Disney Plus, sorprendió a los usuarios tras el lanzamiento del tráiler del Live Action de “Peter Pan y Wendy”.

Este martes a través de las cuentas oficiales de la plataforma de streaming propiedad de The Walt Disney Company, se dio a conocer el tráiler oficial de la nueva película Live Action de “ Peter Pan y Wendy”.

En el clip de 1:44 minutos nos presentan a Wendy Darling, una joven que se muestra sorprendida tras su llegada a la tierra de Nunca Jamás (Neverland), en donde es recibida por Los Niños Perdidos, los cuales le indican a ella y a sus hermanos John y Michael que hacer.

Así bien, se observa como Wendy se encuentra en el sitio con Peter y su amiga mágica Tinker Bell, con los cuales emprenderá una gran aventura, en la cual incluso el peligro se hará presente tras el temible Capitán James Garfio.

Lo anterior, se llevará a cabo con la participación de Yara Shahidi , Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering, Jacobi Jupe, Molly Parker, Alan Tudyk y Jim Gaffigan, con el guión de Lowery y Toby Halbrooks que está basado en la novela y obra de JM Barrie.

El productor es Jim Whitaker con Adam Borba , Thomas M. Hammell y Toby Halbrooks como productores ejecutivos.

En tanto que, a continuación te dejamos el tráiler para ir calentando motores , antes de su estreno este 28 de abril a través de la plataforma.

This year, return to Neverland. ✨ Watch the trailer for #PeterPanAndWendy and stream the movie event April 28 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/qbEJ7RTrH6

— Disney Peter Pan (@DisneyPeterPan) February 28, 2023