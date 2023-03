Marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) convocada por la sociedad, la cual se realizó en el Zócalo capitalino el día de ayer domingo 26 de febrero, en donde mas de 500 mil personas, la mayoría vestidos de rosa, se manifestaron en contra del plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. El discurso corrió a cargo de la periodista y expriista Beatriz Pagés Rebollar, así como el ministro en retiro José Ramón Cossío, quienes por separado hicieron un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para mandar a la basura el Plan B de AMLO. Beatriz Pagés, directora de la revista Siempre!, ante cientos de ciudadanos vestidos, en su mayoría, de rosa, expreso su confianza en los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar marcha atrás al Plan B en materia electoral. Venimos a tocar las puertas de la Corte para que los ministros no permitan la pérdida de la nación, para decirles con respeto, pero con absoluta firmeza, manden al basurero de la historia el Plan B, no avalen una reforma electoral inconstitucional e inmoral. Pagés reprobó las reformas electoral aprobadas por el Poder Legislativo, al considerar que se trata de un fraude anunciado. Callar nos haría cómplices de un crimen de Estado en contra de la democracia, de una reforma electoral maquinada para despedazar al INE y facilitar una ruta a una dictadura electoral. Se utilizó al INE y la democracia para llegar al poder, y hoy quieren matarlos para impedir la alternancia. El Plan B de la Reforma Electoral es la crónica de un fraude anunciado. El ministro en retiro, José Ramón Cossío, consideró que con el Plan B se tratará de imponer un proyecto de gobierno. Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio. Sé que los ministros declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los órganos electorales, violan los principios de equidad y certeza. Estoy seguro que los ministros considerarán que la fijación de los presupuestos por la Cámara de Diputados violan la autonomía presupuestal del INE. Los ministros sabrán cumplir con el papel que la Constitución les impone. El resto es tarea de nosotros. Venimos a ocupar la Plaza de la Constitución, el espacio físico que alude a la estructura jurídica que reconoce nuestra pluralidad política y nuestra composición pluriétnica. Esta movilización se realizó con el fin de que el máximo tribunal ejerza acción de inconstitucionalidad contra las reformas electorales planteadas por el Ejecutivo federal, que modifican el aparto electoral del INE.

CLAUDIA SHEINBAUM; SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES DE LOS MANIFESTANTES LES ASEGURO TODO TIPO DE FACILIDADES PARA CONGREGARSE EN EL ZÓCALO

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que por parte de las autoridades capitalinas, se dio lo necesario para que durante la marcha, los manifestantes tuvieran todo tipo de facilidades para congregarse en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México. Se les van a dar todas las facilidades y va a estar pendiente un equipo de Secretaría de Seguridad Ciudadana por cualquier cosa que pueda haber, que se pueda reaccionar rápidamente. Así lo declaro Claudia Sheinbaum, durante un acto realizado en la alcaldía Tlalpan en donde aseguró que los representantes de algunos de los movimientos en contra del Plan B, solicitaron facilidades para el estacionamiento de varios camiones sobre avenida Pino Suárez. De acuerdo con la mandataria capitalina, planearon ubicar en la avenida alrededor de 20 autobuses que permanecerán estacionados, aunque mostró cierta desconfianza. No sé quién va a venir en esos vehículos, verdad, que tienen que venir en vehículos, no sé si son blindados o no. Se contemplo la instalación de un templete, nueve tarimas para audio distribuidas en el Zócalo, cinco carpas de 5×5, tres camiones con planta de luz, cámara con camarógrafo de grúa y cuatro pantallas, así como pipas de agua, baños portátiles y un camper con baños traseros. Entre las peticiones señaladas por la mandataria, estaba el que se diera acceso a una unidad de emergencia junto con 30 elementos de seguridad fílmica. Estas aclaraciones se dieron después de que circulara el rumor de que se llevaría a cabo el cierre de vialidades para dificultar el acceso de los manifestantes a la plaza frente al Palacio, lugar de residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA; MAÑANA MARTES AMBAS CÁMARAS RETOMARÁN EL TRABAJO LEGISLATIVO EN CONJUNTO

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, anunció que mañana martes, el Senado de la República y la Cámara de Diputados retomarán los trabajos legislativos, a fin de darle cauce a 24 iniciativas que requieren atención inmediata para elevar la calidad de vida de mexicanas y mexicanos. Esto en el marco de la función que le otorga la Constitución al Congreso de la Unión, para legislar a favor del pueblo de México, de sus intereses y sus beneficios. El legislador indicó que el diálogo institucional con el presidente de la Camara de Diputados, Santiago Creel, tiene el propósito de hacer un ejercicio expedito, eficaz, de trabajo parlamentario, legislativo, y que nos permita darles a las y los mexicanos la actualización de marcos normativos que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos. Refirió que entre los asuntos a tratar se encuentran los relacionados con la reactivación económica, la seguridad, el cuidado del medio ambiente y los derechos de la niñez mexicana. Señalo que en este trabajo coordinado e inédito entre las dos cámaras, el punto de coincidencia es oportuno, ante un sistema legislativo complejo, por lo que la prioridad es trabajar de manera respetuosa y plural para poder sacar iniciativas, evitando que éstas terminen detenidas en una u otra Cámara. Recordó que, el punto de unión entre ambas cámaras del Congreso, se dio el pasado 16 de febrero, cuando decidieron reunirse para llevar a cabo un trabajo conjunto en el que desarrollaron sus funciones constitucionales, a favor del pueblo de México.

ALEJANDRO ‘ALITO’ MORENO, LILLY TÉLLEZ, MARKO CORTÉS, SANDRA CUEVAS; MARCHA EN DEFENSA DEL INE CON UNA PARTICIPACIÓN IMPORTANTE DE POLÍTICOS

La segunda marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) convocada por la sociedad tuvo una participación importante de políticos, quienes protestaron en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México en contra del Plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. La movilización se dio en al menos 102 ciudades de la república y otras en el extranjero como en países como Estados Unidos, España y Francia. La concentración fue convocada por el Frente Cívico Nacional (FCN), Unidos por México, Sí por México. Asimismo los partidos políticos como el PAN, PRI y PRD movieron sus estructuras para nutrir la concentración. En el partido Acción Nacional encabezado por su dirigente Marko Cortés, Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados; Enrique Vargas Del Villar, coordinador de los diputados en el Congreso del Estado de México; Imelda Sanmiguel, quien fuera candidata al un escaño del Senado por Tamaulipas; Anuar Azar, presidente del Comité Directivo Estatal en Edomex. Durante la marcha se desplegó una lona con el logo del PAN y la frase “García Luna no se toca”, con la imagen del exsecretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón. Santiago Creel, consideró que el acto fue una provocación y un símbolo de debilidad. Las provocaciones son signo de debilidad de quién las hace. Quieren provocar, para llamar la atención, para distraernos, y no lo van a hacer. El expresidente Felipe Claderón no acudió a la marcha, pero estuvo compartiendo diversos mensajes de momentos de la movilización. La senadora panista Lilly Téllez también participó pero desde Hermosillo, Sonora, donde calificó como el mayor atraco a los mexicanos el Plan B electoral del presidente López Obrador, pues dijo que él le tiene miedo de que en el 2024 yo le voy a ganar a su corcholata. Entre los participantes estuvieron: Xóchitl Gálvez Ruiz, Josefina Vázquez Mota, Mariana Gómez del Campo, Jorge Romero, Julen Rementeria, Kenia López Rabadán, Javier Lozano, Andrés Atayde, Lía Limón, Santiago Taboada, Gustavo Madero, panista y senador del Grupo Plural. Por parte del Partido Revolucionario Institucional PRI, estuvo encabezado por el dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno, quien marchó junto a Carolina Viggiano, secretaria general del partido; Rubén Moreira, coordinador de los diputados priistas, Manuel Añorve, senador. Los priistas destacaron que México nos necesita unidos y firmes en la defensa de la democracia, juntos estamos dando la batalla y demostrando que lo más importante es nuestro país. Por separado estuvo el senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado; así como a Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes, ambas senadoras. Por parte del grupo parlamentario del PRD, la movilización fue encabezada por Jesús Zambrano, dirigente nacional del Sol Azteca, así como Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera, ambos aspirantes perredistas a la candidatura presidencial. Jesús Zambrano destacó que las calles estuvieron repletas de ciudadanos, sociedad civil y partidos políticos en la lucha de la democracia para seguir teniendo elecciones limpias: Sociedad civil y partidos políticos dimos muestra de que juntas y juntos somos invencibles, llenamos el Zócalo porque estamos del lado correcto de la historia. También asistieron: Ángel Ávila, Fernando Belaunzarán, Jesús Ortega Martínez, Verónica Juárez Piña, Sandra Cuevas. Asimismo estuvo presente el empresario Claudio X González, uno de los promoventes de las dos marchas en defensa del INE, quien criticó las vallas que fueron colocadas en Palacio Nacional, y dijo que ello refleja que el presidente Andrés Manuel López Obrador le tiene miedo a la ciudadanía a las elecciones justas. El dirigente nacional del PAN, Marko Cortes, señalo que fueron más de 500 mil personas las que acudieron a la concentración en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y rechazo al Plan B electoral, pero hasta el término de la movilización las autoridades capitalinas no dieron un reporte oficial.

DIPUTADO IGNACIO MIER; RESPETAMOS SU DERECHO A MANIFESTARSE, AUNQUE SEA UN SINSENTIDO SUSTENTADO EN FALSEDADES

El diputado Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), sostuvo que la marcha en supuesta defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que pretende es sostener una burocracia dorada con base en mentiras y argumentos falaces. No obstante, celebró que México sea un país donde las libertades se respetan y se garantizan y todo mundo puede manifestarse aunque sea para expresar un argumento sin sentido. Qué país tan fantástico tenemos. Podemos democráticamente manifestar, explícitamente, en la calle, en la concentración que tienen planeado en la Ciudad de México, su inconformidad con el plan electoral, aunque esté lleno de mentiras. El líder morenista expresó que la movilización está sustentada en las mentiras que los conservadores impulsaron para salvaguardar intereses económicos particulares. Comentó que, a costa de la fe de la gente, el Instituto Nacional Electoral se convirtió en el refugio de una elite que, en los últimos 30 años, secuestró a la democracia en lugar de protegerla. Que les vaya bien. Ignacio Mier, recordó que el pueblo es sabio y podrá juzgar democráticamente a quién le asiste la razón. A finales de 2022 se emprendió una campaña de desinformación que buscó sembrar miedo e intriga en el pueblo mediante los voceros orgánicos de un agonizante, casi extinto viejo régimen que desde el privilegio de sus micrófonos han esgrimido y esparcido noticias falsas sobre la reforma. Sin embargo, con la reforma electoral, el Instituto no se desmantela, sino que se optimizan sus estructuras y se fusionan áreas cuya operación y ámbitos de atribuciones están relacionadas, lo cual está avalado por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, de modo que la reforma es legal y legítima. Además, se garantiza la plena operación de los Módulos de Atención Ciudadana del INE y la expedición de la credencial para votar con fotografía, tal y como se hace actualmente. Contrario a lo que se ha divulgado, la reforma sigue garantizando los derechos democráticos de todas y de todos en el país.

ZOÉ ROBLEDO; PROGRAMA DE HOSPITALES SEGUROS, SOSTENIBLES E INCLUSIVOS

Zoé Robledo director general del IMSS en la explanada del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, informo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó el programa Hospitales Seguros, Sostenibles, Inclusivos y con Seguridad Sanitaria, como un cambio de cultura hacia la prevención que considera el ahorro energético y de agua, manejo de residuos, reciclaje, gestión de riesgo de desastres e identificación de riesgos inmobiliarios, con diversas medidas en beneficio de derechohabientes, trabajadores, en particular de personas con algún tipo de discapacidad o vulnerabilidad. Que esto no sea una excepción, sino la regla y que todos los hospitales del país del Seguro Social en su Régimen Ordinario y del IMSS-Bienestar tengan los mismos estándares de seguridad, de calidad y también de la innovación respecto a estos elementos de eficiencia energética, manejo de agua, de residuos. Asimismo sostuvo que tener aliados como la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Asistencia Pública Hospitales de París International (AP-HP I) ha sido fundamental y reconoció al equipo de trabajo del Instituto por sus aportes y trayectoria profesional, gran equipo y de verdad me enorgullece que muchos sean chiapanecos, han demostrado que en Chiapas hay mucho talento. Zoé Robledo destacó que para brindar seguridad en la operación se redoblan los esfuerzos conjuntos con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en una estrategia de contratación, no podemos hablar de un IMSS seguro o de un Hospital Seguro si no tenemos plantillas completas; ese es nuestro gran reto, crecer en el número de personal y lograr que realmente el tiempo de espera se reduzca y con ello los riesgos operativos y a la salud.

IBD; SOBREPOBLACIÓN Y CARENCIAS EN CÁRCELES DIFICULTAN REINSERCIÓN SOCIAL

La investigadora Carla Angélica Gómez Macfarland, de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez, señala que se estima que el 46.4% de la población privada de la libertad a nivel nacional comparte su celda con más de cinco personas. Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Baja California, las entidades con mayor número de población privada de la libertad. En los centros penitenciarios del país hay una fuerte carencia de infraestructura digna para vivir y convivir, además de que hacen falta programas de capacitación laboral o educativa, de salud mental o una planeación adecuada para que las personas privadas de la libertad puedan tener herramientas que las fortalezcan al momento de salir de prisión. La investigadora destaca que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, la población privada de la libertad en México en ese año fue de 220.5 mil personas (94.3% hombres y 5.7% mujeres). Por otro lado, apunta que para una efectiva reinserción social es necesario que los centros penitenciarios cuenten con la infraestructura suficiente para propiciar una vida digna a la población privada de su libertad, aquella que, supuestamente, violó la norma penal. Pese a ello, en los centros penitenciarios, sobre todo a nivel estatal, dicho factor no se cumple, pues tan solo en el año 2021 se estimaba que el 46.4% de la población privada de la libertad a nivel nacional compartió su celda con más de cinco personas y el 8.1% de la población tuvo que dormir en camas compartidas, lo que impide la privacidad, incluso, en el tiempo de descanso. El documento del IBD señala que en la LXV Legislatura, las y los legisladores de distintos partidos han propuesto más de 42 iniciativas de reforma a leyes secundarias respecto de temas relacionados a la reintegración de personas privadas de la libertad a la comunidad. Estas iniciativas, tienen como finalidad una reinserción efectiva, mejorar la calidad de vida de las personas privadas de la libertad y, por supuesto, brindar más y mayor protección a las y los ciudadanos, disminuyendo los índices de reincidencia delictiva.

ELBA ESTHER GORDILLO; PARTICIPA EN LA MARCHA A LA DEFENSA DEL INE

Elba Esther Gordillo, la exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se sumó a la manifestaciones en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). La exlíder sindical dijo: Mi voto no se toca. El 13 de noviembre, cuando se realizó la primera marcha en defensa del INE, la exlideresa magisterial se hizo presente en la marcha, y en aquella ocasión ella misma publicó una fotografía de su participación en el acto, en la que se pronunció en defensa de la autonomía del INE, democracia y la pluralidad: ¡Ni un paso atrás!. Desde que reapareció empezó a dar algunas entrevistas en las que criticó la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo sentirse decepcionada. Elba Esther Gordillo criticó a la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Leticia Ramírez, de quien dijo que le daba pena, debido a que ella no contaba con el perfil adecuado para dirigir la implementación de un nuevo sistema de educación pública y que le gustaría ver a una persona que domine el tema educativo, dirigir los esfuerzos del Gobierno Federal en la materia.

CARLA HUMPHREY Y BERTHA MARÍA ALCALDE; UNAS DE LAS ASPIRANTES A CONSEJEROS DEL INE

Al concluir el registro de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) con mil 128 candidatos, el Comité Técnico de Evaluación informó, que del total de personas que iniciaron el proceso, 989 avanzaron hasta la autentificación de sus datos y 664 concluyeron el trámite, de los cuales 460 son hombres y 204 mujeres. A pesar de que el Comité informó que será hasta el 3 de marzo que se publique la lista definitiva de aspirantes; se dio a conocer una lista preliminar en la que aparecen nombre de exfuncionarios o funcionarios, entre quienes destacan: Bertha María Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango, Iván Bravo Olivas; y el exvocal ejecutivo del INE de Puebla, Juan Manuel Crisanto Campos. En el caso de Carla Humphrey, quien ya se desempeña como consejera del INE, aparece en la lista por buscar la presidencia del Instituto.

SENADOR JULEN REMENTERÍA; HOY SALIMOS COMO CIUDADANOS EN DEFENSA DEL PAÍS, LAS INSTITUCIONES Y LA DEMOCRACIA

El coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, durante la caminata hacía Plaza Lerdo en Xalapa, el legislador refirió que la corte tiene la última palabra en la reforma electoral. Señalo que hoy salieron a marchar como ciudadanos, como veracruzanos para defender la democracia, ante el talante autoritario que quiere imponer Morena. Hoy salimos los ciudadanos a defender nuestro voto, a la democracia, salimos a defender nuestra credencial de elector y para defender los sufragios que se emiten en cada elección de eso es de lo que se trata que no se confundan ni quiera confundir el gobierno a nadie, no es en contra del gobierno federal y estatal, es a favor de la justicia. El senador veracruzano, estuvo caminando con el coordinador de senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, donde destacó que la marcha es un voto de confianza y respaldo para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que sepan que no están solos y cuentan con el respaldo de todos los mexicanos. Durante la marcha en defensa del INE, realizada este domingo en la ciudad de Xalapa, afirmó que todo el tema de la reforma electoral se resolverá ante las instancias judiciales, y precisamente es ahí donde se emitirá la última palabra. Es necesario brindar el apoyo a las instituciones, que se sientan respaldadas, para que puedan resolver con apego a la ley y sobre todo que es lo que piden y quieren los ciudadanos y esta responsabilidad histórica de impedir este retroceso está en manos de los ministros.

ALEJANDRO MORENO; PRIISTAS SE SUMAN A LA CONCENTRACIÓN EN EL ZÓCALO

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezando a militantes y simpatizantes de este instituto político, se sumó a miles de ciudadanos en el Zócalo de la Ciudad de México para expresar su rechazo al “Plan B” o reforma electoral aprobada por el Gobierno de Morena. Asimismo simultáneamente más de cien ciudades de la República, fueron encabezados por los dirigentes de los Comités Directivos Estatales (CDE) y Municipales (CDM), en las marchas para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En la concentración convocada por organizaciones de la sociedad civil en la capital de la República, los priistas defienden elecciones libres y justas, con un árbitro electoral autónomo y eficiente. Alejandro Moreno ha destacado que la marcha del pasado 13 de noviembre y la concentración de ayer domingo, son acciones históricas contundentes que demuestran que las y los mexicanos estamos unidos para defender nuestros derechos y a las instituciones. El líder nacional del PRI advirtió que, con la reforma electoral aprobada, el jefe del Ejecutivo y Morena pretenden controlar las elecciones y a las autoridades electorales, por lo que aseguró que no se permitirá ese atropello, ya que las elecciones en México deben realizarse bajo condiciones de competencia justa, legalidad y transparencia, con un árbitro electoral autónomo y eficiente. Al lado del Presidente Alejandro Moreno, estuvieron la Secretaria General del CEN, Carolina Viggiano; el Coordinador del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira; el Vicecoordinador en el Senado de la República, Manuel Añorve; la diputada federal por Sinaloa, Paloma Sánchez e integrantes de la dirigencia nacional del tricolor.

JILL BIDEN; JOE BIDEN SE POSTULARÁ PARA UN SEGUNDO MANDATO

Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, señaló que el presidente Joe Biden se postulará para un segundo mandato, en medio de los rumores de la candidatura del demócrata para 2024. Él no ha terminado lo que ha comenzado. Y eso es lo importante. Asimismo, precisó sobre si tiene el voto decisivo sobre los planes de Joe Biden para 2024, y dijo que: por supuesto que me escuchará porque somos una pareja casada, aunque recalcó, que el mandatario toma sus propias decisiones. Biden ha dicho que tiene la intención de postularse para la reelección, aún no ha anunciado sus planes de manera oficial. Ron Klain, exjefe de gabinete del presidente, quien es un confidente cercano a Biden, aseguró con firmeza que estará al lado del presidente cuando vuelva a postularse. El presidente demócrata podría tomar una decisión oficial en los próximos meses, pero durante el discurso sobre el Estado de la Unión, del pasado 7 de febrero, Joe Biden enfatizó que desea terminar el trabajo. Si el presidente Joe Biden anunciara oficialmente su candidatura en la primavera, se alinearía con los expresidentes más recientes. Jill Biden declaro esto en Kenia tras visitar Namibia, es la tercera funcionaria estadounidense en visitar África este año, luego de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, hicieran lo propio.

