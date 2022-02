¡Ver para creer! En EU dos conductores protagonizaron una escena de película; en plena hora pico y tras molestarse durante unos momentos, el pleito terminó de manera increíble.

La carretera de Florida fue el escenario del incidente:

Todo comenzó cuando un conductor intentó rebasar al protagonista de la historia (que grababa el recorrido) que no se lo permite, por lo que su «rival» le pita.

La lluvia de claxonazos provoca el enojo del primer conductor, quien gesticula y dice groserías mientras de fondo el otro chofer pita.

Es tal el nivel de molestia de Eric Popper (protagonista de la historia) que saca un arma de un compartimento secreto.

Momentos después espera a que el otro conductor se le empareje y tira en su contra hasta acabarse el cargador.

Esta no es la primera vez que Popper se ve involucrado en hechos de armas; estuvo en la cárcel de Miami por asalto con arma de fuego y uso de un lanza misiles; su última «hazaña» la dio a conocer la estación de radio de Andy Slater en sus redes sociales.

SLATER SCOOP: Exclusive video of road-rage shooting in Miami from in-car camera.

The shooter seen here was arrested and is awaiting trial. He told cops the other driver fired first.

(Warning: Language and gunfire) pic.twitter.com/10vDVEwBbw

— Andy Slater (@AndySlater) January 28, 2022