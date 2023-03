La cantante Shakira ha decidido romper el silencio sobre el duelo que está viviendo tras la separación de su expareja Gerard Piqué.

La famosa y reconocida cantante Shakira tomó la decisión de romper el silencio y hablar sobre el proceso de duelo que está viviendo después de haber terminado su relación con el futbolista Gerard Piqué.

Esto después de que se confirmara la infidelidad del atleta con Clara Chía, pareja que actualmente continúa unida y ha sido vista públicamente ante los medios de comunicación y las redes sociales.

Te podría interesar: López Obrador acusa a EU de inmiscuirse en asuntos de México por reforma electoral

Por medio de una entrevista que dio la colombiana para el programa de televisión llamada “En Punto” con el periodista Enrique Acevedo, decidió hablar sobre sus sentimientos y el duelo que está viviendo después de su ruptura con Piqué:

“Jamás pensé que podía pasar y he logrado sentir que soy suficiente. Nunca creí que podría ser fuerte pero hay que tener fe”, mencionó la intérprete de Antología.

Asimismo ella confesó que siempre ha sido dependiente de los hombres, pero tras los hechos ocurridos ha cambiado su perspectiva:

“Yo he sido siempre bastante dependiente de los hombres, tengo que confesarlo. He sido una enamorada del amor y creo que esa historieta he logrado comprenderla desde otra perspectiva. Yo me basto a mí misma en la vida hoy en día, me siento completa”, reveló.

Por otra parte reconoció que pese a que en la vida no salen las cosas como uno quiere hay que salir adelante:

“Hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir y ser un ejemplo para mis hijos de que se puede, se puede sobrevivir a los embates de la vida”, aseguró.

Sobre el tema tan popular que sacó con el argentino Bizarrap, Shakira habló sobre cómo trasladó su dolor para expresarlo:

“Cuando una mujer tiene que enfrentarse a la vida sale fortalecida, ha aprendido a conocer sus propias debilidades, a expresar ese dolor, porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión y creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción, la posibilidad de expresárme, de pensar en el dolor”, reflexionó.

De igual forma enfatizó en que siempre utiliza sus canciones como una catarsis y que sus letras son más elocuentes:

“Mis letras son más elocuentes que yo misma y siempre trato de utilizar mis canciones como una catarsis, es mejor que ir al psicólogo. Fue como pasar un proceso de duelo. Este tipo de momentos hay que pasarlos para sacar músculo emocional. Fue un momento de honestidad brutal. Alguien debería haber tomado una foto de cómo empecé y cómo acabé la sesión. Fue un desahogo para mi proceso de sanación”, recalcó.

Te podría interesar: Reportan retrasos y saturación en Metro Constitución de 1917 de Línea 8

Shakira dijo que sus hijos han tenido una participación “activa” en su carrera:

“Sasha tuvo la idea del robot en ‘Te felicito’ y Milan la del fuego verde”, mencionó.

Además agregó que su hijo mayor fue el encargado de decirle que tenía que realizar un tema con Bizarrap.

La intérprete de “Monotonía” consideró que sus fans han sido claves durante esta situación:

“Claves para poder levantarme del piso. Me he sentido realmente apoyada de una manera que jamás pensé. Estoy lista para el siguiente round, para que la vida me diga qué más hay”, añadió.

Finalmente platicó que actualmente va “de subida” y tiene más confianza en sí misma:

“Lo difícil para el ser humano cuando le toca enfrentarse a situaciones inesperadas es que no sabemos cómo vamos a reaccionar, no creemos en nuestra propia resiliencia y yo no creí que podía llegar a ser fuerte. Siempre me creí más bien frágil. Pero hay que tener fe en uno mismo”, concluyó.

KA