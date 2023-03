La desaparición forzada es el tema que documenta Noé Zavaleta en su libro Las buscadoras para visibilizar el sufrimiento de las miles de familias víctimas de esta problemática que va en aumento en México.

“Quiero que dejemos de pensar en el desaparecido como un número porque tienen un nombre, un apellido y una familia que los busca, merecen ser vistos con dignidad”, dijo el periodista en entrevista con 24 HORAS.

En el volumen que lleva por subtítulo Madres que buscan personas desaparecidas en México, el periodista trata de brindar un acercamiento al trabajo de más de una década de documentación de estas mujeres que buscan a sus familiares sin descanso alguno en todo el país. “Desafortunadamente existen mujeres que dejaron sus actividades del trabajo o el hogar, que incluso, descuidan a otros miembros de su familia por buscar a alguien que el crimen organizado les arrebató. Los desaparecidos merecen ser vistos con dignidad, así que Las buscadoras habla de ellas mientras, acerca a los lectores a sus historias específicas”, continuó el autor.

En cuatro historias se presenta el trabajo de más de una década en la que Zavaleta ha convivido en campo con ellas, sin embargo, asegura que considera que su texto es apenas un acercamiento de la experiencia.

“Me siento en deuda con muchas personas que no aparecieron en mi libro, es que pudiera haber escrito más de mil páginas de experiencias pero seleccioné unas muy puntuales que creí que podrían tener un mejor tratamiento narrativo y considero que para quienes lo lean puede ser tan impactante como sigue siendo para mí esta constante cobertura”, dijo Noé.

PROBLEMA NACIONAL NO ATENDIDO

Según el periodista, en México el crimen de verdad no paga y al contrario, tiene muy fáciles muchas cosas.

“Por eso yo creo que independientemente de quién esté en el poder, los actos de desaparición forzada van a seguir ocurriendo y por ende, las buscadoras van a aumentar en número porque la Procuraduría no busca por su cuenta.

“Muchas veces no se sabe pero la búsqueda la cubren los familiares de los desaparecidos y cuesta cerca de medio millón de pesos hacer que un equipo salga a buscar y de verdad es un esfuerzo sobrehumano el que se hace por juntar el dinero, venden sus cosas, hacen rifas, eventos, botean entre su familia, en su colonias y es una falta de respeto y de empatía ver cómo mucho de ese dinero se va para viáticos porque los profesionales no pueden estar en un hotel que no sea de cinco estrellas y no pueden comer en una cocina económica. A ellos no les importa el dolor”, declaró Zavaleta.

Por lo anterior, el periodista dice haberse sorprendido de cómo estas mujeres se han convertido en especialistas y tienen gran conocimiento de Criminología y Antropología Forense.

“Me tocó hace unos años en Michoacán ver cómo recuperaron unos huesos y de inmediato ver la cara de desaliento de las buscadoras al darse cuenta que era una osamenta animal, con la simple vista ya saben si se trata de un humano o no, saben cómo excavar para echar químicos y cómo reaccionan éstos si son restos humanos. Es impactante ver cómo han transformado sus realidades a las de investigadoras profesionales”, relató.

“De ellas se aprende mucho de humanidad y de empatía, si bien, cada quien busca a su familiar, cuando encuentran a alguien, es reconfortante para todas saber que pudieron ayudar a una familia a alcanzar un nivel de tranquilidad que les da fuerza para seguir su lucha individual mientras en el corazón hay mucho sufrimiento”, finalizó Zavaleta.

Las Buscadoras es publicado por la editorial Harper Collins.

