El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, insistió que para aprobar las reformas prioritarias planteadas por el Presidente López Obrador se requiere un ambiente de armonía con todas las fuerzas políticas, ya que, para lograr la aprobación de las reformas constitucionales, necesitan de la mayoría calificada, por lo que es menester que las y los senadores procuren actuar con tolerancia y respeto. Hizo un llamado a la calma a todos los Grupos Parlamentarios, ya que la prudencia y la serenidad es lo que más requiere nuestro país en estos momentos. Señalo que construir mayorías no será fácil en esta nueva etapa en la vida legislativa del país, por lo que pidió evitar confrontaciones, pues esto complicará más la tarea que tienen enfrente. El líder de la mayoría legislativa aseveró que el Senado será el instrumento de excelencia para dialogar con todos los sectores de la sociedad y con todos aquellos que no se sienten incluidos en este proceso de transición política. Por otra parte en cuanto a las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que afirmó que Ricardo Monreal es parte fundamental del movimiento de Morena y que las puertas de Palacio Nacional están abiertas para él, el legislador agradeció el comentario y recordó que lleva 25 años acompañando al movimiento. Reiteró que es un momento clave para mantener la unidad en Morena y tratar de hacer las cosas bien.

OLGA SÁNCHEZ CORDERO; DECLARA APERTURA DE SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE LA LXV LEGISLATURA

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, realizó la Declaratoria de Apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, que se desarrollará del 1 de febrero al próximo 30 de abril. En el Segundo Periodo Ordinario, la Cámara de Senadores prevé realizar 26 sesiones ordinarias. El acuerdo prevé que durante el mes de febrero se lleven a cabo las sesiones de manera consecutiva, es decir, martes 1 y miércoles 2; miércoles 9 y jueves 10; martes 15 y miércoles 16; así como martes 22 y miércoles 23 de febrero. Además, plantea que clausura del Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXV legislatura se realice el próximo 28 de abril. La Asamblea aprobó un acuerdo para la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PT, se desempeñe como secretaria de la Mesa Directiva, en lugar de la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, de la misma fracción parlamentaria. Previamente, Rosa Elena Jiménez Arteaga rindió protesta como senadora de la República ante el Pleno de la Cámara de Senadores. De la apertura, se comunicará por escrito al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Cámara de Diputados, así como a las legislaturas de las entidades federativas.

SENADOR@S; DANTE DELGADO, SÁNCHEZ CORDERO, RAMÍREZ MARÍN, BEATRIZ PAREDES, MIGUEL ÁNGEL MANCERA Y JULEN REMENTERÍA; DEBATEN LA CONCLUSIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE VERACRUZ

En la primera sesión del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, senadoras y senadores de las diferentes fuerzas políticas externaron sus puntos de vista en torno a la conclusión de los trabajos de la Comisión Especial para Determinar la Existencia de Abusos de Autoridad y Violaciones al Estado de Derecho en Veracruz. En el debate participó la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, quien adelantó que propondrá una reforma constitucional para fortalecer a las fiscalías y procuradurías del país, ya que existe un reclamo generalizado en todos los estados del país, por la debilidad y falta de eficacia de estos órganos. Sánchez Cordero dijo que el tipo penal de ultrajes a la autoridad está en proceso de derogarse en el Congreso de ese estado, señalo que en su opinión es una tipificación que sí es inconstitucional. El senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, dijo que en Veracruz hay una Fiscalía General subordinada, un Poder Judicial local con jueces de consiga y un Poder Legislativo estatal que aprueba delitos, es decir, se le da un manto de protección a un gobernador que violenta el Estado de Derecho y los derechos humanos. El senador del PAN, Julen Rementería del Puerto, advirtió que el gobierno de Veracruz socava los intereses y derechos humanos de las personas de ese estado, por eso, aseveró, la Comisión Especial sólo buscaba averiguar lo que sucede en esa entidad, pero la lealtad al Presidente atropella los intereses de los veracruzanos y del Estado de Derecho. Por el Grupo Parlamentario del PRI, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín señaló que al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política se le imputan delitos sin pruebas, y eso es extraordinariamente grave para la política, y planteó la posibilidad de crear una comisión que este encaminada a atender las quejas de las personas en todos los estados del país. La senadora Beatriz Paredes Rangel, agregó que el proceso de la Comisión Especial fue legal, pero incompleto, pues, aseguró que se cumplió con lo que señala el Reglamento interno, pero el paso para presentarla ante el Pleno no sucedió, por un hecho político, pero no por uno jurídico, pues el Grupo Parlamentario que tiene la mayoría en el Senado no coincidió en su funcionalidad. El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, indicó que la conformación de la Comisión Especial y sus trabajos se realizaron con toda validez. Agregó que es necesario hacer una revisión tanto del artículo 331, como del artículo 371 del Código Penal de Veracruz, a efecto de derogar el delito de ultrajes a la autoridad y las disposiciones espejo que contiene dicha legislación.

PRESIDENTE DE CÁMARA DE DIPUTADOS SERGIO GUTIÉRREZ LUNA; DECLARÓ LA APERTURA DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LXV LEGISLATURA

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en sesión de Congreso General, declaró el día de ayer, formalmente la apertura de los trabajos del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura. Pidió a las y los legisladores realizar los honores a la Bandera a cargo de la escolta de la Secretaría de la Defensa Nacional, y posteriormente entonar el Himno Nacional con la participación de la Banda de Guerra y la Banda de Música, pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional. Con una asistencia de 281 diputados y diputadas, así como 78 senadores y senadoras, se declaró el quórum legal de la Sesión de Congreso General. El diputado Sergio Gutiérrez pidió proceder con la lectura del acta de la Sesión de Congreso General. Levantó la sesión y citó a sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, en modalidad presencial.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; INDISPENSABLE CAMBIAR LOS ORGANISMOS Y LA GENTE QUE LOS INTEGRA, REFORMA ELECTORAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió en la importancia de promover una reforma electoral, al considerar que es indispensable cambiar los organismos y la gente que los integra. Llamó a tener autoridades electorales imparciales, íntegras y honestas. Dijo que la reforma electoral, que ya también es indispensable por todo lo que ya han estado constatando, necesitan tener una muy buena ley electoral, autoridades electorales imparciales, gente íntegra, honesta, con principios, verdaderos demócratas. Por otra parte después de que la minera estadunidense Legacy Vulcan solicitara una indemnización de 500 millones de dólares al gobierno de México por no ampliarle la concesión para explotar un banco de material en Quintana Roo; el presidente López Obrador señaló que de ser necesario acudirá ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para defenderse. Dijo: “Vamos a recurrir a la ONU si no hay acuerdo, y no es amenaza ni advertencia, es sencillamente que ya se acabó la impunidad, y estoy seguro que los accionistas principales no saben de esta tragedia, estamos hablando de la destrucción de 500 hectáreas.

CANCILLER MARCELO EBRARD; PROCURADORES Y FISCALES EN EE.UU. APOYAN DEMANDA CONTRA FABRICANTES DE ARMAS

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, indicó que presentó ante la Corte en Boston, las pruebas de la negligencia de las empresas fabricantes de armas demandadas por el Gobierno de México. El canciller publicó la portada de un índice con más de 40 hojas de pruebas. “Presentamos en tiempo y forma, ante la Corte en Boston, las pruebas de la negligencia de las empresas fabricantes de armas demandadas por el Gobierno de México. Ebrard reiteró que México puede ganar la demanda que interpuso en contra de 11 empresas que fabrican armas en Estados Unidos. Declaró que recibió el respaldo de algunos fiscales de Estados Unidos para frenar el tráfico de armas. En ese sentido, fueron procuradores de 13 estados de EUA y 26 fiscales de distrito de 17 estados, incluidos Arizona, Minnesota, Carolina del Norte, Georgia, Texas y Virginia, quienes respaldaron al canciller mexicano. Fue en agosto del año pasado cuando México demandó a los fabricantes de armas por haber propiciado un comercio de armas negligente. Una corte federal de Massachusetts dio entrada a la demanda presentada por el Gobierno de México en contra de varios fabricantes de armas estadounidenses. En la demanda que presentó el canciller, se alega que varios fabricantes y mayoristas importantes de armas de fuego diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de una manera que saben que habitualmente arman a los cárteles de la droga en México, y eso contribuye a la violencia en el país. Entre las empresas demandadas se encuentran Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett, las cuales han producido el 68 por ciento de las armas que han ingresado de manera ilegal a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores extiende su agradecimiento a las dependencias del Gobierno Federal que participaron en la formulación de la réplica en este litigio, así como a los países, entidades gubernamentales de Estados Unidos, especialistas, organizaciones y víctimas que con su participación como amigos de la Corte, respaldan y legitiman este esfuerzo para lograr la seguridad de todas las personas en México y en otras latitudes.

MARIO DELGADO; PROPUESTA DE AUSTERIDAD ES POSIBLE

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, destacó que el gobierno de la Cuarta Transformación ya demostró que la austeridad es factible y posible, por lo que, pidió a las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) dejar los pretextos de pesos y centavos. Lo anterior, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informara que jurídicamente no es viable otorgar recursos adicionales al INE para que realice la consulta de Revocación de Mandato. La Secretaría de Hacienda ya hizo una propuesta de austeridad en la que evidencia que, si el INE aplica dichas medidas, van a tener dinero suficiente para organizar la Revocación de Mandato. No obstante, algunos consejeros prefieren mantener sus lujos y privilegios, como seguros privados, vales de gasolina, viáticos y otros excesos, en lugar de asignar esos recursos al cumplimiento de sus obligaciones. Dicen sí a sus comodidades y no a la democracia participativa. Al respecto, detalló que, gracias a la política de ahorro de este gobierno, se ha tenido una inversión social histórica, la vacunación universal contra el COVID 19 ha avanzado en tiempo y forma y se ha mantenido el gasto en proyectos regionales de infraestructura, sin aumentar impuestos y sin endeudar al país. De igual forma, Mario Delgado sostuvo que Morena seguirá trabajando por instaurar una auténtica democracia participativa en el país, a diferencia de aquellos que se aferran al viejo régimen, donde unos cuantos decidían el rumbo de México sin consultar a la gente, fabricaban fraudes electorales y hacían con el país lo que querían, a espaldas siempre de la nación. Finalmente, el líder morenista aseguró que México está listo para vivir en una democracia participativa, por ello, dijo, es de vital trascendencia la realización de la consulta de Revocación de Mandato, pues se trata de dejar un precedente histórico para que en un futuro se tengan presidentes que actúen siempre en favor del interés de las mayorías.

JUAN PABLO DE BOTTON FALCÓN; RINDE PROTESTA COMO SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SHCP

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, fue el encargado de tomarle la protesta ante el Pleno a Juan Pablo de Botton Falcón, como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Conforme al dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el nombramiento lo realizó el titular del Ejecutivo Federal. Juan Pablo de Botton Falcón es licenciado en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ha realizado cursos relevantes en modelos estadísticos en finanzas, pronósticos del tipo de cambio y econometría, así como un intercambio académico con la Universidad de Los Ángeles, California. En la iniciativa privada, ha destacado en actividades de consultoría estratégica del Path de Ciencias de Datos realizando actividades de entrenamiento a profesionales de datos del Banco de México, Hacienda, BBVA, Citibanamex, HSBC, VivaAerobus, entre otros, además de su participación como vicepresidente asociado de Banca Corporativa en Citibanamex.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; AGENDA LEGISLATIVA DEL GPPRD CON ENFOQUE SOCIAL Y ECONÓMICO

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio a conocer la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura. Indico que será cuatro ejes los que rijan la Agenda Legislativa: Emergencia sanitaria y recuperación económica, Justicia y Estado de Derecho, Derechos y desarrollo social y Agenda de las juventudes. Las iniciativas presentadas por el coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, así como los senadores Antonio García Conejo y Juan Manuel Fócil, darán seguimiento a la línea política del PRD la cual se ha caracterizado por su lucha en favor de la justicia y la defensa de los derechos sociales y laborales, siempre bajo un enfoque de género. Durante este Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, el GPPRD se mantendrá abierto al diálogo y propositivo en la discusión de temas que serán prioritarios que ocuparán la Agenda Legislativa del Senado de la República como la regulación de la marihuana, reforma eléctrica y reformas a la Guardia Nacional. Indico que la atención de la pandemia por COVID-19 y la recuperación económica requiere de un marco jurídico robusto.

SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA; ELIMINAR IVA A LAS PRUEBAS DEL COVID-19

El senador Clemente Castañeda presentó a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, una iniciativa para establecer la tasa 0% en el impuesto a las pruebas de laboratorio, moleculares, de antígenos o anticuerpos. Clemente Castañeda urgió a los distintos grupos parlamentarios a atender a las personas que demandan precios justos a las pruebas de Covid-19, en medio de la cuarta ola de contagios. Señalo que las familias mexicanas no pueden seguir pagando pruebas de detección del Covid-19 tan cara. Proponen en la iniciativa que las pruebas Covid-19 estén exentas de impuestos. Indico que es algo elemental y se ha convertido en un asunto de uso cotidiano, lo que debería ser una herramienta accesible y útil para evitar la propagación del virus, se ha convertido en un artículo de lujo que le cuesta a la gente. Según datos de la PROFECO, las y los mexicanos están pagando en promedio 2 mil 722 pesos por una prueba PCR, 783 pesos por una de antígenos y 615 pesos por una de anticuerpos. En medio de la cuarta ola de Covid-19, con récords diarios de contagios y la demanda de pruebas, esta iniciativa debe unirnos a todos los y las senadores. Sostuvo que fijar tasas 0% en pruebas médicas destinadas a la detección del Covid-19 es una acción tributaria afirmativa que además abonaría al control de la pandemia con la detención temprana de contagios.

EX DIPUTADO ALFREDO VILLEGAS; ES APROBDA SU INICIATIVA A LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

El varias veces Ex Diputado Federal Alfredo Villegas y candidato a la gubernatura de Sinaloa; presentó en la pasada LXIV Legislatura, un dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 32 de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el objetivo de que la Carta Nacional Pesquera sea publicada cada dos años en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El Dictamen de la Comisión de Pesca fue votado por unanimidad en la sesión del día de ayer martes 1ro de febrero. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad 479 votos a favor. En la iniciativa aprobada se señala que la elaboración y actualización de la Carta Nacional Pesquera estará a cargo del Instituto Nacional de Pesca, con la participación que le corresponda a las demás unidades administrativas y las aportaciones del sector académico y productivo. En hora buena ex diputado Alfredo Villegas.

ALEJANDRO MORENO; PRI DEFINIO LA AGENDA LEGISLATIVA PARA ESTE PERIODO A FAVOR DE MÉXICO

Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informo que el Grupo Parlamentario del PRI en su tercera Reunión Plenaria llevaron a cabo la definición de los temas de su agenda legislativa, a fin de dar continuidad y fortalecer las propuestas realizadas en el primer año de trabajos de la LXV Legislatura. La bancada informó que entre los temas que revisan las y los 71 diputados federales priistas se encuentran perspectiva política, económica y social de México para el 2022, reforma eléctrica, reforma político-electoral y Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para después definir la agenda que regirá el trabajo legislativo en el Tercer Periodo de Sesiones.

RECTOR DE LA UAS JESÚS MADUEÑA MOLINA; PONE EN MARCHA LA 16TA. MUESTRA PROFESIOGRÁFICA

El Rector, doctor Jesús Madueña Molina, informó que la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) inauguró la Muestra Profesiográfica en su 16ta. Edición, a través de la cual expone las 203 opciones de estudio que ofrece para los jóvenes de bachillerato que desean estudiar una licenciatura en esta máxima casa de estudios. El rector enfatizó que elegir una carrera profesional es una de las decisiones más importantes en la vida de las y los jóvenes, razón por la que debe ser tomada con la información suficiente para asegurar su éxito, además es una decisión que marca el inicio de un futuro de aprendizaje, de esfuerzo y realización, que sienta las bases para su bienestar y que les da elementos para un excelente desempeño como ciudadanos. La edición de la Muestra Profesiográfica, la cual concluirá el próximo 8 de febrero, se realiza en formato presencial y virtual, y se han registrado 12 mil jóvenes de todo el estado, de los tres grados del bachillerato, tanto de preparatorias de la UAS, como de otros subsistemas. El director general de Escuelas Preparatorias (DGEP), doctor Candelario Ortiz Bueno, expuso que este evento permite presentar la oferta educativa que tiene la UAS para que la conozcan los jóvenes de bachillerato y ayudarlo a elegir de manera asertiva la carrera que desean estudiar.

CANADA; SEGÚN LA CONSULTORIA DELOITTE ;LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA HA DEJADO MILES DE MILLONES DE DÓLARES

Un estudio, realizado por la firma Deloitte, señala que la legalización en octubre de 2018 del cannabis para su consumo recreativo en Canadá ha contribuido al Producto Interior Bruto (PIB) del país con alrededor de 43 mil 500 millones de dólares canadienses (unos 34 mil 300 millones de dólares estadounidenses). El estudio analiza el impacto económico y social de la controvertida medida que convirtió a Canadá en el primer país del mundo industrializado en legalizar el consumo recreativo de la marihuana. Deloitte señala que la legalización ha creado en tres años unos 151 mil empleos, lo que ha supuesto unos 25 mil 200 millones de dólares canadienses (19 mil 860 millones de dólares estadounidenses) para el PIB. El cálculo realizado por la firma indica que por cada millón de dólares en ingresos o gastos de capital el sector del cannabis legal mantiene cuatro puestos de trabajo. Ontario la ciudad más poblada y el motor económico del país, donde el cannabis ha creado 48 mil empleos ha sido la más beneficiada.

VLADIMIR PUTIN; ADHESIÓN DE UCRANIA A LA OTAN PUEDE LLEVAR A UN CONFLICTO ARMADO

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió de que la adhesión de Ucrania a la OTAN puede llevar a un conflicto armado entre Rusia y la Alianza Atlántica por el control de la península de Crimea. Dijo: “Imaginemos que Ucrania, como país de la OTAN, inicia esa operación militar por el control de Crimea. ¿Qué hacemos? ¿Combatimos con la OTAN? ¿Acaso alguien ha pensado en eso? Parece que no. Fuente EFE.

EEUU; VLADIMIR PUTIN “EXCUSAS PARA ATACAR UCRANIA”

Estados Unidos consideró que las amenazas por parte del presidente ruso, Vladímir Putin, ante la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN forman parte del manual de estrategias ruso para crear el pretexto de atacar el territorio ucraniano. De esta forma reaccionaba el portavoz del Pentágono, John Kirby, a las advertencias mencionadas por Vladimir Putin en el Kremlin, donde avisó que la adhesión de Ucrania a la OTAN puede llevar a un conflicto armado entre Rusia y la Alianza Atlántica por el control de la península de Crimea. Fuente EFE.

