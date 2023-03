El presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó al Gobierno de Perú de ser autoritario y represor, después de que la mandataria, Dina Boluarte, retiró a su embajador de México por la injerencia del presidente López Obrador. López Obrador dijo: Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo porque no se respetó la libertad del pueblo del Perú, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo, y luego al establecer de facto un gobierno autoritario y represor. Sus declaraciones se producen después de que Boluarte retiró a su embajador en México, Manuel Gerardo Talavera, porque el señor López Obrador ha decidido apoyar el golpe de Estado que diera el ahora expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. Dina Boluarte expreso que el presidente López Obrador ha decidido afectar gravemente las relaciones de respeto mutuo amistad, cooperación y voluntad de integración que históricamente ha unido al Perú y México.

SENADOR RICARDO MONREAL; MARCHA A FAVOR DEL INE DEBE ANALIZARSE APROPIADAMENTE

El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, dijo sobre la marcha del domingo a favor del INE, señalo que la expresión que se observó en marcha, debe de ser analizada en su dimensión apropiada. De mi parte, no voy a adjetivizarla, ni siquiera a descalificarla, es un derecho que tenemos todos. Nosotros lo hicimos como oposición y muchas veces llenamos el Zócalo, hacíamos marchas. Y, aunque nosotros sí recibíamos descalificaciones por nuestras marchas, nosotros no debemos hacerlo. Morena tiene que pasar al nivel de la tolerancia y de la reconciliación, con sectores que hemos descuidado; yo diría principalmente las clases medias, que nos ayudaron a obtener el triunfo en el 2018. También los empresarios, el sector económico, los universitarios, incluso los medios de comunicación, el feminismo. Todos estos sectores que nos acompañaron recientemente, tenemos que encontrarnos con ellos, lejos de satanizar este tipo de expresiones; hay que revisar porqué, las causas, dónde estamos fallando y poder recomponer nuestra relación con ellos. Morena tiene que actuar bajo características de prudencia, de sensatez, de inclusión, de unidad. Si nosotros queremos mantener en el poder nuestro movimiento social, es la hora de la unidad. Los pleitos internos, los procesos de conflicto y de confrontación interna, lo único que hace es alejarnos de la posibilidad de la cohesión. Es el momento de pensar por México, de elevar la altura de miras y de actuar con tolerancia, con reconciliación, con serenidad. Es la hora.

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA; URGE ABASTECER DE AGUA A 15 MILLONES DE PERSONAS

El senador Alejandro Armenta, presentó una iniciativa para el tratamiento de aguas residuales, a fin de prevenir el desabasto, dijo que el rescate del agua es un tema de seguridad nacional, y que es necesario abastecer de este servicio a una población de 15 millones de personas en México. Explicó que su iniciativa tiene como objetivo fomentar el tratamiento de las descargas industriales y domésticas, para atender la demanda del agua, sobre todo en el consumo ciudadanos y sus usos en el campo. Al respecto, Alejandro Loranca, responsable de elaborar un diagnóstico sobre el agua y sus usos, destacó la importancia de establecer sistemas de captación y aprovechamiento de agua, pues representan una opción técnica y económicamente viable, para abastecer en cantidad y calidad del vital líquido y, por ende, asegurar el abasto.

SENADORA LILIA MARGARITA VALDEZ Y JOSEFINA VAZQUEZ MOTA; URGEN A INCREMENTAR PRESUPUESTO PARA ATENDER ENFERMEDADES DE BAJA PREVALENCIA

La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Salud, en la inauguración del quinto foro nacional “Panorama de las enfermedades raras en México”, hizo un llamado para mejorar el presupuesto en materia de salud, porque es una responsabilidad del Gobierno federal, pero también de las administraciones estatales. Añadió que en el Senado hacemos nuestra parte y generamos iniciativas, pero necesitamos que las autoridades de salud estatales se solidaricen y se sensibilicen, porque en la salud no se debe economizar. La senadora reconoció que estas enfermedades representan grandes retos, estoy convencida de que además del tratamiento y prevención, tenemos que hacer investigación, para conocer cuál es su origen y contar con herramientas para prevenir y proteger a la población. Valdez Martínez reconoció que estas enfermedades no dan tregua, atacan por igual sin importar edad, sexo, ni condiciones económicas y sociales. Indico que la Comisión de Salud promovió una iniciativa para que se amplíe el tamizaje, sin embargo, aún hay mucha desigualdad de los niños que nacen en instituciones privadas, con muchos recursos que tienen hasta un tamiz de 120 enfermedades, en contraste con pequeños que nacen en la sierra y nadie se acuerda de realizarles este estudio. Subrayó que con el propósito de construir una ruta común para avanzar en la atención de este padecimiento, el Senado aprobó un proyecto para aplicar el tamiz neonatal ampliado, que ahora está en la Cámara de Diputados. Previo al foro, las senadoras encabezaron la inauguración de una exposición fotográfica que permanecerá hasta el próximo 2 de marzo y que consta de fotografías que describen algunas de las enfermedades de baja prevalencia en el país. La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, detalló que México ocupa el segundo lugar con más pacientes con enfermedades raras, por lo que es necesario capacitar a médicos, para que tengan mayor conocimiento en la materia y así poder diagnosticar de manera oportuna. En representación de las asociaciones civiles, Leonardo Rojas Negrete, destacó que desde hace cinco años, en conjunto con el Poder Legislativo, se han impulsado acciones para mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades raras en el país, pero también existen muchas limitaciones y necesidades a las que los pacientes y familiares se enfrentan.

MARIO DELGADO; MORENA SOLICITARÁ AL INE RETIRAR REGISTRO AL PAN COMO PARTIDO POLÍTICO

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que presentará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una denuncia en contra del Partido Acción Nacional (PAN) en la que se solicitará la pérdida de su registro como partido político; lo anterior, con fundamento en el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos. Vamos a pedirle al INE que le quite el registro al Partido Acción Nacional porque en los hechos actúa como un grupo criminal, más que como un partido político. Ese partido sostuvo la famosa guerra contra el narco, que no fue más que una simulación pues un grupo de narcofuncionarios se hizo millonario a costa de combatir a otros narcotraficantes. Un partido que sostiene este tipo de políticas, no puede aspirar a gobernar a los mexicanos y mexicanas. El líder morenista comentó que existen antecedentes en el derecho internacional de partidos políticos a los que se les ha retirado el registro por haber actuado como organizaciones terroristas e insistió en que más allá de lo que diga el PAN, en los hechos está comprobado y ratificado por una corte en Nueva York, Estados Unidos que han actuado como un grupo criminal. El PAN no puede deslindarse de Genaro García Luna, ni de Felipe Calderón, por más que quieran, la marca de García Luna en Acción Nacional queda para siempre. El jurado de Nueva York determinó culpable a Genaro García Luna por delitos de narcotráfico, el jefe de la seguridad en el país, de las fuerzas de seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, resultó un narcotraficante. Mario Delgado puntualizó que lo de menos es si García Luna estuvo afiliado o no al PAN porque fue Acción Nacional el partido que sostuvo la política criminal encabezada por Felipe Calderón, misma que, dejó grandes y graves consecuencias para nuestro país como la ola de violencia, de sangre y de muerte que persiste hasta nuestros días, así como la descomposición de las instituciones por la corrupción.

DIPUTADO JORGE ROMERO; CIUDADANOS LIBRES ABARROTARON EL ZÓCALO PARA EXIGIR LA DEFENSA DE NUESTRA DEMOCRACIA

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, informó que las y los diputados de su bancada acudieron, en su calidad de ciudadanos, a la concentración convocada por la sociedad civil en el Zócalo, a fin de demostrar su compromiso con la sociedad y la vocación democrática. El legislador, destacó que el Zócalo lució pleno de ciudadanas y ciudadanos libres que al grito de Mi voto no se toca, levantaron la voz para exigir el respeto de nuestras libertades electorales. Más de medio millón de mexicanas y mexicanos libres abarrotamos el Zócalo con la intención de hacer escuchar el grito de Mi voto no se toca. Es evidente, cuando una convocatoria es promovida desde la vocación democrática ciudadana y no desde el poder. Las y los diputados de Acción Nacional asistimos a la concentración convocada por la sociedad civil en el Zócalo y en los distintos puntos del país precisamente en nuestra calidad de ciudadanos porque eso somos, hombres y mujeres que antes que cualquier cosa somos ciudadanos comprometidos con nuestro país, que velamos por la defensa de nuestras libertades y derechos democráticos, consagrados en la Constitución. Asimismo, señaló que su bancada permanecerá atenta del paso del llamado Plan B en la Suprema Corte, respetando en todo momento la división de poderes y la legislación en la materia. La siguiente batalla será librada en la Suprema Corte, a donde ya hemos acudido a presentar diversas acciones de inconstitucionalidad en total apego a la división de poderes y respeto a la legislación en la materia, no obstante, advertimos que nos mantendremos vigilantes en todo momento. Romero Herrera aseguro que el Grupo Parlamentario del PAN no descansará para garantizar que la renovación de las y los consejeros del INE se conduzca de una manera libre y transparente, al tiempo que reiteró el compromiso de Acción Nacional por defender a México y a nuestra democracia.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; SOSTENDRÁ ENCUENTRO EN LA UNIVERSIDAD JUÁREZ EL TEMA: “LA COALICIÓN ELECTORAL Y EL GOBIERNO”

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informo que sostendrá un importante encuentro en la Universidad Juárez, donde van a platicar con las y los jóvenes de la Facultad de Derecho. Vamos a conversar con ellos sobre el tema de gobierno de coalición. La diferencia entre la coalición electoral y el gobierno. Me parece muy importante esto porque al final del día lo que vamos a conseguir es tener una plática que permita avanzar en lo que es la definición, la causa, el gobierno de coalición con causa rumbo al 2024. Sobre el tema de una serie de mega marchas a nivel nacional que se han realizado, señalo que lo ve bien, hubo muy buen ánimo. Indico que a él tocó estar en Jalapa, Veracruz, y allá había muy buen ánimo, una participación nutrida, muchas familias y no vimos que hubiese una movilización pactada, una movilización sugerida, sino simplemente fue espontáneo. Yo vi a muchas familias participando al grito de defendamos la democracia. Sobre el tema de que con estas marchas se le vaya a dar revés al plan B de la reforma electoral, el legislador manifestó que tiene mucha confianza en la Suprema Corte de Justicia, dijo que van a haber cosas que van a quedar porque son 400 artículos. Hay cosas que van a subsistir y qué, bueno, qué cosas buenas, pero lo que afecta a la Constitución eso que no se permite que subsiste. Por otra parte señalo sobre si se le vera en las boletas en el 2024, indico que pues esta participando, por lo pronto, en la tarea del PRD, queremos mostrar que en el PRD hay seriedad ahora con Silvano y conmigo, pues tiene ahí una propuesta y seguramente nos descartaremos alguno de los dos y finalmente será la propuesta del PRD la que subsista para, de cara a ello, esperar la del PRI y la del PAN y la sociedad civil.

SENADOR JULEN REMENTERÍA; NOS MANIFESTAMOS EN DEFENSA DEL PAÍS, LAS INSTITUCIONES Y LA DEMOCRACIA

El coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional (GPPAN), Julen Rementería del Puerto, resaltó que salieron a marchar como ciudadanos veracruzanos para defender a las instituciones y la democracia, ante el talante autoritario que quiere imponer Morena. Salimos los ciudadanos a defender nuestro voto, a la democracia, salimos a defender nuestra credencial de elector y para defender los sufragios que se emiten en cada elección, de eso es de lo que se trata, que no se confundan ni quiera confundir el gobierno a nadie, no es en contra del Gobierno federal y estatal, es a favor de la justicia. El senador destacó que la marcha es un voto de confianza y respaldo para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que sepan que no están solos y cuentan con el respaldo de todos los mexicanos. La marcha del pasado 13 de noviembre evitó que el Plan A desapareciera el INE, y esta marcha evitará que el Plan B debilite y someta al INE a placer de este gobierno. Rementería del Puerto destacó que este gobierno quiere confundir a los ciudadanos. Sabe que ya muchos abrieron los ojos, y saben que su reforma electoral plantea una reducción del 85 por ciento de su presupuesto, lo cual lo dejará inoperante y, por tanto, será el gobierno quien se encargue de las próximas elecciones. Es necesario brindar el apoyo a las instituciones, que se sientan respaldadas para que puedan resolver con apego a la ley y sobre todo que es lo que piden y quieren los ciudadanos. Esta responsabilidad histórica de impedir este retroceso está en manos de los ministros.

ALEJANDRO MORENO; EL INE DA REVEZ A MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS DEL PRI

Alejandro “ Alito” Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no podrá extender su mandato. El Consejo General del INE, con una votación cerrada, declaró inválidas las modificaciones a los estatutos del PRI, mediante las que su dirigente Alejandro Moreno “Alito”, extendiá su mandato hasta que termine el proceso electoral de 2024. La resolución fue aprobada por seis votos a favor y cinco en contra. Priistas que han sido críticos a Alejandro Moreno presentaron quejas de inconformidad por la modificación al Estatuto, como Dulce Maria Sauri Riancho y los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz-Massieu, el exgobernador Héctor Astudillo, así como Fernando Lerdo de Tejada y José Encarnación.

DIPUTADO JERICÓ ABRAMO; SANCIONES PARA QUIENES LLEVEN A CABO COBRANZA EXTRAJUDICIAL ILEGAL

El diputado JerIcó Abramo Masso, señalo que lucrar con la necesidad de los ciudadanos en momentos de crisis financiera, es algo que no se puede permitir por los abusos que se cometen para cobrar una deuda. Por esta razón el legislador presentó una iniciativa que plantea sancionar de uno a cuatro años de prisión y multa de cincuenta mil a trescientos mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal. El integrante del Grupo Parlamentario del PRI expuso que, desde el 2018, se observó que el crédito informal ha crecido con mayor rapidez que el crédito formal. Aunado, a la situación económica nacional que ha llevado a muchas personas a situaciones de sobregasto para cubrir sus compromisos. Puntualizó que en este contexto surgieron una serie de aplicaciones digitales que ofrecen préstamos con montos que van desde los 500 hasta los 20 mil pesos o más, que se ofrecen a través de redes sociales, como Facebook, Instagram, o Twitter, así como volantes y anuncios de ocasión, de los que el gobierno federal ha identificado más de 660 aplicaciones. El legislador explicó que el atractivo es la rapidez para obtener los recursos vía trasferencia electrónica, motivo por el cual esta modalidad de préstamo y extorción, conocida como montadeudas, han tenido un crecimiento exponencial. Además, el solicitante acepta el acceso a sus contactos, galerías fotográficas y en general a la información privada que se encuentra en su celular. Precisó que esta situación se agrava porque las aplicaciones generan un modelo de cobro de interés diario que supera las tasas que las instituciones reguladas aplican al otorgar un crédito, motivo por el cual pequeñas cantidades se ven multiplicadas. Se suma que estas operaciones no se encuentran reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni cumplen con los requisitos señalados en la Ley de Instituciones de Crédito. El diputado señaló que el problema es que el monto de la deuda del préstamo que solicitaron, se vuelve para las personas impagable. Esto, da paso a la extorsión y cobranza ilegal, al amenazar al deudor con exhibir sus fotografías o llamar a sus contactos para cobrarles y difamarlas. Es por ello que en su propuesta para modificar el artículo 284 Bis del Código Penal Federal, además de la pena y multa que se propone aplicar, se subraya que se entiende por Cobranza Extrajudicial Ilegal, el uso de la violencia o la intimidación, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de la deuda. Aclara que esta acción puede derivar de actividades reguladas y no reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas a esta actividad, pero, se excluye, que no se considerará como intimidación ilícita informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval o tercero relacionado. Recalcó que su iniciativa tiene la finalidad de coadyuvar a una mayor seguridad para los usuarios, poner candados que los protejan y evitar que sean presas de actos delictivos a manos de este tipo de agentes financieros.

NICHOLAS BURNS; EMBAJADOR DE EEUU EN CHINA PIDE MÁS SINCERIDAD SOBRE EL ORIGEN DEL COVID-19

El embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, dijo que Pekín debería ser más sincero sobre el origen de la covid-19 si desea trabajar con su Gobierno. China debería ser más sincera sobre lo que sucedió hace tres años en Wuhan con el origen de la crisis de la covid-19. El embajador, ha estado en el cargo desde hace poco menos de un año. Añadió que tanto el globo chino que EE.UU. calificó de espía como la postura del Gobierno de Xi Jinping sobre la guerra en Ucrania son los temas más importantes para Estados Unidos respecto al país asiático.

