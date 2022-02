El coordinador de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira y el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), expresaron que la llegada de Ricardo Aldana como nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) de Pemex fue democrática.

Moreira expresó que, además de que fue una decisión de los trabajadores, “(el sindicato) hizo un procedimiento, pues democrático, sancionado, participaron, creo que autoridades laborales es el primero en el país, ¿qué puedo yo decir?”.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna cuestionado sobre la elección en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) señaló que “fue un proceso democrático, inédito, además utilizando tecnología, creo que tenemos que respetar la voluntad de las y los trabajadores petroleros que se definieron por un liderazgo claro”.

En tanto, el coordinador de los legisladores morenistas, Ignacio Mier, enfatizó que el triunfo de Aldana, quien es señalado de vínculos con el anterior secretario, Carlos Romero Deschamps, que fue “la decisión soberana” de los trabajadores petroleros.

“Yo no me podría meter en la vida interna de la institución, no me corresponde, no soy trabajador de Pemex, me gustaría, pero no lo soy y si respeto el procedimiento que, los propios trabajadores en el pleno respeto a su soberanía, ejercieron”, dijo Mier.

Se le insistió en que incluso Aldana fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a lo que respondió que eso habría que preguntárselo al UIF.

El coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Espinosa Cházaro, cuestionó que en el Gobierno federal se dice que las cosas ya no son iguales, “pero nada cambia”.

“Aldana, históricamente, fue gente de Romero Deschamps y ahora dice (el presidente): “Yo no lo conozco”. Pues seguramente tampoco conocían a Romero Deschamps, o eso decían algunos presidentes anteriores”, manifestó el perredista.