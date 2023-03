El estudio cinematográfico, Universal Pictures anunció la fecha de estreno de Super Mario Bros. La película.

A través de las cuentas oficiales de Universal Pictures se confirmó la fecha de estreno de Super Mario Bros. La película.

Luego de que se diera a conocer hace un par de meses que “The Super Mario Bros. Movie”, se lanzaría en 7 de abril, la producción de la cinta sorprendió a los fans de la franquicia ya que, adelantó su estreno para el miércoles 5 de abril.

“Universal Pictures se complace en comunicar que la tan esperada cinta SUPER MARIO BROS. LA PELÍCULA llegará a la pantalla grande el próximo 5 de Abril en toda América Latina”, mencionó el estudio cinematográfico.

¿De qué tratará la cinta?

Tras los avances que se han ido compartiendo, la cinta narrará la historia de Mario Bros que se tendrá que enfrentar a duelo con Donkey Kong, mientras que Luigi encarará a Browser quien lo tiene capturado, pues de esta manera se va librando de quienes quieren cooptar su idea de poder gobernar su “mundo”.

Pero no le será tan fácil, ya que dentro de la misión se unirá Peach, quien toma el liderato de todos los Toads, para hacerle frente a Browser.

¿Quiénes conforman el elenco?

Bajo la dirección de Aaron Horvath y Michael Jelenic, con guion de Matthew Fogel, la película contará con las voces de Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad, Seth Rogen como Donkey Kong, Fred Armisen como Cranky Kong, Kevin Michael Richardson como Kamek y Sebastian Maniscalco como Spike.

En tanto que, te invitamos a estar pendiente de próximos avances- si es que los hay -antes de que la cinta llegue a cartelera en un mes.

Wahoo! The #SuperMarioMovie is moving from April 7 to April 5 in the US and in more than 60 markets around the world. The movie hits theaters in additional markets in April and May, with Japan opening April 28. pic.twitter.com/CjlikfC3cu

— The Super Mario Bros. Movie (@supermariomovie) February 28, 2023