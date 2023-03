A unos cuantos días del inicio de temporada en el Gran Circo de Fórmula 1, el mexicano Sergio Pérez habló sobre sus proyecciones personales, la presión por vivir su tercera temporada como piloto de Red Bull y la relación que tiene con Max Verstappen, para afirmar que no apoyará si él no ve que recibe los mismo a cambio.

Con 33 años y 13 dentro de la parrilla estelar de la categoría máxima del automovilismo de carreras, el piloto tapatío negó que exista una mala relación con su compañero en Red Bull, al tiempo que afirmó que la mayor presión está en simplemente pertenecer al mejor equipo de la competencia.

“Creo que ya lo hemos hablado y tenemos una relación muy transparente. Al final es importante dejar todo esto atrás porque tenemos que trabajar como un equipo. Va a ser una temporada muy intensa, con seis autos peleando por el campeonato, entonces va a ser muy importante trabajar como equipo”, apuntó Checo.

Pérez afirmó que uno de los aspectos que más le afectaron durante la temporada pasada fueron los neumáticos utilizados de Pirelli, cosa que prevé cambiará con los nuevos modelos que se pueden ajustar nuevamente a su conducción personal. “Normalmente mi arma más fuerte es cuidar bien los neumáticos traseros. Eso el año pasado me perjudicó porque los cuidaba mucho de atrás y entonces incrementaba el subviraje. Este año el hacer los neumáticos traseros peores, creo que es algo que me puede beneficiar”.

Al hablar sobre su compañero y la actualidad que vive en Red Bull tras renovar con el equipo autstriaco durante la temporada anterior, Sergio indicó que no lo presiona de sobremanera la presencia de Verstappen como estelar del cuadro o la de Daniel Ricciardo como parte del equipo de pruebas, para afirmar que Red Bull al ser el mejor equipo del mundo puede tener al piloto que quiera.

“Teniendo a un compañero como Max vas implementando cosas en tu estilo de manejo. Ricciardo es alguien que conoce bien la Fórmula 1 y al equipo, entonces es un beneficio tenerlo apoyándonos en el simulador”.

Al ser cuestionado sobre su futuro, Checo nuevamente fue claro al admitir su deseo de permanecer dentro de la Fórmula 1 mientras se encuentro con la voluntad total de competir y prepararse al 100%.

“Sin dudas será un año crucial en mi carrera. Dependerá mucho de cómo me sienta. Es un deporte que al final si no tienes el 100% de voluntad para levantarte todos los días a entrenar y cuidar lo que comes todo el año, yo no me veo estando aquí estando al 90%”.

Admiten inferioridad

A pesar de estar dentro de los principales equipos del serial, Lewis Hamilton, piloto de la escudería Mercedes declaró que aunque el W14 ha demostrado sus cualidades de cara a la próxima campaña, sigue siendo inferior a Red Bull y Ferrari.

“La confiabilidad en general ha sido buena. No estamos exactamente en dónde queremos estar, pero es una buena plataforma para comenzar. Este año tenemos algunas cosas en las que debemos trabajar. Todavía no es perfecto y todavía no podemos igualar a los Red Bull actualmente, o tal vez a los Ferrari, pero es mejor”.

El piloto británico destacó que lo más llamativo que ha visto en el comienzo de este 2023, es la actitud y mentalidad con la que lo han recibido en su undécima temporada con Mercedes.

