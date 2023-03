La NASA confirmó que la técnica de la misión Dart puede alterar de forma efectiva la trayectoria de un asteroide, “un gran paso para prevenir futuros impactos en la Tierra”.

La técnica es conocida como “impactador cinético” y consiste en estrellar una nave espacial contra un asteroide, explicó a través de un comunicado.

Los hallazgos fueron publicados en cuatro artículos en la revista Nature.

El primero de ellos muestra que con la técnica de impactador cinético -transferencia de energía- puede interceptarse un asteroide con diámetro de alrededor de media milla,

como Dimorphos, sin una misión de reconocimiento.

Pero el reconocimiento brindaría información importante para planificar y predecir el resultado.

El segundo documento utiliza dos enfoques independientes basados en curvas de luz terrestres y observaciones de radar; un monitoreo constante del cuerpo celeste.

Un tercer texto calculó el cambio de impulso transferido al asteroide como resultado del impacto cinético de Dart.

El impacto provocó una desaceleración instantánea en la velocidad de Dimorphos.

Este hallazgo “valida la efectividad del impacto cinético para prevenir futuros impactos de asteroides en la Tierra”, concluyeron los autores.

Lo anterior, luego de que la NASA alteró el pasado 26 de septiembre la órbita de la luna del asteroide Dimorphos a través de la Prueba de redirección de doble asteroide (Dart).

Results are in! Data confirms that the kinetic impactor technique NASA’s #DARTMission demonstrated in Sept 2022 can be effective in altering the trajectory of an asteroid. More about what we learned from DART's successful impact with asteroid Dimorphos: https://t.co/O4eof8G5NU pic.twitter.com/Kjg9caIe10

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 1, 2023