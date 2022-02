El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, es cobijado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como para sus adversarios, así lo confirmo el Ejecutivo federal. Dijo que las puertas de Palacio Nacional están abiertas tanto para líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, como para sus adversarios. “Claro que sí, claro que sí, para él y para todos, claro que sí. Hasta para los adversarios, o sea, para todos. Yo no odio, y no tenemos enemigos, tenemos adversarios, yo no quiero tener enemigos”. Señalo que Monreal Ávila es un precursor del movimiento de la 4T como muchos. Indico que ellos lo que hicieron fue iniciar la última etapa de consumación de un proceso que viene de lejos. López Obrador refrendó que las encuestas son el mejor mecanismo para elegir a los candidatos de las próximas elecciones. Dijo que acerca de los relevos, es muy sencillo, para no equivocarse lo mejor es preguntarle al pueblo. Afortunadamente en eso se ha avanzado, en la técnica de las encuestas, y no fallan. Indico que en su momento se le preguntará a la gente y el que esté mejor posicionado, vamos todos a apoyarlo.

OLGA SÁNCHEZ CORDERO; ROMPER CÍRCULO VICIOSO DE VIOLENCIA E IMPUNIDAD CONTRA MUJERES

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, durante el foro “La normatividad como herramienta estratégica para la igualdad de género”. La legisladora hizo un llamado a jueces, fiscales y ministerios públicos para romper el círculo vicioso de la exclusión, la violencia y la impunidad en contra de las mujeres. Sánchez Cordero destacó que la correcta aplicación de las leyes es lo que hace la diferencia en la vida de las mujeres y de las niñas, por lo que pidió a quienes las aplican actuar con sensibilidad, sin indecisión y sin corrupción. Sostuvo que el trabajo de jueces, fiscales y ministerios públicos debe ser progresista y poner en el centro a la persona para que sus resoluciones, sentencias e investigaciones permitan acabar con la impunidad en las agresiones contra niñas y adolescentes. Asentó que toda persona debe ser responsable de la impartición, por lo que la impartición de justicia debe estar bajo un escrutinio público constantemente, ya que es dónde existen las trabas que evitan la igualdad: Expreso que hay que romper el círculo vicioso de la exclusión, la violencia y la impunidad. Aseveró que mantener el respeto irrestricto a la dignidad humana y devolverla a quienes les ha sido negada, es la razón de ser del Estado. Sánchez Cordero dijo que la ley debe proteger a todas y a todos, pero, especialmente, a las personas más vulnerables, enfrenta condiciones de desigualdad e históricamente se ha visto en desventaja.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; EMPRESAS DEBEN PARTICIPAR EN DEBATE DE LA REFORMA ELÉCTRICA

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, aseveró que los directivos de las grandes empresas deben ir a los foros del Parlamento Abierto de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Aseguró que es un buen momento para que entren en el debate de ideas, participen y sean escuchados sus puntos de vista, entre ellos, al presidente de FEMSA, José Antonio Fernández Carbajal. Insistió en que para tomar decisiones es necesario el análisis profundo, tomando en cuenta perspectivas distintas, por lo que los conminó a participar y exponer abiertamente sus planteamientos, soluciones y dudas, ya que empresas como Oxxo, Wal-Mart y Bimbo representan inversión y empleo. Dijo que los empresarios no deben perder la oportunidad de llevar a la Cámara su versión sobre la propuesta de reforma eléctrica. Aseguró que a los números, diagnósticos y cifras que han presentado los expertos durante dichos foros, se puede sumar la visión y conocimiento de los directivos de estos consorcios, quienes tienen mucho que decir y exponer, sobre todo cuando la iniciativa puede tener gran impacto en sus procesos operativos, finanzas y para sus empleados. Moreira Valdez afirmó que su partido mantiene firme la postura para que la reforma eléctrica se discuta en el Pleno camaral hasta después de las elecciones, con la única finalidad, de tomar las mejores decisiones en relación a los cambios que necesita la propuesta inicial, preponderando el tema de las energías limpias, baratas y la soberanía. Resaltó el compromiso social del PRI y afirmó que no van a afectar los intereses de las futuras generaciones.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; TOMARAN DEBIDAS PRECAUCIONES, AÚN NO HAY PÍLDORAS APROBADAS EN NUESTRO PAÍS PARA CURAR EL COVID-19

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio a conocer a la ciudadanía que si les vendieron pastillas para curar el COVID19. Tomaran sus debidas precauciones y alerto que aún no hay píldoras aprobadas en nuestro país para su venta libre; mucho cuidado, se tratan de medicamentos falsos. Indicó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), alerta sobre la comercialización ilegal del medicamento molnupiravir, aprobado el 7 de enero de 2022 para uso de emergencia como tratamiento a pacientes con COVID-19. Esta autoridad ha recibido denuncias sanitarias sobre productos irregulares que se comercializan ostentados como molnupiravir, por lo que recuerda que la autorización para uso de emergencia se emite de manera controlada, el medicamento requiere prescripción médica y no puede ser comercializado. Indicó que dos de los productos que se detectaron para su comercializan de manera irregular en nuestro país, son: MPIRAVIR, del laboratorio Merit, y MOLAZ, del laboratorio Azista, el cual se ofrece como un producto de venta libre. Cofepris informa que no cuenta con solicitudes de registro autorización de estos dos productos, por lo cual la autoridad desconoce sus condiciones de fabricación y los componentes; cualquier producto ostentado como molnupiravir que se oferte en libre venta es considerado un riesgo a la salud de la persona consumidora por ser de dudosa procedencia.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; INAUGURARAN EL TREN MAYA EN 2023.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, pese a las dificultades que ha padecido la obra del Tren Maya, ésta será inaugurada en diciembre de 2023, tal como se tiene planeado. Destacó que gracias a la labor de los trabajadores y de los militares el Tren Maya avanza: Va bien el trabajo, pero debemos aplicarnos a fondo para inaugurar en diciembre de 2023. Vamos a inaugurar el Tren aún con todos los obstáculos. Destacó que les ha ayudado mucho la gente que quiere la obra. López Obrador comentó que el tramo de Mérida-Cancún-Tulum del Tren Maya será de doble vía y electrificado. El proyecto incluye la rehabilitación de las viejas ciudades mayas como Palenque, Calakmul, Tulum y Chichen Itzá. Por otra parte el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que ninguno de sus hijos tiene algún tipo de influencia en su gobierno y aclaró que no se entrega contratos a recomendados. Dijo esto en relación con la publicación de Mexicanos Contra la Contra la Corrupción e Impunidad, que informó que en Houston, Texas, el hijo del mandatario, José Ramón López Beltrán, habitó en la casa de un ejecutivo de una empresa contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex). Mexicanos contra la Corrupción publicó que el hijo de presidente y Carolyn Adams, su esposa, habitaron entre 2019 y 2020 una mansión en una zona privada del fraccionamiento Jacobs Reserve en Texas, con un valor superior a 1 millón de dólares. Dicha propiedad pertenecía a Keith Schilling, un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, con la que el gobierno de López Obrador tiene contratos por más de 151 millones de dólares en obras para Pemex. El presidente comentó que donde viven es un asunto del matrimonio entre su hijo y su esposa, en lo que está complicado meterse, pero sostuvo que no son iguales a los corruptos de antes.

EMBAJADOR ESTEBAN MOCTEZUMA; COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SE FORTALECE CON 101 LÍNEAS DE ACCIÓN

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, informó que en materia de seguridad, la cooperación se fortalece con 101 líneas de acción específicas que permiten medir el avance al enfrentar nuestros retos comunes. Felicito al Canciller Marcelo Ebrard y Ken Salazar por su liderazgo al impulsar el lanzamiento del plan de acción del Entendimiento Bicentenario. El Plan de Acción del Entendimiento Bicentenario, es un mecanismo que presenta un cambio de fondo en la cooperación binacional en materia de seguridad y refleja la visión progresista de los presidentes.

CANCILLER MARCELO EBRARD; MÉXICO OFRECE PRUEBAS CONTRA EMPRESAS FABRICANTES DE ARMAS EN EEUU

El canciller Marcelo Ebrard informó que se presentó, en tiempo y forma, ante la Corte de Boston, las pruebas de negligencia de las empresas fabricantes de armas demandadas por el Gobierno de México. Indicó que el día de hoy martes, 1 de febrero de 2022, se darán más detalles al respecto y dio a conocer el índice del documento entregado en la Corte en Boston. Por su parte Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, precisó que tenían listos más de diez documentos y elementos de prueba fundamentalmente para desvirtuar el argumento de las empresas demandadas respecto a que gozan de inmunidad.

SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA; MOVIMIENTO CIUDADANO PRESENTA AGENDA LEGISLATIVA PARA EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

El senador Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, informó que las y los senadores de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República presentaron en su sesión plenaria la agenda legislativa que impulsarán durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura que inicia hoy 1 de febrero. En su reunión plenaria acordaron en su agenda legislativa temas como energías limpias, regulación de cannabis, eliminación de impuestos sexistas, tasa cero a pruebas de Covid-19, fortalecer a las policías estatales y municipales, y proteger los océanos. En la sesión, contaron con la participación del académico e investigador de la Universidad de Guadalajara, Dr. Mauricio Merino, las y los integrantes de la Bancada Naranja anunciaron que defenderán las energías limpias, el medio ambiente, la salud, la energía barata y la regulación del litio como parte de la discusión de la reforma eléctrica. Clemente Castañeda, dijo que no permitirán que la discusión pública sea secuestrada por los partidos políticos de siempre, los que ya gobernaron y traicionaron a México, y los que hoy están en el poder repitiendo los mismos errores. El Dr. Mauricio Merino consideró que hoy, México atraviesa su mayor desafío desde los años 50 y 60 del Siglo 19, pues el país tiene unas Fuerzas Armadas cada vez más empoderadas, grupos criminales incrustados en la vida política, un manejo inmoral de las redes sociales, entre otros fenómenos, por lo que llamó a los senadores y senadoras a ser unos gigantes en el Poder Legislativo que sepan enfrentar este momento.

ALEJANDRO MORENO; PARTICIPA EN LAS PLENARIAS DE SENADORES Y DIPUTADOS DEL PRI

Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acompañado por el coordinador de los diputados federales, Rubén Moreira Valdez, asistió a la 8ª Plenaria del Grupo Parlamentario del PRI, encabezada por el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Alejandro Moreno participó en las reuniones plenarias que sostuvieron, por separado los grupos parlamentarios del PRI, en las cámaras de Diputados y Senadores, de cara al periodo de sesiones del Congreso, que inicia hoy martes 1 de febrero. Moreno indico que el fin de su partido es de construir una estrategia coordinada para avanzar a paso firme en enfrentar los retos que vive México y dar soluciones a las exigencias de la ciudadanía. En esta reunión se definieron los temas de su agenda legislativa. Ratificó que la Plenaria fue un espacio de trabajo para la definición de la ruta que, desde el Senado, defenderán como partido el bien del país, ya que, argumentó, que para ellos lo más importante siempre será la construcción de un México mejor. Posteriormente en la sede nacional del partido, Alejandro Moreno participó en la III Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, en la que se conformó la agenda que llevará la bancada al próximo periodo de sesiones. Sobre esta reunión, el líder nacional expresó que México cuenta con el PRI, y ellos responderán al gran compromiso que tienen con el país. Por otra parte informó que luego de que el ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz aceptó ser embajador de México en España, propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Alejandro Moreno anunció a legisladores que lo expulsarán del partido. En el momento en que la propuesta del gobierno pase en el Senado de la República va a iniciar el proceso de expulsión de Quirino Ordaz Coppel y habrá de decidir la comisión si lo expulsa o no lo expulsa, pero como es estatutariamente, pues es expulsión. Además, el líder priista acotó la libertad de voto de los priistas en torno a la ratificación de Quirino Ordaz cuando el nombramiento como embajador lo analice el Senado. Moreno aseguró que hay molestia de la militancia por lo ocurrido en Sinaloa y porque el Consejo Político Nacional del PRI rechazó su petición para autorizarle aceptar ese cargo. El gobierno de España dio su beneplácito para que Quirino Ordaz sea el embajador de México en esa nación.

MARKO CORTÉS; PAN RECHAZA REFORMA ELÉCTRICA PORQUE EL GOBIERNO HA ACTUADO EN CONTRA DEL MEDIO AMBIENTE

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, durante la instalación de la Coordinación de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Cambio Climático a cargo del diputado federal, Gabriel Quadri, afirmó que el actual gobierno ha actuado en contra del medio ambiente, como lo pretende con su propuesta de reforma eléctrica, que lejos de resolver la precaria situación que tenemos, la va a agravar. Señaló que, ante la emergencia provocada por el calentamiento global, es impostergable que México transite hacia el uso de energías limpias, como el sol y el aire y alejarse de la idea retrógrada que aún sostiene el actual gobierno, de privilegiar el uso de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica, con lo que irremediablemente se aumentaría la emisión de Gases de Efecto Invernadero. Cortés Mendoza recordó que, para Acción Nacional el cuidado del medio ambiente, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el impulso de las energías limpias y renovables, no es un tema nuevo ni de moda, pues estos conceptos vienen desde sus documentos básicos, por eso es el partido que más ha hecho y el partido que mas ha invertido en medio ambiente durante sus gobiernos. Señalo que quieren que el gobierno subsidie a las familias que carecen de recursos económicos y que las familias con ingresos medios paguen con algún financiamiento la mitad del costo de energía, mientras que las familias con ingresos altos paguen la totalidad del costo en sus paneles solares. Indicó que el PAN buscará que todos sus gobiernos estatales y municipales, así como sus legisladores locales y federales, se sumen a esta causa.

EU; RECOMIENDA NO VIAJAR A MÉXICO POR NIVEL MUY ALTO DE COVID-19

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomendaron no viajar a México debido a la situación de covid-19. En la actualización de la clasificación de riesgo por la pandemia de coronavirus, México fue catalogado en Nivel cuatro, muy alto. Los expertos en Estados Unidos sugieren a los ciudadanos que, en caso de tener que viajar a México, deben asegúrese de estar vacunados y al día con sus vacunas covid-19 antes de viajar, recordando que aún con eso, el riesgo de contraer el coronavirus y propagarlo está presente. En total, una docena de destinos fueron incluidos en la lista, entre ellos Brasil, Ecuador, Paraguay, Singapur, Kosovo y Filipinas. Los CDC clasifican ahora casi 130 países y territorios con casos de covid-19 en el nivel máximo de su alerta epidemiológica. Fuente EFE.

ONU; SOBRE DEBATE DE UCRANIA LOS PAÍSES OCCIDENTALES NO CONVENCEN A ASIÁTICOS Y AFRICANOS

La tensión creciente sobre el caso de Ucrania, país en el que EE.UU. y sus aliados europeos acusan a Rusia de preparar una invasión. Al Consejo de Seguridad de la ONU, le quedó claro que el resto de naciones, americanas, asiáticas y africanas, evitaron ponerse del lado estadounidense. Esta es la primera reunión convocada en el Consejo para debatir específicamente la crisis de Ucrania, una cita sobre la que China ya había mostrado su desacuerdo pues, según su embajador Zhang Jun, era la hora de la diplomacia discreta, no de los micrófonos, pero finalmente el encuentro se celebró por diez votos a favor de los quince del Consejo. Fuente EFE.

USE CUBREBOCAS SALVESE

¡RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA ES LA QUE SE PUEDA APLICAR CONTRA EL #CORONAVIRUS!

Instagram jhectormunoz;

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ