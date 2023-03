Arremeten vs. la Corte

Varios funcionarios afines a la llamada Cuarta Transformación optaron por seguir la embestida contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en especial, contra la nueva presidenta, Norma Piña, pero hubo uno que de plano se esforzó por vincular a Piña con Genaro García Luna, esto por haber llegado en 2015 al máximo tribunal “con el apoyo del consejero jurídico del peñismo, Humberto Castillejos, excuñado de Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna”. ¿Será?

Acciones contra la violencia de género

De cara al Día de la Mujer, el Instituto Electoral de Hidalgo y la Procuraduría General de Justicia de esa entidad acordaron implementar diversas acciones de capacitación para prevenir, atender y combatir delitos en razón de género. El objetivo, según lo confirmó el procurador Santiago Nieto, es erradicar la violencia política contra las mujeres que, según datos del propio INE, es un fenómeno que se presenta en todo el país y es perpetrado en 85 por ciento por hombres. ¿Será?

Tan campante

Nos comentan que el exgobernador de Durango, José Rosas Aispuro, quien dejó el estado en bancarrota y con denuncias de corrupción, apareció durante el Quinto Informe de Guanajuato. Mientras que su sucesor Esteban Villegas no cumple los compromisos por el hoyo financiero que Aispuro dejó, será que no quiere sacar adelante a ese estado. ¿Será?

Sigue aferrado

En San Lázaro el coordinador morenista, Ignacio Mier, sigue buscando el camino para no atender la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con una visión de género, para que sea presidenta y no presidente la próxima cabeza del Instituto Nacional Electoral. Ya hasta los malpensados comenzaron a soltar teorías y que, aseguran, no queda claro, si su insistencia es porque no se ha logrado cambiar el chip machista o si es porque hay algún compromiso previó con algún aspirante varón (que no barón) ¿Será?

Tensión bilateral

Nos dicen que la reunión de ayer del canciller Marcelo Ebrard con el secretario de Estado del país vecino, Anthony Blinken, fue tensa. Y es que se realizó justo un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijera desde La Mañanera que mejor se ocupe de los asuntos de su país, en lugar de entrometerse en México. El canciller otra vez tuvo que pagar los platos rotos. Por ahí dicen que el aspirante presidencial trabaja para ser la corcholata favorita. ¿Será?

LEG