Hoy inicia la ronda de eliminación en la Concacaf Champions League, con la participación mexicana de equipos como Atlas, Pachuca, Tigres y León, que inician actividad en los octavos de final, con miras a recuperar la hegemonía nacional, que perdió Pumas en 2022.

La edición 53 del torneo que mide a los mejores equipos de la región norte y centro de América, tendrá un carácter especial para los representantes de la LigaMX, tras la interrupción que se produjo al dominio establecido por los clubes nacionales, que en los últimos 16 años había tenido como destino final las vitrinas de los campeones aztecas.

Tigres hará su presentación hoy ante Orlando City, de la MLS, equipo que se ganó su cupo por primera vez luego de conquistar la Copa Abierta de Estados Unidos ante Sacramento Republic FC. Los felinos jugarán su séptima edición en la SCCL como el no finalista del Clausura 2022 del futbol mexicano, con mayor cantidad de puntos acumulados en dicho semestre.

León jugará mañana su cuarto año consecutivo en dicho certamen, como subcampeón del Apertura 2021, en busca de mejorar su mejor desempeño de 2021, cuando alcanzó los cuartos de final. Los Esmeraldas enfrentarán al Tauro FC, equipo panameño que ganó su clasificación luego de finalizar entre los seis mejores de la Liga Concacaf 2022. Los Canaleros tendrán su séptima experiencia y primera desde 2018 en el cuadro final del torneo internacional.

El mismo miércoles 8 de marzo, Atlas hará su debut dentro de esta instancia, como el decimoseptimo club mexicano que compite en la Champions League de la región, luego del bicampeonato conseguido entre 2021 y 2022. Los rojinegros jugarán ante el Club Deportivo Olimpia, que actualmente es el monarca de la liga hondureña y de la Liga Concacaf.

Por último, el jueves Pachuca jugará su partido debut ante Motagua, en una serie que tiene como único registro la victoria de los Tuzos en 2008, por marcador global de 1-0. Los hondureños al haber sido semifinalistas de la Liga Concacaf, jugarán ante el cinco veces campeón de este torneo, que volverá a la escena internacional desde la edición 2016-2017.

México ahora tendrá minoría en su cantidad de representantes, para que hoy el futbol de Estados Unidos toma la batuta al respecto, con cinco clubes en acción, entre los debutantes Austin FC, LAFC, Orlando City y los ya conocidos Philadelphia Union y los Whitecaps de Vancouver.

Cruces octavos de final

Violette Athletic Club vs Austin FC

Alianza vs Philadelphia

Tigres vs Orlando City

Tauro vs León

Olimpia vs Atlas

Whitecaps vs Real España

Motagua vs Pachuca

LDA vs LAFC

Datos

México tiene 37 títulos de la Concacaf Champions League y 20 subcampeonatos.

El mexicano Javier Orozco es el máximo goleador histórico del certamen con 24 goles en 31 partidos jugados con Cruz Azul y Santos.

Pumas, Toluca, Atlante, León, y Guadalajara son los equipos que han perdido finales ante equipos extranjeros en dicho torneo.

14 ediciones se han definido con finales entre clubes mexicanos.

LEG