUEL GARCÍA; NO BUSCARÁ LA PRESIDENCIA; PREFIERE VER CRISTALIZADA LA INVERSIÓN DE TESLA

El gobernador Samuel García, de Nuevo León, por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, ahora que se viene la gran inversión para el estado, con la instalación de una planta de Tesla, afirmó que está más comprometido que nunca con el desarrollo de la entidad, por lo que descartó participar a una candidatura por la Presidencia de México. Samuel García reconoció que el anuncio de la inversión de Tesla, fábrica de vehículos eléctricos, ha catapultado su imagen a nivel nacional, pero reiteró que, por ahora, no piensa más que en gobernar el estado y terminar su sexenio: Yo ahora me siento mucho más comprometido a terminar porque es una inversión de varias fases, la que ahora conocemos es la primera, pero son al menos tres fases.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SRE PRESENTAR UN INFORME SOBRE LA CRISIS DE FENTANILO

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, hablo sobre el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar un informe sobre la crisis de fentanilo que se vive en Estados Unidos de América y sus vínculos con México. El senador, dijo que lo ha estado escuchando con mucha atención y quisiera formular en el mismo sentido. Señalo que ellos presentaron una iniciativa para sancionar de manera más severa la falsificación de medicamentos que es una de las formas en que precisamente se trafica el fentanilo. Hoy es verdaderamente menor la sanción que hay para la falsificación de medicamentos, sobre todo el énfasis y la agravante la tenemos en los opioides. Es en 2019 cuando presentamos esa iniciativa, entonces, podríamos incluir en esta atención, además de otra que presentamos de un precursor de fentanilo que hoy no se tiene prohibido en nuestro país, es decir, está permitido ese precursor porque se prohibieron tres, pero faltó uno, pudiéramos incluir en esa atención legislativa estas dos iniciativas que presentamos en 2019 y 2020.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; LUCHA DE LAS MUJERES NO ES LA LUCHA DE UN SOLO PARTIDO

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, en el marco del Día Internacional de la Mujer, así como la muerte de trabajadores de Pemex, señalo que realmente esta lucha de las mujeres no es la lucha de un solo partido, es la lucha de muchas mujeres a lo largo de muchos años, y creo que esta lucha no concluye ni con este gobierno, ni hemos logrado todo lo que queríamos, la realidad de las mujeres es terrible, siguen siendo violentadas, siguen siendo asesinadas, no tenemos acceso a los mismos salarios. Esta lucha debe de seguir y yo creo que lo que tenemos que hacer pues es un análisis de qué está bien y qué está mal y hay cosas en las que definitivamente no estamos bien, nos cansamos de decir que las mujeres son atendidas en los ministerios públicos y Lorena Escobar, una joven estudiante de la carrera veterinaria, denunció en el Ministerio Público de Miguel Hidalgo, que estaba siendo intimidada, estaba siendo violentada por el novio. La realidad es que nos la pasamos anunciando protocolos, nos la pasamos diciendo discursos y en la vida real no existe una atención hacia las mujeres que sufren violencia. Mi intervención la dedico a las cinco personas que fallecieron por su irresponsabilidad como gobierno. Un antecedente en Tuzandepetl, aquí está, para que se den cuenta de la magnitud del accidente en Veracruz, en las cavernas de almacenamiento de crudo, donde pues cinco trabajadores de Pemex por la falta de equipo, por la falta de capacitación, por muchas circunstancias fallecieron, cinco trabajadores cuyos cuerpos quedaron totalmente carbonizados por la magnitud del incendio.

SENADORA JOSEFINA VAZQUEZ; ACCIONES PARA PREVENIR PELIGROSOS RETOS VIRALES EN REDES SOCIALES

La senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, dio a conocer que se aprobó un dictamen en el que solicita a diversas autoridades poner en marcha acciones para prevenir retos virales peligrosos para la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes. Las y los senadores pidieron que a las secretarías de Educación Pública de los estados que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno federal, instrumenten acciones encaminadas a prevenir que niñas, niños y adolescentes realicen retos virales peligrosos para su integridad física y psicológica, particularmente con el reto que consiste en grabar los efectos del consumo de clonazepam. Además de realizar campañas de difusión en los centros escolares, relacionadas con la prevención de retos virales peligrosos y con la promoción de una cultura responsable de la educación digital. La Comisión consideró indispensable que las secretarías de seguridad del país, a través de sus respectivas policías cibernéticas, realicen las investigaciones correspondientes, encaminadas a detectar la comercialización ilícita de medicamentos controlados. Desde hace algunos meses, en redes sociales circula un reto que se llama el que se duerma al último gana, en el cual se incita a los menores de edad a consumir, dentro de escuelas, clonazepam, que tiene propiedades ansiolíticas que inducen al sueño y, como su nombre lo indica, el que tarde más tiempo en dormir, gana. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios advirtió que el consumo inadecuado, sin supervisión médica e irresponsable de fármacos como el clonazepam, tiene efectos secundarios que van desde la somnolencia, mareos y náuseas hasta la pérdida del equilibrio, problemas de coordinación, dificultad para pensar o recordar y dolor de cabeza. Las y los integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia avalaron también la minuta de la Cámara de Diputados que declara el 29 de abril de cada año como el “Día Nacional contra la Sustracción de Menores”. El objetivo de esta declaración, explicaron, es visibilizar las problemáticas a las que se enfrenta la infancia de nuestro país como la violencia familiar, la sustracción de menores y otro fenómeno de impacto social como es la alienación parental.

SENADORA GABRIELA BENAVIDES; A FAVOR DEL DICTAMEN DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Senadora Gabriela Benavides Cobos; fijo su postura a favor del Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. La senadora señalo que los espacios públicos son el lugar de encuentro para realizar la vida en sociedad. En ellos se desarrollan diversas actividades, generando la interacción social, el encuentro cultural, el desarrollo deportivo. Deben ser espacios llenos de luz, desafortunadamente se oscurecen por el registro de agresiones y hostigamiento sexuales en contra de las mujeres. Han sido muchos años donde las mujeres callaban y dejaban pasar los comentarios sexuales, miradas lascivas en estos espacios públicos, por miedo a ser criticadas, a ser agredidas, por no aceptar un supuesto halago. Los piropos, las miradas, los sonidos, las señales de índole sexual e incluso los comentarios sobre nuestro físico, no son un halago, son expresiones que violentan, que lastiman, que atemorizan a las mujeres que sólo queremos vivir libres. Por ello quiero manifestar mi reconocimiento a la promovente de la iniciativa, a la senadora Sasil de León Villar, debido a que es una propuesta que permite visualizar y avanzar en la búsqueda de la igualdad de nuestro país y de vivir en una sociedad libre de violencia. Desafortunadamente, el 70% de las mujeres mexicanas se sienten inseguras en su ciudad. Los cajeros automáticos, el transporte público, las calles que usualmente utilizamos son lugares donde las mujeres se sienten inseguras. Asimismo, la incidencia de delitos sexuales contra las mujeres es de cuatro por cada 100 habitantes, cifra que aumenta al considerar que muchas mujeres no denuncian estos delitos. El dictamen reconoce el acoso sexual en los espacios públicos, obligando al Estado mexicano al diseño de políticas públicas dirigidas al desarrollo de espacios y transportes públicos libres de todo tipo de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. Faculta a las entidades federativas, a la Ciudad de México y a los municipios y a las alcaldías, a promover y garantizar espacios y transportes públicos, seguros y libres de violencia. Con esta reforma se avanza tratando de garantizar la libertad e integridad de las mujeres y niñas mexicanas en los lugares de esparcimiento, de movilidad y cualquier otro en donde debieran ejercer su libre personalidad. Por una vida libre de violencia ¡vivan las mujeres!

SENADOR JULEN REMENTERÍA; FIJA SU POSTURA POR HECHOS OCURRIDOS EN TAMAULIPAS A PERSONAS AMERICANAS

El coordinador del GPPAN, Julen Rementería del Puerto, fijo su posición sobre el caso Matamoros. Señalo que es un tema que refleja tal cual cómo está la seguridad en nuestro país. Esto que sucedió con dos personas americanas y que no sabemos la suerte que van a correr las demás porque no ha habido suficiente información, la llamada que hace hoy el gobernador Américo con el presidente pues esperaría uno que hubiera dado más datos, que dijera cómo aparecieron, dónde fue, quiénes son, cosas de mayor precisión. Esta situación se da en México y se cuentan por más de 100 al día, porque hay desparecidos, hay muertos, y lamentablemente lo que se refleja, este drama es que es una cosa que aquí en nuestro país sucede mucho y que la estrategia de seguridad no lo está componiendo ni lo está ni siquiera perfilando a poderlo componer en algún momento. Es algo terrible, es algo que por supuesto al tratarse de personas del extranjero compromete la relación, pero aquí hay que señalarlo, que sí, lo lamentamos mucho, pero lamentamos mucho lo que sucede aquí en México con nuestros nacionales, porque así como murieron estas dos personas americanos pues mueren todos los días más de 100 personas, entre secuestrados, ejecutados y todo lo demás es algo terrible. Ojalá no trascienda más allá, pero ojalá también sirva por lo menos para replantear el tema de la seguridad y que se pueda atacar las verdaderas causas de fondo y se deje de lado esta situación, esta condición en donde se minimiza el problema, en donde se utiliza políticamente por parte del gobierno y perdón que lo diga así porque así se ve, porque si esto hubiera pasado en un estado como Guanajuato hubiera explotado desde la mañanera. Pasa en un estado como Tamaulipas, gobernado por Morena y no explota o no explota por lo menos desde el Palacio Nacional, explota en los medios porque claro que tenía que explotar, el asunto no es menor, pero me parece a mí que este sesgo político que se le da de repente a la seguridad pública y esta condescendencia con los grupos delincuenciales, me parece desde la estrategia de seguridad me parece que no ayuda. A mí me ha tocado en voz mía llevar la petición del PAN para que podamos revisar la estrategia de seguridad, y no ha prosperado y no se han sentado las bases para poderlo hacer. No que los reciban los senadores del PAN, o los del PRI, no, no estoy hablando de que se haga una estrategia, se convoque a foros en donde con especialistas coordinados por el Senado, en donde venga la Secretaría de Gobernación, donde venga también la Secretaría de Seguridad Pública, las propias Fuerzas Armadas, y hagamos un plan para tratar de diseñar algo que pueda perfilar una estrategia que medianamente permita suponer que se puede arreglar en el futuro las cosas, porque de otra manera pareciera que no tiene remedio esto. En otro tema sobre la salida de MC de las contiendas electorales en Coahuila y en el Estado de México, indico que le parece que es un asunto que ellos valoran, es una decisión de su partido, no quisiera meterme en la vida orgánica de su partido, yo desde luego creo que no lo debían de haber hecho, creo que debían de haber participado. Creo que en todo caso la gente, la sociedad en su conjunto, está esperando que toda la oposición, y ellos se dicen oposición, pues se pudiera juntar y pudiéramos enfrentar este mal que tenemos que es el gobierno actual y tratar de corregirlo, tanto en el Estado de México como por lo que pueda refrendarse en Coahuila, tratando de evitar que lo que ya está pasando en el país, lo que ha sucedido en muchas gubernaturas, pues alcance también a estos dos estados.

JESÚS ZAMBRANO; HABLO SOBRE DECISIÓN DE MC DE NO PARTICIPAR EN ELECCIONES 2023

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, declaró que respeta la decisión de Movimiento Ciudadano (MC) de no participar en las próximas elecciones de 2023. Señaló que su actuar se dio a partir de un razonamiento extraño de parte del naranja: Yo la respeto, porque es decisión soberana de este partido, pero, es una manera rara de decir que están avanzando para fortalecerse si hoy nos estamos disputando una gran parte del 2024 en las dos elecciones de este 2023. La verdad es que es un razonamiento extraño, no lo comparto. Zambrano dijo que él hubiera preferido que MC se uniera a la alianza Va por México con el objetivo de enfrentar a Morena en el poder en los comicios que se llevarán a cabo este año en el Estado de México y en Coahuila. En lo personal me hubiera gustado que ellos, al decidir que no iban a participar, se sumaran a la coalición Va por México, que fueran parte de este proceso en el que no estamos queriendo que en el Estado de México ni en Coahuila se sumen como un eslabón más de esta cadena de deterioro nacional que significa Morena en el gobierno nacional ni en los gobiernos estatales. La unión entre MC con PRI, PAN y PRD podría hacer la diferencia en 2024, sin embrago los nuevos perfiles del partido naranja, y con los que ya han ganado elecciones, es uno de los motivos por los que no irían en alianza. Esperó también que en lo que llega el 4 de junio, t omen una decisión que le permita cerrar el paso a Morena y unirse a la coalición, además de asegurar que no le rogarían, invitó a los simpatizantes de MC a votar en contra de Morena y por el PRD: ojalá y decidan sumarse con nosotros.

ALEJANDRO MORENO; LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN MÉXICO NO FUNCIONA

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, señalo que la seguridad en el país es un fracaso, así lo reflejan los hechos ocurridos en Tamaulipas, en los que dos ciudadanos estadounidenses resultaron muertos, uno herido, y uno fue encontrado sano y salvo. Expresó su solidaridad a las familias de las víctimas, y advirtió que no podemos permitir que la violencia se les siga saliendo de las manos. Alejandro Moreno, condenó el secuestro de los cuatro ciudadanos de Estados Unidos, y afirmó que casos como éste son una muestra más de que la estrategia de seguridad en México es un fracaso. Hizo un enérgico llamado a las autoridades de seguridad para que se fortalezcan los mecanismos de cooperación con las agencias de inteligencia internacionales. Al mismo tiempo, el líder nacional del PRI demandó que se actúe con responsabilidad y estrategia.

DONALD TRUMP; GRABA CANCIÓN CON LOS PRESOS DEL ASALTO AL CAPITOLIO

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump y un grupo de personas encarceladas por su supuesta participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 han colaborado para crear una canción titulada “Justice for all” (Justicia para todos). La canción ya está disponible en la mayoría de los servidores de música en “streaming”.

ONU; EXPERTOS DE NACIONES UNIDAS PIDEN DIÁLOGO PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA EN PERÚ

En la ONU un grupo de expertos, pidió el fin de la violencia en Perú, expresando su preocupación por las denuncias de represión, asesinatos arbitrarios, arrestos y detenciones en el país e instó a las autoridades peruanas a establecer un diálogo genuino con el pueblo. En cualquier sociedad democrática la gente tiene derecho a protestar y plantear sus preocupaciones sobre los cambios políticos que afectan a sus vidas y medios de subsistencia. Consideraron que las aspiraciones de los manifestantes deben tenerse en cuenta en el diálogo que pueda establecerse para acabar con las protestas en el país.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz