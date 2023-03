Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, entrenador de Cruz Azul, afirmó que el futbol mexicano no solo se encuentra estancado en líneas generales, desde su salida de competiciones internacionales en sudamérica, sino que también en la formación de jugadores mexicanos jóvenes en cada uno de los clubes de primera división.

Ferretti además afirmó que hay varios responsables de la actualidad que vive el entorno nacional en el balompié, al asegurar que el distanciamiento con la Conmebol ha sido un punto negativo tanto en la participación por Copa Libertadores y Sudamericana, al igual que en Copa América.

El hoy estratega celeste también apuntó al exceso de extranjeros, como un elemento que juega en contra del talento nacional, al considerar que el futbol local se está llenando cada vez más de futbolistas foráneos.

“Yo creo que está estancado y descendiendo más poco a poquito. Porque en las competencias que teníamos antes, nos elevó mucho de nivel. Cuando se empezó ir a Copa América, Copa Libertadores, se elevó mucho. No fuimos más, pero se sabía que México iba a ganar. Prefirieron cortar esta oportunidad y ahora es complicado volver, porque es una confederación que no nos pertenece”, apuntó el brasileño naturalizado mexicano.

Al hablar sobre la formación de jugadores locales, el ‘Tuca’ atacó la manera en la que se trabajan las canteras actualmente en México, al señalar que muchos de los considerados prospectos en varios equipos, son carentes de técnica y mentalidad, cosa que complica que crezca el futbol mexicano en renglones generales. “Todo el mundo dice que lo ideal es cinco extranjeros, pero yo pienso que ya sería el punto ideal de siete y después, conforme pasen los años, reducirlo.

Al ser increpado por su preferencia para de irse a futbolistas en los clubes a los que ha dirigido, el estratega señaló que eso no es importante, ya que el verdadero problema está en que éstos tengan capacidad para consolidarse y hacer una buena carrera en el futbol profesional.

“Debutar es muy sencillo. En Tigres hubiera debutado 100 jugadores, me cuelgo la medalla y no se trata de esto. No es el debut y la despedida. Ganando hasta por cuatro goles y ahí podía meter a un joven cinco minutos, no era así. Tuve jugadores de 20/11 que casi llorando me decían ’Tuca, no me metas’”.

En total, como entrenador de primera división en México, Ricardo Ferretti ha debutado a un total de 32 jugadores en el ámbito profesional, entre los que sobresale Héctor Moreno, con una carrera exitosa en el futbol europeo y a nivel selección mexicana, seguida por casos puntuales como Jesús Dueñas, Luis Fuentes, Javier Cortés y Efraín Velarde, con carreras consistentes en la primera división de México./24Horas

“Lo veo estancado porque se trabaja muy mal abajo y naturalmente nos estamos llenando cada vez más de extranjeros. Dejamos de llegar a un nivel muy alto” – Ricardo Ferretti

