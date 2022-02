Dos hombres homosexuales fueron ejecutados por orden del régimen iraní, tras pasar seis años encarcelados en el corredor de la muerte y ser acusados de sodomía, denunciaron activistas.

De acuerdo con los reportes, las víctimas fueron identificadas como Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi, de 32 años.

La pareja fue condenada a morir en la orca por mantener relaciones sexuales entre el mismo sexo, considerado ilegal en Irán.

«Lamentamos la pérdida de Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi, asesinados por ser homosexuales», escribió una organización LGBT.

«No basta con ‘defender’ los derechos humanos colgando banderas arcoiris», añadió la organización en su mensaje.

De acuerdo con reportes locales, la pareja fue ahorcada en la cárcel de Maragheh, a 500 kilómentros de la capital iraní, Teherán.

We mourn Mehrdad Karimpour and Farid Mohammadi, killed because they were homosexuals, and call on the German government not to condone this violation of human rights.

It is not enough to "defend" human rights by hanging rainbow flags.#ActionsNotWords#HomosexualityIsNotACrime pic.twitter.com/lPWR9u0uN5

— LGB Alliance Deutschland (@LGBAlliance_DE) January 31, 2022