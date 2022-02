Lety Calderón nuevamente se contagió de Covid y aunque los síntomas son muy leves, no pudo evitar recordar que la vez pasada estuvo delicada de salud y desafortunadamente su papi no libró la batalla, pero espera que esto pase pronto y podamos vivir en paz.

Gloria Trevi confirmó que sí se hará su bioserie; luego de recibir disco de platino y oro por el material Diosa de la noche, comentó que Carla Estrada ya tiene lista la producción y en cuanto le den luz verde comenzarán las grabaciones. La cantante asegura que mucha gente la ha calumniado, mientras que ella relata que tan sólo era una niña que tenía el sueño de ser famosa y sin saberlo se convirtió en una pesadilla, hasta que pudo salir de ese mundo. Gloria confiesa que nunca ha querido hacerle daño a nadie, pero ya tiene a sus abogados, pues aunque no le gusta pelear, la han obligado a defenderse. Y declaró: “Si todos han hablado de mí y han contado mi historia a su antojo, aunque no sea cierta, ¿por qué no voy a tener el derecho de contar lo que yo viví y sentí”.

Eleazar Gómez no quiere preguntas sobre lo que sucedió con su novia Tefi Valenzuela, quien fue agredida por el actor. Vale la pena recordar que como Eleazar fue descubierto en flagrancia, fue llevado inmediatamente a la cárcel, donde estuvo preso, casi 5 meses, hasta que llegó a un acuerdo con su ex. Desde que Eleazar salió libre, es notorio que no acepta su responsabilidad, hizo un par de entrevistas planeadas para contar muy escuetamente lo sucedido, pero no muestra ni un gramo de arrepentimiento.

En un evento le preguntaron acerca del caso y contesta: “¿Ya van a empezar?, pónganse serios”; me pregunto: ¿Acaso no le parece serio haber maltratado a una mujer?, pero prefiere fingir que no pasó nada y su actitud es sobrada, cuando podría buscar limpiar su imagen con humildad.

Kalimba y Fela Domínguez cuentan que llevan dos meses y medio ensayando el musical José El Soñador y han afinado todos los detalles. Kalimba promete que será una gran experiencia, pues el escenario está lleno de talento, cuenta con un sinfín de luces y pantallas, porque el productor Alex Gou no escatimó para presentar un espectáculo de primer nivel.

El musical se estrenará este 10 de febrero en el Centro Cultural 1 y aseguran que son funciones agotadoras, pues bailan, cantan y actúan. Fela confiesa que fue corista de Kalimba y hoy está feliz de compartir el escenario con él quien hace hincapié en la voz y la magia que logra Fela, cada vez que sale a cantar. Carlos Rivera es el protagonista y ha logrado conquistar el corazón del público gracias a su talento, sencillez y disciplina.

