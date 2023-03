El presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene ninguna investigación en contra del expresidente Felipe Calderón. No tengo información que haya una denuncia especial contra el expresidente Calderón. Ya ustedes saben que nosotros no vamos a presentar una denuncia así porque hicimos el compromiso de que se le tenía que preguntar a la gente, por eso se hizo una consulta; aunque millones de mexicanos votaron para que se investigara a los expresidentes, no fue vinculatoria porque no se alcanzó el porcentaje que establece la ley. Y nosotros fuimos muy claros desde el principio, desde que tomé posesión, que no íbamos nosotros a perseguir a nadie, que no es mi fuerte la venganza. El primer mandatario dejó en claro que en su gobierno no se violan los derechos humanos, por lo que los hechos registrados en Nuevo Laredo el pasado 26 de febrero se están investigando. Está actuando la Secretaría de la Defensa. Primero, que el secretario solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eso es bueno. Segundo, que no hay impunidad para nadie, no se permite la violación de los derechos humanos en nuestro gobierno y que se tiene que hacer la investigación, incluso ya se está procediendo, de acuerdo a la disciplina militar. Además, la autoridad, en este caso la fiscalía, tiene que llevar a cabo la investigación completa. Agregó que aunque los jóvenes asesinados fueran sicarios, como se ha manejado en algunas versiones, no se puede permitir la ejecución de nadie. Ya no estamos en el tiempo de mátalos en caliente o remátalos, no, eso no. Por otra parte reiteró que ante la ola de resoluciones de jueces en favor de políticos, es necesario hacer una reforma al Poder Judicial, sin embargo, destacó que por cuestiones de tiempo él ya no podrá proponerla, sumado a que se necesitan las dos terceras partes del Congreso para poder aprobarse. Hay que respetar la independencia del Poder Judicial y esperar a que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial en beneficio de todos y con apego a la impartición de justicia pronta, expedita, verdadera. Luego de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la segunda parte del Plan B Electoral y con ello el consejero Edmundo Jacobo tendrá que dejar su cargo, tras de 15 años en el cargo, el presidente López Obrador señaló que se le olvida que no vivimos en una monarquía. Pues a lo mejor quiere tener empleo de manera vitalicia. Se le olvida que vivimos en una república no en una monarquía. Si se hace una reforma y ya se considera que un cargo como el que él desempeñaba es innecesario y que hay que ahorrar. Porque me gustaría que él informara desde cuándo está en el cargo. A ver si lo podemos informar, desde cuándo está en el cargo este señor y cuánto gana. El primer mandatario dio a conocer que el consejero Jacobo ha ganado 176 mil pesos netos mensuales por quince años. Sí. No, esto es sueldo, pero tiene viáticos y tienen seguro médico privado y tienen caja de ahorro, tienen fideicomisos especiales. En este sentido, agregó que las reformas aprobadas por el Legislativo en materia electoral, no afectarán el funcionamiento del INE, pues sólo contempla algunos ahorros.

SE PUBLICA “PLAN B” DE LA REFORMA ELECTORAL: COMIENZA EL PERÍODO DE LAS IMPUGNACIONES

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este día el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. El documento, que entra en vigor al día siguiente de su publicación, consta de cuatro artículos, y treinta transitorios.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, SANTIAGO CREEL; RESALTA TRABAJO CONJUNTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CON LA SECRETARÍA DE MARINA

El presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel Miranda, al participar en una serie de conferencias realizadas en el marco de la Maestría en Seguridad Nacional organizada por este órgano del Poder Legislativo y el Centro de Estudios Superiores Navales, resaltó el trabajo conjunto de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Marina, que son dos instituciones intrínsecamente vinculadas a la seguridad nacional. El legislador indicó que, por un lado, la Marina defiende la soberanía, como misión fundamental para mantener la seguridad nacional, y los diputados representamos esa soberanía. Destacó que por esa razón la relación institucional es indisoluble, y aunque tiene caminos distintos convergen en muchísimas partes, sobre todo en el rubro de seguridad nacional. Señaló la necesidad fundamental de definir los conceptos en cada rubro relacionado con la seguridad nacional, interior y pública, porque eso da origen a lo que constituye las misiones de cada una de las instituciones que las defienden. Santiago Creel explicó que la seguridad nacional es lo que integra al Estado mexicano, lo que defiende a su población, a su territorio y a sus instituciones, por lo que está intrínsecamente vinculada con la Constitución, y de ahí la necesidad de delimitar con mucha claridad. En una democracia es fundamental la definición de competencias, porque de ahí devienen otros conceptos como las responsabilidades y la rendición de cuentas. EL diputado presidente añadió que cuando la confusión de competencias se traduce en un conflicto competencial en instituciones, en términos de cumplimientos de objetivos y en un problema de resultados.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, ALEJANDRO ARMENTA; MESAS DIRECTIVAS DEL CONGRESO TRABAJAN A FAVOR DE MEXICANOS

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, destacó que producto de los trabajos que se llevan a cabo entre el Senado y la Cámara de Diputados, se ha integrado una carpeta con más de 50 minutas que se podrían aprobar por consenso, lo que refleja la seriedad, el interés y la profundidad del interés de las y los legisladores. Dijo que es fundamental que se aprueben leyes que les sirvan a las y los mexicanos, pues este tipo de reuniones no son sólo para la fotografía o de pose para justificar que estamos trabajando, se trata de agilizar el proceso legislativo. Expresó que es necesario garantizar que caminen correctamente, tanto en la Cámara Diputados como en el Senado, la aprobación de los proyectos. Destacó que muchas de las minutas recogen el sentimiento plural, porque muchas tienen homogeneidad respecto a los criterios legislativos de las y los legisladores. Asimimso subrayó que las Mesas Directivas de ambas cámaras trabajan con las juntas de coordinación política, quienes agrupan a las y los coordinadores de los Grupos Parlamentarios. Es un trabajo serio para que la agenda camine. Adelantó que, la próxima reunión entre ambas cámaras será el próximo 7 de marzo, en la Cámara de Diputados, en la cual se busca tener consensado el calendario de aprobación de las minutas, para que inmediatamente ya camine otro paquete con 50 iniciativas más, porque hay más de tres mil 300 iniciativas en trámite. Recordó que esta fue una semana de intensos trabajos legislativos, en la que se aprobó el nombramiento de dos integrantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que estaban pendientes. Respecto de la reforma electoral, dijo que se espera que, el Poder Judicial haga su tarea y no se deje intimidar por los intereses fácticos. Esperamos que, con la misma eficiencia con la que liberan las cuentas congeladas de delincuentes del narcotráfico, atiendan los temas que le preocupan a los mexicanos.

SENADOR RICARDO MONREAL; DICTAMEN ANUAL 2021 DE LA ASF, DETERMINA QUE EL SENADO HIZO UN EXCELENTE MANEJO DE SUS RECURSOS

El presidente de la Junta de Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, informo que la Cámara de Senadores recibió el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación sobre el Programa Anual 2021. El legislador indico que por tercer año consecutivo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que la Cámara de Senadores cumplió con el marco legal aplicable en el ejercicio del Presupuesto de Obras y Servicios. Ricardo Monreal, apuntó: Me da mucho gusto poderles informar eso a todos, al país, porque los recursos que se invierten son de ustedes, porque los recursos que se ejercen son de la población. Destacó que no hay observaciones y se ha constatado la honestidad con la que se han manejado los recursos, desde el 2018 que ingresamos a este lugar. Esto es muy importante, porque refleja la consistencia y la transparencia con la que hemos venido trabajando desde que iniciamos en el mes de septiembre del 2018, tanto en la gestión de los recursos como en la aplicación de los criterios de austeridad y buen uso de estos recursos que se asignan al Senado. Asimismo indicó que, debido a la austeridad, se tiene casi 30 por ciento menos recurso de lo que se tenía antes, por lo que, para llegar a este dictamen favorable, la ASF fiscalizó y verificó el Programa Anual de Obras, Servicios, Adquisiciones, Arrendamientos del 2021. El Senado comprobó que las inversiones físicas que se programaron, presupuestaron y contrataron, se ejecutaron y pagaron de forma eficaz, de acuerdo con la legislación y las normas aplicables.

MARIO DELGADO; MORENA INICIA COMITÉS DE DEFENSA DE LA 4T EN CDMX

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, durante el arranque de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, aseguró que se tiene que organizar muy bien a la Ciudad para no permitir que la derecha avance en el corazón de México. Destacó que la Ciudad de México ha sido la cuna de grandes transformaciones en la historia de nuestro país. Y ésta ha sido fundamental para que nuestro país virara hacia la izquierda. La Ciudad ha estado presente desde el movimiento de 1968, pasando por lo que ocurrió en 1988 y hasta que se logra la gran revolución pacífica y democrática en el 2018. Es mucho lo que la Ciudad ha logrado desde y con gobiernos de izquierda, principalmente el de Andrés Manuel López Obrador, que es la visión que ahora se proyecta en todo el país. Delgado subrayó que los morenistas de la capital tienen la responsabilidad de defender este proyecto de la Cuarta Transformación porque al hacerlo, van a estar defendiendo a todo México de que no vuelvan a haber gobiernos corruptos y ladrones, como los que hubo en el pasado. El líder morenista celebró que Elon Musk decidiera invertir en México y construir una planta de automóviles eléctricos en el estado de Nuevo León. Hecho que, resaltó, se debe a la confianza que las empresas extranjeras le tienen al gobierno de López Obrador porque no ha endeudado a nuestro país, no ha subido los impuestos y acabó con los gasolinazos; no hay devaluación y el peso se está fortaleciendo; incrementó a más del doble el salario mínimo y bajó a la mitad los impuestos en la frontera. Somos un país atractivo para la inversión, vamos muy bien pero eso no basta, en 2024 vamos a enfrentar algo muy importante o este gobierno se queda como un capítulo extraordinario en la historia del país, pero aislado, o logramos que sea un punto de cambio en México; que efectivamente sea la Cuarta Transformación. Por eso tenemos que organizarnos, porque a la derecha no le gusta y quiere regresar para seguir robando. No podemos confiarnos, debemos permanecer unidos y trabajar para que no haya una regresión.

LA UAS SIEMPRE SE HA DISTINGUIDO POR EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS: SFP

El titular de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y encargado del Despacho de la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción, contador público Eduardo Gurza Curiel, aseguró que la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se distingue por un buen manejo de los recursos, mientras que el Rector, doctor Jesús Madueña Molina, enfatizó que la institución no rehúye a las auditorías. “Con la experiencia, con las evidencias en las manos, que la Universidad siempre se ha distinguido por un buen manejo de sus recursos”, expresó el funcionario de la SFP quien disertó la Conferencia “Adquisiciones y Obra Pública en el ámbito federal” realizada en el Auditorio de la Autonomía Universitaria con una gran asistencia. Gurza Curiel compartió que de 2000 a 2013 realizó auditorías a las Universidades Públicas Estatales de todo el país y en los años en que la UAS no estaba programada para revisión, era la propia Universidad la que solicitaba ser auditada y en entrevista precisó que se pudo comprobar que los recursos públicos asignados se manejaban con honestidad y se aplicaban correctamente. El Rector dio la bienvenida al público asistente integrado por personal de las secretarías de Transparencia y Rendición de Cuentas, de Administración y Finanzas y de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, síndicosprocuradores de los 18 municipios, representantes de los órganos internos de control de los Ayuntamientos y otras dependencias estatales, presidentes de colegios de profesionistas, así como directores de unidades académicas y organizacionales de la UAS. “La Universidad tiene una tradición en la transparencia y rendición de cuentas, porque no solo les abrimos las puertas a la Auditoría Superior de la Federación año con año, sino también nos auditan la matrícula, también nos auditan los procesos administrativos a través de la Norma ISO y los programas educativos a través de los CIEES y del COPAES, esa es la Universidad Autónoma de Sinaloa”, enfatizó. Madueña Molina señaló que la Autonomía Universitaria representa libertad de cátedra y de autogobierno, pilares fundamentales del quehacer de la institución que se defenderán siempre con especial convicción y la Casa Rosalina “no se escuda” en ella para evadir responsabilidades. “Esta convocatoria es reflejo de nuestra entera disposición para ser auditados, tan es así que en los últimos años hemos sido auditados en33 ocasiones tanto por la Auditoría Superior de la Federación, como la Secretaría de la Función Pública, de manera permanente recibimos a los equipos de auditores que revisan el ejercicio de los recursos que se nos hacen llegar a través del Convenio Financiero y cada año hacemos entrega de los estados financieros dictaminados a la Auditoría Superior de la Federación”, externó el Rector. “De ese tamaño es el compromiso que existe en nuestra Máxima Casa de Estudios con la transparencia, una ruta en la que habremos de continuar plenamente convencidos de nuestro indeclinable deber de informar y corresponder a la confianza de la sociedad”, puntualizó. En esta conferencia también fue ponente el contador público Luis Alberto Ramos Padilla, Director General de Auditorías, Adquisiciones y Obra Pública, ambos funcionarios hablaron de que el trabajo de la Secretaría de la Función Pública es más prevenir que ser correctivos, trabajan para que las diversas instituciones operen de acuerdo a los lineamientos establecidos y solo de no hacerlo se llega a la sanción.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; CAMPECHE PASÓ DE 35 A 69 POR CIENTO EN PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, afirmó que las y los habitantes de Campeche pasaron de un 35 por ciento a un 69 por ciento en percepción de inseguridad; y es responsabilidad del Ejecutivo estatal enfrentar un fenómeno delictivo y salir adelante. Informó que presentó en Campeche el libro “Jaque Mate al crimen organizado”, que escribió junto con el periodista y catedrático Rubén Aguilar, en donde exponen las experiencias, los errores y casos emblemáticos, como el abatimiento de “El Lazca” o la captura del “40” y el “42”, durante la gestión del legislador como gobernador de Coahuila. El legislador manifestó su preocupación por la situación en Campeche, ya que cuando su actual gobernadora, Layda Sansores, estuvo al frente de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, 74 por ciento de los habitantes de esa demarcación se sentían inseguros, mientras hoy con una nueva administración, bajó esa percepción al 53 por ciento. Precisó que las cifras del Inegi advierten que las y los campechanos pasaron de un 35 por ciento a un 69 por ciento con ese sentimiento, lo que evidencia el miedo de la ciudadanía con Layda Sansores al frente del gobierno. Asimismo seguró que el peor error de un gobernante es desestimar lo que se está diciendo en las calles, tratar de ocultarlo o minimizarlo, porque esto protege a los delincuentes y los alienta a continuar. Es necesario que en esta entidad se ponga atención en materia de Seguridad, recordemos lo sucedido al alcalde de Hopelchén, las ejecuciones en Champotón, el encuentro de una fosa y al menonita asesinado. Al referirse al libro “Jaque Mate al crimen organizado” destacó que es la experiencia de Coahuila frente al crimen organizado, en donde se narran los terribles acontecimientos de los “Zetas”, de los cárteles de Sinaloa y del Golfo, así como las estrategias para combatir la violencia y reducir los números de delitos durante su gestión.

CECILIA PATRÓN; EL PAN SE SIENTE MUY ORGULLOSO DE CONTAR CON DIPUTADOS QUE DEFIENDEN LA PATRIA, LAS LIBERTADES Y LA DEMOCRACIA

La secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada, acompañó al diputado Felipe Fernando Macías Olvera en su Cuarto Informe de Actividades Legislativas. Expuso que es un hombre trabajador, comprometido, que recorre colonias, barrios de Querétaro y siempre está cercano a la gente. Macías Olvera ha recorrido 595 colonias que tiene su distrito, ha estado con la gente, ustedes lo saben, ustedes lo conocen, un hombre entregado a la causa de Acción Nacional y de la gente y nos sentimos muy orgullosos en el PAN de tener diputados como Macías Olvera, diputados que defienden a la patria, que defienden las libertades y democracia de este país que hoy se ve amenazada. Acción Nacional defenderá la libertad de cada mexicano a elegir libremente, cuenten con nosotros, así somos quienes hoy formamos al PAN. Cecilia Patrón también resaltó que Querétaro es un estado bien gobernado por Mauricio Kuri, a quien le mandó un saludo. Cuando se habla de Querétaro, se habla de desarrollo económico, se habla de paz y tranquilidad, se habla de buena educación, esos son los gobiernos de Acción Nacional y así seguiremos trabajando cerca de la gente para darles resultados.

SENADOR MIGUEL ANGEL MANCERA; SOCIEDAD CIVIL SE UNE AL GOBIERNO DE COALICIÓN, FIRMAN COMPROMISOS

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio a conocer que 120 integrantes de la sociedad civil firmaron junto a representantes del Partido de la Revolución Democrática el manifiesto por el cual se busca trabajar en favor de un proceso electoral de unidad y reconciliación democrática, por medio del cual se busca impulsar un gobierno de coalición. Conscientes de que se han experimentado coaliciones político-electorales con la iniciativa Va por México, la sociedad civil consideró que ésta ya no es suficiente para instaurar, por la vía democrática y constitucional, un nuevo gobierno en el 2024. El legislador dijo que el documento compromete a las y los involucrados a impulsar una alianza política, ciudadana y social para competir con éxito en los próximos comicios y lograr una nueva alternancia que contemple una mayoría en el poder. Entre los acuerdos destaca el promover una alianza amplia e incluyente, cuyas decisiones se tomen de forma consensuada, transparente, democrática y que todas y todos sus participantes sean considerados como iguales. No queremos que participen todas las organizaciones que están aquí para que ganemos, estamos pidiendo que se participe para llegar al ejercicio conjunto y coordinado del gobierno, la propuesta de este manifiesto es gobierno de coalición y es para México, es para beneficio de la nación. Aunado a ello, es importante señalar que se iniciaron visitas a diversas entidades de la República para difundir en que consiste el gobierno de coalición y el plan de gobierno del centro democrático que revierta la actual forma de gobernanza, para así impulsar reformas económicas, sociales y políticas para el crecimiento económico del país, esto último sin dejar de lado la justicia social, bienestar, libertad, diálogo, democracia y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de las y los mexicanos. En el evento estuvieron presentes Jesús Zambrano Grijalva, Presidente Nacional del PRD; Adriana Díaz, Secretaria General del PRD; Esther Mejía y Denisse Meade Gaudry, representantes de México Unido; Miguel Amezquita, Asociación Juarense para el Empleo Vivienda y la Pobreza; Olivia Salgado, Fundación Liart; Jesús Arrioja, Mexicanos al Grito de Guerra; Liliana Hernández, Fundación vidas que dejan huellas.

DIPUTADAS MARGARITA GARCÍA Y ANA KARINA ROJO Y DIPUTADO REGINALDO SANDOVAL; PT LAMENTA QUE SE HAYA DESECHADO LA INICIATIVA PARA ERRADICAR POR COMPLETO EL “OUTSOUCING”

Las diputadas Margarita García García y Ana Karina Rojo Pimentel y el diputado Reginaldo Sandoval Flores, todos del PT, lamentaron que las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social hayan desechado la iniciativa de su bancada para erradicar por completo el esquema de subcontratación laboral “outsoucing”. Afirmaron que todas las bancadas, con excepción del Grupo Parlamentario del PT, votaron por desechar la propuesta con el argumento de que habría un impacto presupuestal, lo cual, dijeron, es falso; no obstante, anunciaron que seguirán insistiendo en el tema para lograr mejoras para las y los trabajadores. Desgraciadamente, esta iniciativa no prosperó debido a que los compañeros, lo digo con mucho respeto, consideraban que traería impacto presupuestal. De ninguna manera trae impacto presupuestal esta iniciativa que nosotros propusimos, subrayó la diputada García García, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. La diputada Rojo Pimentel, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, señaló que la postura de la bancada del PT, desde la pasada Legislatura, ha sido la de erradicar totalmente la subcontratación, pero sólo ha quedado en una regulación. Me da mucho descontento que sean trabajadores del Estado los que todavía sigan con esta figura. Creemos que la ley debe ser clara y expedita, y por eso se volvió a insistir con esa ley para que se quite totalmente la subcontratación, y que los trabajadores del Estado tengan todas sus prestaciones, lo que les corresponde. Las diputadas y el diputado recordaron que gracias a las gestiones del PT los trabajadores de limpieza de la Cámara de Diputados, que estaban bajo el esquema de “outsourcing”, pudieron ser contratados directamente por la institución, en la Legislatura pasada. Margarita García informó que un grupo de diputadas y diputados dialogaron con la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Ricardez Báez, y el secretario de Servicios Administrativos y Financieros, Juan Carlos Cummings García, para abordar todas las quejas sobre abusos a los trabajadores y cierre de áreas deportivas.

SENADORA PATRICIA MERCADO; REVISAN ALCANCES DE MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA

La senadora Patricia Mercado, en un evento que se llevó a cabo en el marco del Foro Global sobre Democracia Directa, consideró que, en un contexto de polarización política y reproducción de la violencia, los instrumentos de democracia directa son indispensables para mantener la cohesión social. Cuando se han agotado las respuestas del Estado, cuando es difícil distinguir las ideologías del ejercicio del Poder, cuando las fuerzas políticas convergen en la inercia, es el momento para que la sociedad civil tenga la oportunidad de dar un viraje de construir opciones dentro de la civilidad y el derecho. La presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, destacó los instrumentos de democracia directa que existen en nuestro país. Subrayó que la democracia delegativa y representativa es el régimen político que mejor garantiza la estabilidad, la gobernabilidad, la inclusión, el respeto a los derechos humanos y la pluralidad. Reconoció que las figuras del plebiscito o la revocación de mandato en ocasiones han sido útiles para intenciones autoritarias o regresivas, ya sea para simular una falsa apertura política, para dar legitimidad a decisiones asumidas desde la cumbre del poder o como ejercicios que buscan restringir derechos o para cumplir objetivos geopolíticos. Confió en que el Poder Judicial hará una reflexión seria, profunda y expedita sobre el paquete de reformas electorales que el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de Federal, y lamentó que las nuevas reglas no se hayan construido por consenso, sino que fueron impuestas por una mayoría que rompe con 30 años de reformas electorales democráticas. La senadora de Movimiento Ciudadano afirmó que, tras la publicación del llamado “Plan B”, partidos políticos, organizaciones sociales y legisladores acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar los recursos en contra de un marco normativo que se contrapone a la Constitución. Destacó la importancia de que el máximo tribunal resuelva a la brevedad sobre el asunto, a fin de que se dé certeza jurídica al proceso electoral del 2024, aunque aceptó que ya no habrá tiempo para impugnar las reformas a nivel internacional. La senadora se solidarizó y calificó como excepcional el trabajo de Edmundo Jacobo Molina, quien se desempeñó como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral durante 14 años, que acuerdo con las nuevas normas electorales dejará de desempeñar ese cargo.

ALEJANDRO MORENO; CON LA PUBLICACIÓN DEL “PLAN B”, EL MOMENTO DE LA BATALLA LEGAL HA LLEGADO

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmo que al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el llamado “Plan B” de la reforma electoral, se pretende concretar el mayor golpe del gobierno de Morena a la democracia en México. Señalo que el momento de la batalla legal ha llegado. Dijo que el domingo pasado quedó demostrado el repudio de la ciudadanía a esa reforma electoral impulsada desde el gobierno. Los mexicanos exigen combatirlo, y el PRI escuchará el mandato ciudadano. Anunció que desde el PRI, y la oposición en su conjunto, recurriremos a todos los recursos jurídicos necesarios para defender la democracia, al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

ANTONY BLINKEN LE PIDE A SU HOMÓLOGO RUSO SEGUÉI LAVROV QUE RUSIA FIRME EL TRATADO NUCLEAR NUEVO START

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, le pidió a Seguéi Lavrov, que firme el tratado “Nuevo START”, el único de reducción de armas nucleares entre los dos países que Vladímir Putin rompió el mes pasado. Blinken y su homólogo Lavrov, mantuvieron una breve conversación en los márgenes de la reunión ministerial del G20 en Nueva Delhi, el primer cara a cara entre ellos desde que comenzó la guerra de Ucrania. Blinken señaló tres puntos a Lavrov: la firma del mencionado tratado; que Estados Unidos continuará apoyando a Ucrania en su defensa contra Rusia durante el tiempo que sea necesario; y que Rusia debería liberar a Paul Whelan, un ciudadano estadounidense encarcelado. Blinken solicitó el encuentro, con el objetivo de que la administración de Joe Biden, quiere mantener abiertas las líneas de comunicación con Rusia pese a su apoyo incondicional a Ucrania. Lavrov, mantuvo entrevistas con sus homólogos de China, Brasil, India y Turquía. Lavrov y Blinken no habían mantenido ningún encuentro personal desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Lavrov aseguró que no vio que Blinken tuviera deseo de conversar. Blinken señaló que no planeaba reunirse con Lavrov en el G20 y que tampoco lo haría con su par chino, Qin Gang. No hay planes de verlos en el G20, aunque sospecho que seguramente estaremos juntos en sesiones grupales de un tipo u otro. El tratado Nuevo START fue firmado en Praga el 8 de abril de 2010 por los entonces presidentes de EE.UU., Barack Obama, y de Rusia, Dmitri Medvédev. El tratado limitó el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire. Vladímir Putin anunció en su mensaje, que Rusia se veía obligada a congelar su participación en el tratado debido a la política de Occidente.

ONU: ORTEGA Y MURILLO, RESPONSABLES DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN NICARAGUA

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales han perpetrado violaciones graves y muy diversas de los derechos de la población, que se equiparan a crímenes de lesa humanidad. Fue la conclusión a la que llegarón un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU creado para investigar y recabar pruebas de la situación en Nicaragua a partir de las protestas ciudadanas de 2018, y que han presentado en Ginebra su primer informe.

