El primer ministro británico, Boris Johnson, cuyo puesto pende de un hilo debido al escándalo de las fiestas en Downing Street durante los confinamientos, se defendió ante los diputados tras la publicación de un informe que denunció «fallos de liderazgo».

«Lo entiendo y lo arreglaré», aseguró, afirmando lamentar las numerosas fiestas celebradas en 2020 y 2021 en Downing Street, donde están sus oficinas y su residencia oficial, cuando las reglas anticovid lo prohibían, y muchos británicos no podían ni despedirse de sus seres queridos.

«Sé cuál es la pregunta: ‘¿se puede confiar en que este gobierno cumpla?’, sí se puede», aseguró, defendiendo su labor a favor del Brexit y contra el coronavirus y prometiendo cambios administrativos.

Desde diciembre, en un goteo incesante de filtraciones, la prensa publicó informaciones sobre más de una docena de estos eventos presuntamente ilegales, en algunos de los cuales Johnson tuvo que admitir haber participado, aunque esforzándose por eludir responsabilidades.

Esto despertó la ira de algunos de sus propios diputados, como su predecesora, Theresa May, que ayer le preguntó si no había leído sus propias reglas, no las entendía o pensaba que no se aplicaban a él y sus colaboradores.

Johnson, de 57 años, llegó triunfalmente al poder en 2019 prometiendo llevar a cabo un Brexit con el que May llevaba años debatiéndose. Sedujo así a un gran número de bastiones laboristas en el norte postindustrial de Inglaterra.

Tras investigar un total de 16 eventos sociales, desde celebraciones de Navidad hasta fiestas de cumpleaños o despedida, celebradas en dependencias gubernamentales contra las reglas anticovid, Sue Gray, segunda secretaria permanente en la Oficina del Gabinete, concluyó que «hubo fallos de liderazgo y juicio por diferentes partes en Downing Street».

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS

FRASE

“¿Mi honorable amigo no había leído las reglas, no entendió lo que significaban ni los demás a su alrededor, o no pensaron que aplicaban a Downing Street 10, cuál era?”

Theresa May

Expremier británica

