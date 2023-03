El arresto de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán y encargado del área de tráfico de fentanilo a EU, ocurrió en el contexto judicial del juicio contra García Luna y mandó mensajes de que el Gobierno mexicano no tendría ningún favoritismo con el Cártel de Sinaloa; pero el tiempo burocrático comienza a gastarse, todavía no se formaliza la extradición y ya existe la posibilidad de que Ovidio no sea entregado a EU y quede resguardado en el sistema penal mexicano. El fentanilo es la droga que causa mayor preocupación en EU por su efecto mortal.