Esta tarde Elon Musk anunció de forma oficial la nueva planta de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León la cual fue denominada como Gigafactory Mexico. Tras dicha noticia el gobernador del estado, Samuel García, presumió una foto a lado del empresario.

En esta se puede ver a ambos personajes posando para la cámara en la planta de la marca en Austin, Texas.

“El hombre más rico del mundo confió en Nuevo León, México para su nueva gigafábrica y su vehículo de última generación. El futuro es brillante. Gracias”, se lee en el tweet de Samuel García.

The richest man on earth trusted Nuevo León, México for his new gigafactory and his next generation vehicle. The future is bright. Thanks @elonmusk, thanks @Tesla pic.twitter.com/nbbmbiX4Fm

— Samuel García (@samuel_garcias) March 2, 2023