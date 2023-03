El presidente Andrés Manuel López Obrador está en una actitud bélica, de difamador, de confrontación y de división del país, lamentó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel (PAN).

Señaló al mandatario de ser un malagradecido porque hace 30 años llevó un caso de López Obrador sin cobrarle por sus honorarios como abogado y además conoció su manera de vivir y prácticamente todo su patrimonio.

“Presidente López Obrador, lo que más me lastima es lo malagradecido. En aquella época ¿Cuántas veces no fue a mi casa? ¿Cuántas? Esto fue hace 30 años, presidente, o casi 30 años.

“Usted vio mi manera de vida, el patrimonio que tenía en mi casa, cómo lo recibí, los muebles que había en mi casa, los cuadros, todo eso lo sigo teniendo igual, no vivo ni más ni menos, como vivía hace 30 años”, señaló.

El Ejecutivo federal se refirió a Creel en su conferencia diaria de este miércoles y expuso que si tuviese más dinero que Carlos Loret de Mola o que Claudio X. González, José Narro o que Santiago Creel, “si yo me hubiese dedicado a robar como ellos, no podría yo encabezar con el apoyo de millones de mexicanos una transformación como la que se está llevando a cabo, no aguantaría yo…”.

Al respecto, el actual presidente de la Cámara de Diputados recordó que cuando conoció a López Obrador, en 1995, acudió a su despacho en varias ocasiones, con su hijo José Ramón.

“Mi despacho estaba en el edificio Omega, tenía yo tres pisos, ocupaba casi cuatro mil metros cuadrados, era el socio director de ese despacho y acudió conmigo para que lo asesorara legalmente.

“Presidente López Obrador, con todo respeto: usted sabía que yo, cuando acudió a verme, era un abogado consolidado, con uno de los despachos más grandes del país y de mayor calidad desde el punto de vista jurídico. Con oficinas en México y en el extranjero y esto yo no lo heredé, lo hice, con mi licenciatura en la UNAM (…) lo que más me lastima es lo malagradecido. En aquella época ¿Cuántas veces no fue a mi casa? ¿Cuántas? Esto fue hace 30 años, presidente, o casi 30 años. Usted vio mi manera de vida, el patrimonio que tenía en mi casa, cómo lo recibí, los muebles que había en mi casa, los cuadros, todo eso lo sigo teniendo igual, no vivo ni más ni menos, como vivía hace 30 años”, sostuvo Creel.

Añadió que en esos años López Obrador estaba muy consciente de la remuneración que percibía por lo que no tiene una calidad de vida diferente al que tenía hace 30 años.

“Puede averiguar en el SAT mis ingresos muy fácilmente, han sido más o menos regulares; mis impuestos están pagados, cada año tengo mis constancias. Y sí le digo una cosa presidente, véase usted mismo, ¿de qué ha vivido en estos 30 años?”, cuestionó el panista.

Apuntó que es una injusticia que por diferencias políticas se le difame a él o a su familia y más cuando López Obrador solicitó sus servicios como abogado a probono, es decir, sin que le costara un peso y le dedicó año y medio al estudio e sus casos jurídicos.

