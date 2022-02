Estamos en otros tiempos, ahora cualquiera puede decir lo que piensa a través de redes sociales y es válido, los artistas no estaban acostumbrados a que sus seguidores dieran su opinión y les dijeran directamente lo que sienten y no siempre es a su favor (creo que eso es lo que más les molesta). No se acostumbraba que entre actores, hubiera debates o confrontaciones, de hecho, vivían un tanto alejados de la realidad.

Es cierto que hay muchas personas que se dedican a molestar, pero hay que tomar en cuenta la crítica constructiva y no sólo hacer caso cuando el viento está a favor.

Por eso cuando Alejandro Speitzer dijo que un voto no es cuestión de fe y Roberto Palazuelos no es el candidato ideal para ser gobernador de Quintana Roo, el Diamante Negro luego luego contestó que no lo conoce. Sergio Mayer se sumó al ataque: “Es una forma tonta de hacer comentarios sin conocer el trabajo de las personas, por ser famosos no nos deben descalificar en la política y para acabar pronto, ni lo conozco”.

No importa si conocen a Alejandro Speitzer, es su opinión y Roberto deberá entender que ésta no será la primera crítica.

Por cierto Alejandro promociona la segunda y última temporada de Oscuro deseo al lado de Maite Perroni, donde representa a un personaje complicado y difícil, ya que Darío es un chavo que esconde secretos, considera que esta parte es un thriller policíaco que le gustará a la audiencia.

Gimena Boccadoro, hija mayor de Diego Verdaguer, revela que su padre no estaba vacunado, pero ese no es el tema, es algo que él decidió y no se puede poner en tela de juicio; la familia atraviesa por un momento doloroso y están aceptando la pérdida, porque lo extrañan mucho. Gimena se lleva de maravilla con Ana Victoria y espera poder abrazarla pronto.

Marta Guzmán confesó que le detectaron un tumor en un seno en diciembre y se lo extirparon porque era cancerígeno. Esta semana empezó sus quimioterapias, tiene todas las ganas de salir adelante y lo bueno es que fue detectado a tiempo. La conductora es fuerte y saldrá adelante, pero la palabra CÁNCER siempre duele y pega en lo emocional, espera luchar tranquila y de pie. Sin duda lo logrará, desde aquí un abrazo cariñoso mi querida Marta.

Cynthia Klitbo confesó que en su momento buscó ayuda psicológica después de separarse de su primer esposo, Jorge Antolín, en algún momento pensó en suicidarse debido al abuso emocional que hubo en dicha relación, puesto que estaba deprimida. Recuerda que él le dijo que se casaría con ella para que en Televisa no pensaran que era una mujer de la vida fácil y la tuvo encerrada durante un tiempo, no la dejaba ni trabajar, hasta que se enteró que su marido en realidad era gay y todo había sido una farsa.

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

