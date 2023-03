La campaña de los aspirantes a la dirigencia de Canacintra Nacional, para el periodo 2023-2026, está en su etapa final. El jueves pasado yo preguntaba si querían descarrilar la elección por cuestión de género. Me escribió el candidato José Manuel Sánchez para compartir detalles de los estatutos. El Artículo 44 fracción IV señala qué hay que ser vicepresidente Nacional y haber sido parte de la Mesa Directiva Nacional. El artículo 38 claramente detalla cuáles son las vicepresidencias nacionales. “En pocas palabras, su candidatura no es legal ni legítima. No es un tema de género, es de legalidad.” Sin embargo, checamos que los artículos 115 y 116 estipulan que cualquier impugnación a la candidatura se tiene que hacer a los cinco días hábiles de presentada, a un mes del hecho, lo hace extemporáneo.