El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, sostendrá el día de hoy una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Se prevé que el tema este enfocado con la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como otros temas de gran importancia. Posteriormente el embajador Ken Salazar, se reunirá en privado con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Rubén Moreira.

RICARDO MONREAL; RECIBE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA GUARDIA NACIONAL

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, y la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, se reunieron en las oficinas de la Junta de Coordinación Política, con la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y con el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, ambos legisladores recibieron el Informe Anual de Actividades de la Guardia Nacional, correspondiente a 2021. Ricardo Monreal Ávila dijo que la Cámara de Senadores revisará el Informe y estará pendiente de la estrategia, junto con el Ejecutivo Federal. Estuvieron presentes también la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña Waldenrath; el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Higinio Martínez Miranda; y la presidenta de Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, Imelda Castro. También asistieron los coordinadores parlamentarios del PAN, Julen Rementería del Puerto; del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich; del PES, Sasil De León Villard; y del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa; Raúl Bolaños-Cacho Cué en representación del PVEM; y Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Plural. Entre las facultades exclusivas del Senado está analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional. Asimismo se establece en la Ley de la Guardia Nacional, que al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones de cada año legislativo, el Ejecutivo Federal presentará por escrito, ante el Senado de la República, un informe de las actividades desarrolladas por la Guardia Nacional durante el año inmediato anterior.

DIPUTADO IGNACIO MIER; REFORMA ELÉCTRICA BENEFICIARÁ AL SECTOR PRIVADO

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, dio a conocer que los foros de Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica se han ampliado una semana más, por lo que estarán finalizando el 22 o 24 de febrero, para inmediatamente comenzar con la ruta de dictaminación. Estimó que a partir del 25 de febrero comenzará la ruta para la dictaminación de la iniciativa de reforma eléctrica del Ejecutivo federal, en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía. El diputado Ignacio Mier Velazco, en el marco del foro 10 de parlamento abierto para el análisis de la reforma eléctrica, confió que estos ejercicios de diálogo respetuoso den la pauta para comprender la necesidad que tiene el país de una reforma eléctrica como la presentada por el Ejecutivo, en la que se incluye la participación de la iniciativa privada y de la que se beneficiará incluso ese sector. El diputado declaró que la reforma de 2013 se implementó sin planeación y representa un atraco hasta para los inversionistas y empresas privadas. Mier Velazco expresó que las y los legisladores están obligados a exponer los alcances de la reforma y, especialmente, aclarar que ésta incluye la participación del sector privado. Sobre la reunión que sostendrá el día de hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en donde éste podría hacer observaciones de preocupación por la iniciativa de reforma eléctrica, Mier Velazco señalo que no están atentando contra la inversión privada, al contrario, se les da el 46 por ciento. Indico que se ha desvirtuado que con la iniciativa, se está atentando contra la inversión privada y la participación de capital privado en la generación de energía y en general en la industria eléctrica. Por lo que en este sentido dijo que al contrario, dan la bienvenida, pero tienen que cuidar, como cualquier país del mundo lo hace, por asuntos de soberanía y de seguridad, tener el control de los flujos de energía eléctrica. Asimismo, indico que en la reunión del embajador de Estados Unidos con el presidente de la Cámara de Diputados estará presente el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado Rubén Moreira Valdez (PRI), y posteriormente éste se reunirá con los representantes de los grupos parlamentarios para informarles sobre dicho encuentro. Mier Velazco también habló sobre si en este periodo ordinario de sesiones se prevé llevar al Pleno una reforma político electoral, y dijo que los grupos parlamentarios ya están trabajando en ello. Señalo que esta Legislatura aprobó la creación de la Comisión de Reforma Político-Electoral.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; SE REUNE HOY CON KEN SALAZAR; FUNDAMENTAL QUE CORPORATIVOS PARTICIPEN EN EL PARLAMENTO ABIERTO SOBRE LA REFORMA ELÉCTRICA

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Moreira Valdez (PRI), Moreira Valdez informó que hoy jueves asistirá como presidente de la Jucopo a una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en la cual estará presente el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna. El diputado Rubén Moreira, dijo que le solicitaron la reunión con el embajador estadounidense, aunque desconoce los temas que se van a abordar. Por lo que respecta a la participación de los grandes corporativos en el Parlamento Abierto de la reforma eléctrica, afirmó que es sano que grandes corporativos y empresas autogeneradoras asistan al Parlamento Abierto a manifestar su opinión respecto a esta iniciativa, así como aclarar su participación en el mercado. Expresó que espera que el tono del debate siga siendo mesurado y que estas empresas aclaren su participación en el mercado, manifiesten su opinión, sobre todo, de las reformas de 1992, del 2013 y de la iniciativa del presidente de la República. Asimismo informó que su partido tiene previstos dos foros en torno a la reforma eléctrica: uno, en el Estado de México y otro, en Nuevo León. Detalló que las y los legisladores neoleoneses del PRI prevén invitar al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, así como a distintos empresarios.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; EL PAÍS NO ESTA EN RECESIÓN SE HAN CREADO MÁS EMPLEOS QUE EN 20 AÑOS.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, negó que el país se encuentre en recesión, tal y como lo han sugerido diversos especialistas. Dijo que el crecimiento del año pasado fue de 5 por ciento y no sólo debe verse el dato del crecimiento. No puede haber recesión sí en el mes de enero, es uno de los meses en los que se creó más empleo en los últimos 20 años. Asimismo indicó que no debe verse sólo el dato del crecimiento; al señalar que su gobierno ve el crecimiento y el bienestar. Cuando se habla de crecimiento es acumulación, y no necesariamente de distribución. Señaló que México va saliendo de la crisis de la pandemia de covid-19, y el surgimiento de la variante ómicron, esta última fue la que detuvo el avance de la economía. Puede ser que no sea culpable, pero si responsable. Respecto al manejo de la pandemia, dijo que la estrategia de salud fue acertada y ayudó a salvar muchas vidas. Explico en qué consistió la eficacia de la estrategia que aplicaron. Primero en que la gente ayudó mucho cuidándose eso lo dijimos desde el principio, de cómo sin autoritarismo, sin aplicar política como lo hicieron en otros países de toque de queda, medidas obligatorias, la gente actuó responsablemente. En este marco, absolvió de toda responsabilidad al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y a todos los que participaron en el plan aplicado para combatir el coronavirus en México. Señaló que se merecen un reconocimiento mundial.

MARIO DELGADO; REVOCACIÓN DE MANDATO EVITARÁ QUE SOPORTEMOS PRESIDENTES COMO PEÑA O CALDERÓN

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que la consulta de Revocación de Mandato es un ejercicio democrático que busca darle más poder al pueblo para que, en el futuro, no tengamos que soportar seis años de presidentes como Peña Nieto o Calderón. La consulta ciudadana de Revocación de Mandato va a cambiar para siempre nuestra democracia, es un paso histórico para convertirnos en una auténtica democracia, no solo representativa, sino además participativa. A decir del dirigente, con este ejercicio el pueblo de México ya no solo tendrá la oportunidad de poner presidentes, sino que también podrá quitarlos si traicionan a la gente y a la nación; es decir, si resultan ser ladrones, corruptos o asesinos. Imagínense que hubiéramos tenido este derecho antes, ¿cuántas desgracias nos hubiéramos ahorrado? Tal vez los presidentes anteriores no hubieran actuado como actuaron, al saber que el pueblo los podía mandar de regreso a su casa.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; SE REFRENDA DERECHO A ADULTOS MAYORES RECIBIR PENSIÓN POR PARTE DEL ESTADO

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, dio a conocer que el Pleno del Senado aprobó un dictamen que refrenda el derecho que tienen las personas adultas mayores a recibir, por parte del Estado mexicano, una pensión no contributiva, lo que generará certeza jurídica, protección y salvaguarda de dicho programa social, para este sector de la población. La propuesta está encaminada a mejorar los niveles de bienestar y revertir la desigualdad en el país. Señalo que es importante asegurar que dicho sector de la población reciba un ingreso que les permita llevar una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y los mecanismos flexibles de protección social. Puntualizo que el Padrón de Pensión para el Bienestar cerró 2021 con un millón 350 mil nuevos derechohabientes, por lo que alcanzará a más de nueve millones de adultos mayores, los cuales reciben tres mil cien pesos bimestrales, cantidad que se duplicará en 2024. Miguel Ángel Mancera Espinosa, recordó que este programa fue calificado como clientelar; sin embargo, destacó, se demostró el beneficio social que tiene para apoyar a las personas adultas mayores con sus necesidades, pero podemos trabajar todavía en muchos beneficios a través de la ley.

SENADOR JULEN REMENTERÍA; FORO DE ENERGÍA EN VERACRUZ NO IBA DIRIGIDO A LOS CIUDADANOS

El senador Julen Rementería del Puerto de Acción Nacional, mencionó que el primer foro que realizó la secretaria de Energía (Sener), Rocío Nahle García, en el World Trade Center, en Boca del Río, fue un acto casi de campaña, que reunió a la clase política. Dijo: lo que realizó Rocío Nahle, es más bien una campaña electoral, donde se pretendió significar la importancia de la reforma, pero contrasta con la realidad, lo que vimos es un evento de campaña, lo que ahí se explicó no tuvo claridad porque no se dieron a conocer las desventajas que generará una reforma retrógrada. El coordinador de senadores del PAN expuso que, de aprobarse esta iniciativa, la CFE tendría el monopolio y definiría a quién despacha la energía, a quién se la vende u otorga aplicando criterios propios porque no se establecen reglas, además de que todos los contratos con las empresas privadas serían cancelados, lo que implicaría un riesgo para la economía nacional.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG; SOLICITA UTILIZAR RECURSOS DE REVOCACION DE MANDA EN SALUD Y ECONOMIA

El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador que se cancele la consulta de revocación de mandato, programada para abril y los 3 mil 200 millones de pesos que costará ese proceso se canalicen a la salud y a fortalecer la economía. Señalo que de parte de la bancada del PRI, el presidente puede darse por ratificado y esos miles de millones de pesos reorientarlos a temas prioritarios a lo que realmente le preocupan al país, sobre todo ante momentos tan complejos. Sostuvo que su grupo no busca crear polémica o confrontación, pero consideran se debe priorizar el uso de recursos, sobre todo que el proceso de revocación de mandato ha sido promovido únicamente por Morena y sus seguidores, por lo que debe dejarse de lado. Al respecto, la senadora Beatriz Paredes, resaltó que lamentablemente la revocación de mandato, que es una conquista democrática, producto de la lucha de organizaciones sociales durante años, se ha distorsionado por un tema de ego y personalidad exacerbada del presidente López Obrador. Dijo que el presidente, requiere para su estado de ánimo recibir el aplauso de muchas de las personas o que colaboran con el gobierno, o que obedecen a su partido o que son leales a su movimiento político. Osorio Chong, reitero que de parte del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, el señor Presidente se puede dar ratificado para terminar su periodo de gobierno en el mes de septiembre del 2024. Y por otro lado, hacer el llamado a las demás fuerzas políticas representadas en el Senado y por supuesto a los diversos partidos políticos, para que se sumen a este planteamiento, que los recursos que hoy están en disputa en el INE, que hoy están solamente por otro lado convocando a esta revocación o a esta ratificación de parte del partido en el gobierno, puedan ser reorientados para dos temas fundamentales: salud y la economía de las y los mexicanos.

DIPUTADA FEDERAL YADIRA MARCOS; NO BAJAR LA GUARDIA EN CUARTA OLA DE COVID-19; INICIATIVA PARA REGULAR CONTRATACIÓN DE DEUDA POR GOBIERNOS.

Muy activa la Diputada federal Yadira Marcos, llamó a seguir implementando medidas sanitarias y hacer que las condiciones de la pandemia mejoren en Sinaloa, para evitar más contagios por Covid-19. La legisladora sinaloense en la Cámara de Diputados expresó: Hago la invitación a la ciudadanía sinaloense a seguir tomando las medidas de seguridad sanitarias como lavado de manos y uso de cubrebocas, para evitar más contagios, así también a que acudan a los centros de vacunación por su dosis de refuerzo, para poder hacer frente de una manera más llevadera a la cuarta ola de Covid-19 en Sinaloa. Señaló que, si bien, enero tuvo el repunte de casos de Covid-19, las autoridades han anunciado la posibilidad de que para el mes de marzo se aplane la curva de contagios en la entidad y que se pueda dar trámite a los eventos programados sin mayor problema. Yadira Marcos destacó que gracias a las vacunas gestionadas por el Gobierno Federal, en Sinaloa, se han distribuido un total de 5 millones 289 mil 680 vacunas, de las cuales se han aplicado 4 millones 493 mil 520 dosis, que representan 84.95 por ciento de cobertura hasta el 25 de enero, de acuerdo con la Delegación de Bienestar. Por otra parte en el marco del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, la legisladora por Morena, Yadira Marcos, informo que el GP de Morena en la 65 Legislatura están trabajando en una iniciativa para que los gobiernos estatales y municipales del país en el último año de gobierno no puedan contratar deuda pública. Explicó que uno de los temas principales de la agenda legislativa es avanzar en el tema de los parlamentos abiertos para la aprobación de la reforma eléctrica, así como las finanzas públicas, fiscalización, competitividad. Otro de los temas señalo que esta la ley de protección de datos personales en posesión de particulares y la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, el objetivo de esta iniciativa es salvaguardar la identidad y la integridad de las personas que utilizan redes sociales y plataformas digitales; otra iniciativa interesante es adicionar una fracción al artículo 23 de la ley disciplinaria financiera de los estados y municipios para establecer que no se podrá contratar deuda pública durante el último año de periodo del gobierno, cabe mencionar que los congresos de los estados también estarían retomando su participación dentro de esta ley. Señalo que las iniciativas que envió el presidente López Obrador, son muy atinadas, refiriéndose a la reforma eléctrica y reforma electoral, temas clave para el GP de Morena, que espera que durante este periodo se concrete la aprobación de la reforma eléctrica.

JOE BIDEN; ENVIA A 3 MIL SOLDADOS A EUROPA DEL ESTE

El presidente Joe Biden, prevé enviar refuerzos militares a Europa del Este en apoyo de las fuerzas de la OTAN en el marco de la crisis de Ucrania. El despliegue contempla a 3 mil soldados, según las instrucciones dadas por el presidente Joe Biden y de acuerdo con las recomendaciones del ministro de Defensa Austin Lloyd. El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, dijo que 1.000 militares se desplegarán en Rumanía, mientras que otros 2.000 serán enviados a Polonia y Alemania. El funcionario remarcó que estas fuerzas no lucharán en Ucrania. Estos movimientos no son permanentes, responden a las circunstancias actuales. Fuente EFE.

