Alrededor del globo hay muchas personas que son atraídas por la delincuencia sin quererlo y que son forzadas a realizar trabajos de los que depende su vida. De eso va The Cleaning Lady, una serie de Miranda Kwok inspirada en la serie argentina La chica que limpia de 2017.

A partir de hoy en HBO Max se puede disfrutar de dicha serie protagonizada por Élodie Yung quien personifica a Tonny De La Rosa y en la que participa el mexicano Adán Canto, quien encarna a un mafioso de nombre Armann Morales.

“Para esta versión estaban pensando en darle un giro a esta serie en el mundo México-Americano y reflejar un ecosistema de la mafia de Las Vegas en una historia que es más común de lo que pensamos”, declaró Adán a 24 HORAS.

The Cleaning Lady cuenta la historia de Thony De La Rosa, una doctora camboyana, que emigra a Estados Unidos para obtener un tratamiento médico para salvar a su hijo y cuya necesidad la llevará al inframundo del crimen.

Al momento de mencionar que es una historia común es porque la realidad supera la ficción debido a que en distintos puntos del globo que son involucradas en grupos delincuenciales, principalmente en el crimen organizado.

“Es un problema que ha existido a lo largo de la historia. No es algo de lo que debemos estar orgullosos. Hablando del ángulo, los creadores de la serie buscaron presentar un mundo en el que esas situaciones de manera fiel posible. Pasamos del mundo de los coyotes, mercado negro de órganos y más que son realidades terribles”, compartió.

En cuanto al papel del gobierno en proteger a las personas que son víctimas, Canto considera que es un verdadero problema que se debe resolver.

“La realidad es que el apoyo es nulo, los problemas existen y persisten. Desde nuestra trinchera es tratar de representar de la manera más fiel posible y crear conversaciones sobre las realidades. Es un poquito provocar compasión en la gente y curiosidad por lo que vive ese sector poblacional”,agregó.

Adán Canto desde 2012 se ha hecho una carrera en Estados Unidos, país que le ha dado diversas oportunidades, la más reciente en el filme Herida en el que compartió créditos con Halley Berry y que se estrenó en Netflix en noviembre del 2021.

“Tengo que admitir que he tenido muchas oportunidades. Desde el 2012 he tenido la oportunidad de trabajar con gente que desde niño soñaba. La verdad la actuación no la veía como una carrera y lo tomaba más como hobbie. Me gusta presentar historias que pueden ser parte de la vida y mostrar realidades. Me interesa ser parte de historias. Necesitamos entretenernos”, finalizó.

