Al prometer que los resultados y las posibles impugnaciones serán revisadas por la Secretaría del Trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que por primera vez se haya garantizado una elección con voto libre y secreto para la elección del secretario general del Sindicato Petrolero.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el titular del ejecutivo dijo que la dependencia a cargo de Maria Luisa Alcalde Luján será la encargada de resolver las denuncias de la elección. Además destacó que el sistema de votación funcionó.

Durante su discurso el primer mandatario indicó que a Ricardo Aldana no lo conoce y que actualmente ya no hay sindicatos de estado.

«Entonces funcionó el sistema y las impugnaciones que se van a presentar se tienen que desahogar en el órgano correspondiente siempre con apego a la legalidad, sin beneficios para nadie, sin protección para nadie, nosotros no tenemos candidatos, antes de aquí se decidía quién sí quien no, ahora no, son los trabajadores”, puntualizó.

El pasado 31 de enero, Luis Ricardo Aldana resultó electo como el nuevo director del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) tras una elección sin precedentes a través del voto electrónico.

Aldana es señalado de tener vínculos con el exlíder, Carlos Romero Deschamps – quien renunció en marzo del 2021 tras acusaciones de corrupción -, así como presuntamente haber participado en el millonario desfalco del Pemexgate.