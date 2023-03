El presidente Andrés Manuel López Obrador, informo que de manera directa y sin intermediarios, el Gobierno de México avanza en la entrega de Pensiones y Programas de Bienestar a lo largo de la ruta del Tren Maya que transitará por los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde a la fecha se beneficia a tres millones 931 mil 249 personas con inversión social anual de 71 mil 789 millones de pesos, así como 25 mil 840 millones de pesos que el Gobierno de México destina a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). El presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que en los estados mencionados se aplica de forma integral la política de Bienestar del Gobierno de México. Informó que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se entrega en esta región del país a 927 mil 693 derechohabientes y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad a 168 mil 342. Sembrando Vida beneficia a 177 mil 642 sembradoras y sembradores. En cuanto al impulso a la productividad, el programa de pesca se entrega a 50 mil 216 beneficiarios a través de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) y Producción para el Bienestar a 535 mil 891 productores a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). En tanto, las Becas “Benito Juárez” que distribuye la SEP, llegan a un millón 185 mil 294 estudiantes en nivel básico; 469 mil 490 en medio superior y 66 mil 352 en superior. La Escuela es Nuestra (LEN) entrega a través de la SEP recursos directos a 23 mil 137 centros educativos para la mejora de planteles; el programa Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llega a 53 mil 552 personas que se capacitan para el trabajo y el programa de Vivienda apoya a 31 mil 583 familias a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Tandas para el Bienestar llega a 242 mil 57 mujeres y hombres emprendedores mediante Financiera para el Bienestar (Finabien), mientras que en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), la inversión social anual es de 25 mil 840 millones de pesos para 271 municipios.

DIPUTADO IGNACIO MIER; INFLACIÓN EN MÉXICO, CONTROLADA POR POLÍTICAS FISCAL, ECONÓMICA, MONETARIA Y ENERGÉTICA

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró que el reflejo de las políticas fiscal, económica, monetaria y energética han permitido que en México la inflación esté controlada por debajo de 2 dígitos. Enfatizó que esto también es un logro de un gobierno austero y honesto, por eso la honestidad y el combate a la corrupción es nuestro principio. El legislador destacó que con la reforma a la industria eléctrica el 62 por ciento de la electricidad que se genera en México es otra vez de los mexicanos. Se recuperó, ya nos habían dejado hace un año sólo el 29 por ciento, todo lo demás era de empresas mayoritariamente extranjeras, empresas sin rostro que nadie conocía, porque son los llamados fondos de inversión. Señaló que como la generación es nuestra, eso permite que el costo para el bolsillo de las y los mexicanos no se incremente. De lo contrario, el costo de la electricidad estaría por los cielos como en España y otros países europeos que están sufriendo no sólo fríos extremos, sino una inflación superior, por mucho, a la que tiene México. También comentó la importancia de seguir combatiendo la desigualdad en el país. No es posible que en una de las economías más grandes del mundo, en uno de los países que es socio de la principal potencia económica del mundo y de América, tengamos tanta desigualdad; que vivan más de 30 millones de familias mexicana, más de 65 millones de mexicanas y mexicanos en condiciones de pobreza. Subrayó que combatir la corrupción y el voto de las y los diputados de Morena permite que 600 mil millones de pesos vayan a programas dirigidos a cerca de 23 millones de familias mexicanas que están recibiendo un apoyo. Refirió que no es regalar dinero, sino que es un acto de justicia y compensación. Sostuvo que acabar con la corrupción significa que haya dinero para las familias más necesitadas y que no significa quitarle dinero a los de arriba, significa distribuir bien, sin corrupción y con honestidad, el presupuesto que es de todo el pueblo de México.

SENADOR RICARDO MONREAL; NO TENGO BARDAS, NI DINERO, NI ESPECTACULARES: “YO TENGO IDEAS, TENGO ÁNIMO, TENGO PROPUESTA Y TENGO MUCHO AMOR A MÉXICO”

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que respetará los tiempos electorales; sin embargo, apuntó a que su campaña iniciaría los fines de semana. Explicó que, aunque no cuenta con pancartas ni mantas ni espectaculares ni bardas, él buscará ser el candidato a la Presidencia de la República en el proceso electoral del 2024 por la Cuarta Transformación. El senador aseguró que conseguirá la hazaña política y ganará los procesos internos que se pongan para designar a la persona que aparecerá en la boleta electoral en los comicios del próximo año. Dijo que pese a no tener el apoyo que podrían tener los otros aspirantes a la candidatura, él cuenta con ideas progresistas, un proyecto nacionalista, ánimo y mucho amor al país, acciones que cree suficientes para que pueda conseguir ser obtener la oportunidad de ser la cara de la 4T en la sucesión presidencial. Quiero decirles que estoy listo para la gran jornada para la hazaña política que nos espera, quiero invitarlos para que cuando llegue el momento cerremos filas en torno a un proyecto nacionalista, progresista y de avanzada. Enfatizó que no va a ser obstáculo, que no tenga bardas ni dinero ni espectaculares; Yo tengo ideas, tengo ánimo, tengo propuesta y tengo mucho amor a México. Asimismo, detalló que, aunque cuenta con el proyecto Reconciliación X México, en donde recorre todo el país, esperará hasta que inicien los tiempos legales para que pueda dar a conocer cuál es su proyecto a la ciudadanía; sin embargo, detalló que las reuniones que está teniendo en algunos puntos del país tienen como fin promover la reconciliación. Asimismo, instó a todos los miembros de Regeneración Nacional a establecer reglas sólidas para el proceso que concluirá en 2024, pero que iniciará este año. Pidió que se considere una reunión entre todos los aspirantes a la candidatura a la Presidencia de la República, mejor conocidos como “corcholatas”. Finalmente, reiteró su intención de que existan reglas claras al interior del partido, por lo que indicó que planteará formalmente primero la reunión entre las corcholatas, el Comité Ejecutivo Nacional, así como con el presidente del Consejo, esto con el fin de que ahí sean vertidas las opiniones de todos los interesados en el puesto y se puedan dejar a un lado las diferencias: Hago un llamado para que muy rápido nos reunamos.

ALEJANDRA DEL MORAL; PROPONE A DELFINA GOMEZ DEBATIR SOBRE TEMAS QUE MÁS LE PREOCUPAN A LA SOCIEDAD MEXIQUENSE

Alejandra del Moral, candidata de “Va por México” para la gubernatura del Estado de México, retó a Delfina Gómez, candidata de Morena, a debatir sobre los diferentes temas que más le preocupan a la sociedad mexiquense. La aspirante priista detalló que los temas a debatir serían los siguientes: Seguridad, Economía y empleo, Transporte y movilidad, Salud, Educación y desarrollo social. Dijo: Delfina, quiero invitarte a que asumamos con responsabilidad este momento histórico para enviar un mensaje a todo el país sobre la importancia de la participación política de nosotras, las mujeres. Le he pedido a mi equipo que solicite la organización de 5 debates sobre los temas que más le preocupan a los mexiquenses. Tras el anuncio de Movimiento Ciudadano (MC), que declinó presentar un candidato para las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Alejandra del Moral evidenció que la próxima persona que ocupará el cargo al frente de la gubernatura del Estado de México será una mujer. La priista le pidió a su adversaria política que demuestren en este proceso electoral la razón por la que la participación de las mujeres en la política mexicana es importante y necesaria. Demostremos que nosotras enriquecemos la política porque sabemos hacerla de forma constructiva, con ideas y no con descalificaciones; con contrastes firmes, si, pero no ataques viles; con diferencias, pero no con violencia.

MARCELO EBRARD; ANUNCIA LA LLEGADA A MÉXICO DE NUEVO TRATAMIENTO CONTRA EL CÁNCER

El secretario de Relaciones Exteriores encabezó una delegación de científicos y diplomáticos mexicanos que realizó una vista a los laboratorios de ImmunoACT, una empresa india con sede en Mumbai. ImmunoACT desarrolló la denominada terapia celular CAR T, que utiliza las propias células modificadas de pacientes con padecimientos oncológicos para que éstas combatan el cáncer. El canciller aseveró que hoy en día esta terapia cuesta medio millón de dólares en Estados Unidos, entonces la vamos a llevar para hacerla accesible a la gente, es decir, que podamos tenerla en el sistema público y las y los mexicanos puedan acceder a esa tecnología. Eso es lo que nos pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador que buscáramos, esta tecnología en particular; y el Gobierno de la India y el iraquí, e ImmunoACT nos están ayudando para ello. Este tipo de terapias celulares han demostrado seguridad y eficacia y cuenta con aprobación regulatoria en Estados Unidos, así como en varios países de Europa. Ebrard enfatizó que con lo anterior vamos a poder salvar miles de vidas de personas que tienen leucemia y que no podemos salvarles la vida ahora. La visita da seguimiento a un acuerdo firmado el 8 de noviembre de 2022 entre el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) e ImmunoACT de transferencia de tecnología a México de terapias celulares CAR T para atender a pacientes con cáncer. Como resultado de esta visita, se inicia un plan de transferencia de tecnología para que dicha terapia beneficie a pacientes mexicanos en el corto y mediano plazo. Con financiamiento de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), se efectuará el primer ensayo clínico de terapias CAR T con pacientes mexicanos, después de cumplir con el debido proceso regulatorio, y en consecuencia recibirán esta terapia en el transcurso del presente año. El proceso ha sido acompañado por las autoridades sanitarias y regulatorias, con reuniones presenciales y virtuales entre la Amexcid, los científicos y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

MARKO CORTÉS; ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO PARA ERRADICAR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y CASTIGAR A RESPONSABLES SON INEFICIENTES

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, señalo que la violencia en contra de las mujeres sigue en aumento, mientras el gobierno de López Obrador no hace lo suficiente para erradicar las agresiones que se cometen día con día en contra de las mujeres en el país, además de que la aplicación de la justicia y la atención a víctimas continúa siendo lenta e ineficiente. Basado en prejuicios machistas y trasnochados, el gobierno de Morena se volvió enemigo de las causas de las mujeres, no sólo les dio la espalda, sino que las agrede verbalmente, para influirles miedo y acallar sus protestas, como ha ocurrido en cada celebración del Día Internacional de la Mujer. Criticó que el gobierno ha definido la lucha de las mujeres como un movimiento conservador, producto del neoliberalismo. El gobierno ataca a los movimientos feministas porque los considera enemigos del régimen, cuyo único objetivo es desprestigiar a López Obrador y a su movimiento de destrucción nacional. Todos los indicadores de violencia contra las mujeres rompieron récord en el gobierno de Morena. Asesinatos, violaciones, maltratos, como nunca. No sólo en el mundo físico, sino también en el mundo virtual. Las mujeres sufren en las redes acoso, amenazas, difusión de material privado, extorsión, desprestigio, suplantación de identidad, mientras el gobierno sigue de brazos cruzados. Marko Cortés destacó que más allá de la violencia física, también han crecido otros tipos de violencia: psicológica, económica, patrimonial y política. Las cifras oficiales revelan una ola de violencia contra las mujeres. El feminicidios, el asesinato de mujeres, las violaciones sexuales están al alza y eso está generando problemas que no se atienden por parte del gobierno, como la salud mental de las víctimas. Por todas estas razones, Marko Cortés dijo que es el momento de recuperar programas tan importantes como las estancias infantiles, los refugios para atender a mujeres víctimas de violencia, así como centros de atención legal y psicológica. También se debe incrementar el presupuesto para la atención del cáncer de mama y cervicouterino. En los gobiernos de Acción Nacional sí se está cuidando a las mujeres como en Chihuahua con zonas seguras con los puntos naranja, universidades para que las mujeres continúen sus estudios con horarios flexibles, como en Querétaro; el distintivo violeta en Yucatán, Poder Mujer en Aguascalientes, el Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres en Guanajuato, así como todos los programas a favor de la mujer que se está implementando en los municipios gobernados por Acción Nacional. Apelaremos por la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos, desde la independencia económica, igualdad de salarios, más mujeres en puestos directivos, en cargos públicos, en el Poder Legislativo, Judicial, gubernaturas y Presidencia de la República, más mujeres como líderes empresariales, y al mismo tiempo con mayores oportunidades para que continúen sus estudios, quienes por cualquier motivo los hayan suspendido.

DIPUTADO JORGE ROMERO; NO MINIMIZAR AGRESIONES CONTRA LA MINISTRA PRESIDENTA DE LA SCJN

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, exigió que las agresiones y amenazas en contra de la integridad de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, dadas a conocer en redes sociales, sean tomadas con la atención necesaria. Señaló con descontento la actitud que ha tomado el Presidente de la República en este tema, quien en lugar de solidarizarse, prefirió minimizarlo y desviar la atención. Es impresionante, para mal, que el mismo Presidente de nuestro país sea tan insensible al atender un tema tan delicado, como lo es la integridad de la ministra Norma Piña, a quien extendemos toda nuestra solidaridad. No sólo llamamos, sino que exigimos al gobierno no minimizar esta situación y que sobre todo actúe, en vez de permanecer como espectador. El líder parlamentario apuntó que no es coincidencia que esta actitud ocurra cuando la Suprema Corte analizará la constitucionalidad del llamado “Plan B” electoral, y que fiel a su estilo autoritario, el Presidente proteja a quienes son afines a él y actúe con indiferencia con quienes son un contrapeso. El Presidente está tomando esta actitud precisamente en el marco del análisis de su ‘Plan B’ electoral en la Suprema Corte, a la cual ha atacado y difamado por ser un contrapeso a su proyecto autoritario. Romero Herrera agregó que este gobierno ha fracasado en su tarea de dar seguridad a las familias mexicanas y que en vez de ser parte de la solución es, más bien, parte del problema. El diputado subrayó que México cuenta con el PAN para brindar seguridad y regresar la paz a las familias mexicanas, así como para continuar defendiendo la Constitución y los derechos y libertades que de ella emanan. La realidad es que hoy enfrentamos niveles de inseguridad nunca antes vistos y un grave deterioro de nuestra democracia.

ALEJANDRO MORENO; ABRE LAS PUERTAS A MILITANTES DE MC A PARA SUMARSE A “VA POR MÉXICO”

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, abrió las puertas de la coalición a militantes de Movimiento Ciudadano para sumarse a “Va por México”, conformada por este instituto político con el PAN y el PRD. Sabemos que ustedes quieren lo mejor para México y que sabrán ponerse del lado correcto de la historia en Coahuila y el Estado de México con Alejandra del Moral y Manolo Jiménez. En ese sentido, después de que el partido encabezado por Dante Delgado anunció que no participará en los procesos electorales de este año, Alejandro Moreno, aseguró que a MC no le importa el futuro de las familias de Coahuila y del Estado de México.

DANTE DELGADO; MC NO PARTICIPARÁ EN ELECCIONES DE EDOMEX Y COAHUILA

El partido Movimiento Ciudadano decidió no participar en las elecciones para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, pues consideraron que son una farsa. El partido encabezado por Dante Delgado señaló que el PRI entregará a Morena el Estado de México a cambio de que el primero se quede con Coahuila, pues se pusieron de acuerdo a cambio de impunidad y para seguir viviendo del poder. Señaló que tanto Delfina Gómez como Alejandra del Moral no han dejado de violar la ley; ello, en referencia a que Movimiento Ciudadano consideró que en las precampañas las contendientes no sólo se dirigieron a la militancia de sus partidos, sino a la población en general. Y lo van a seguir haciendo. Las dos candidatas deberían estar imposibilitadas para competir, por hacer uso ilegal de recursos públicos y por actos anticipados de campaña. Delgado enfatizó que la única alianza en los comicios es la del PRI con Morena, pues consideró que en Coahuila, los partidos que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador (Morena y PT) van por separado con el fin de que el PRI gane. Durante las campañas vamos a ver a operadores que llevan toda la vida en el PRI, trabajando para Morena, moviendo recursos, estructuras, de todo. Vamos a ver un proceso operando tal y como lo han hecho ya en Campeche, Hidalgo, Oaxaca, Sonora y Sinaloa.

EU; PLANEA REALIZAR CONSULTAS FORMALES DEL T-MEC SOBRE EL MAÍZ TRANSGÉNICO

El gobierno de Joe Biden planea intensificar su conflicto con México sobre el maíz estadounidense genéticamente modificado con una solicitud de consultas formales bajo su acuerdo de libre comercio (T-MEC). Debido a que el 13 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó un decreto que prohíbe la importación, distribución y uso del maíz genéticamente modificado. La administración de Joe Biden señaló que la solicitud podría llegar muy pronto. El gobierno de México se ha movido para limitar las importaciones y el uso de maíz transgénico estadounidense, diciendo que podría representar un peligro para la salud de los ciudadanos de la Nación. Estados Unidos afirma que la preocupación de México no se basa en la ciencia. El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, rechazó el mes pasado una concesión de México en la disputa comercial a fuego lento, diciendo que estaba decepcionado por el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que seguiría adelante con la prohibición del maíz transgénico para consumo humano, al tiempo que eliminaría una fecha límite para detener las importaciones de maíz transgénico para la alimentación del ganado. México es el segundo mercado de exportación más grande de Estados Unidos y el tema ha movilizado a la administración del presidente Joe Biden, así como a representantes electos en estados clave productores de maíz, incluidos los senadores de Iowa Chuck Grassley y Joni Ernst. La Secretaría de Economía de México dijo que el desacuerdo de Estados Unidos con su decreto que regula el maíz transgénico carece de fundamentos comerciales y tiene una motivación política. El gobierno de Joe Biden afirma que las políticas de México amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en comercio agrícola, causando graves daños económicos a los agricultores estadounidenses.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz