El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, ante los embates de que fue objeto por su buen actuar y luchar porque el Estado de Derecho nos alcance a todos, está más firme y más reconocido por su buena conducción y por la buena comunicación que sostuvo en estos últimos tres. Fue notable en sus iniciativas, no solo legislativas y salió fortalecido. El senador Ricardo Monreal es una pieza clave para López Obrador en el Senado por su operación política, cercano a la gente, que le garanticen, con su empeño y relación con los demás partidos, sacar adelante las reformas que interesan al presidente. Como ejemplo esta que Monreal haya abierto la puerta para que se lleve a cabo la consulta sobre la revocación de mandato para medir su talento y liderazgo. El senador Monreal y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado nunca ha trabajado de manera independiente ni arbitraria, privilegia el diálogo, el consenso y la unidad. Por otra parte Ricardo Monreal Ávila, al iniciar la presentación del Gabinete de Seguridad durante la VIII Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario, por parte de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, donde realizaron una mesa de trabajo con las y los senadores de Morena. El legislador Monreal aseguró que desde la Cámara de Senadores respaldarán a las instituciones de seguridad en su lucha contra la inseguridad y la violencia. Indicó que México atraviesa por momentos complejos debido a la violencia que se vive en diversas entidades federativas. Asentó que garantizar la seguridad pública es un tema que se tiene que consolidar. Señalo que el reclamo más importante de la sociedad mexicana es el de la seguridad y confío en que en el corto y mediano plazo se podrá recuperar la estabilidad y la paz en México. Asentó que la Guardia Nacional goza de reconocimiento y prestigio a pesar de que faltan cosas por consolidar. El líder de la bancada señalo que en la primera etapa de la agenda legislativa, las y los senadores de Morena aprobaron reformas constitucionales y legales, así como nombramientos e instrumentos internacionales, que dieron paso al proceso de transición política. Ahora estamos en otra etapa, donde el Ejecutivo Federal ha anunciado tres reformas importantes: la eléctrica, la de la Guardia Nacional y la reforma político-electoral. Indico que los tres proyectos, requieren de mayoría calificada con la que no cuentan Morena y sus aliados, por lo que se tendrá que dialogar y convencer al resto de los Grupos Parlamentarios. Finalmente señalo que van a tener que trabajar mucho más, pero lo harán con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, para poder sacar adelante la agenda legislativa que se han propuesto en la Plenaria.

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SERGIO GUTIÉRREZ; LISTOS PARA EL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que la Cámara de Diputados está lista para iniciar los trabajos correspondientes al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura. Indico que el día de mañana martes, en la Sesión de Congreso General, en la que integrantes de los diferentes grupos parlamentarios marquen la ruta que seguirán los temas que en el ámbito legislativo habrán de desahogarse en los próximos meses. Asimismo celebró que los diferentes grupos parlamentarios hayan realizado reuniones plenarias para delinear sus respectivas agendas, que tienen el propósito de definir los asuntos que impulsarán para beneficiar a la ciudadanía y contribuir al interés nacional. El diputado presidente destacó también el trabajo realizado en las distintas comisiones ordinarias, que se han dado a la tarea de dictaminar diversas iniciativas sobre temas relevantes en distintas materias del interés público y que atenderán, principalmente, las exigencias de la sociedad. Gutiérrez Luna confió en que las y los legisladores, con el apoyo de los coordinadores parlamentarios, sabrán esgrimir sus argumentos en debates de altura, en los que predominará el respeto y la voluntad para construir acuerdos. Indico también que en las sesiones del Parlamento Abierto se seguirán discutiendo y analizando los objetivos de la propuesta, con el propósito de informar a la sociedad sobre sus alcances, tan importantes para el desarrollo del país, ya que se trata de un asunto de seguridad nacional. Aseguró que se está superando la expectativa en cuanto a la participación de integrantes de la comunidad científica, académica, empresarial, representantes de la sociedad civil y servidores públicos, quienes han aportado argumentos que, sin duda, serán de utilidad para las y los legisladores a la hora de analizar, discutir y en su caso aprobar una reforma tan importante como la del sector eléctrico.

DIPUTADO IGNACIO MIER; ASAMBLEAS DE REFORMA ELÉCTRICA ES UN DERECHO A LA INFORMACIÓN

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, consideró como una buena noticia que el presidente López Obrador haya anunciado giras por todo el país para explicar las bondades de la iniciativa de reforma eléctrica. Señalo que esta decisión sin duda fortalecerá al movimiento que ha emprendido la sociedad y los legisladores en varios estados del país, para dar a conocer los objetivos principales de la reforma eléctrica que se debate en la Cámara de Diputados. Asimismo hizo un amplio reconocimiento a las y los diputados federales de Morena que han llevado a cabo asambleas informativas en sus distritos, ya que esto ha permitido que, como nunca, la sociedad esté informada. Señalo que tan sólo en este mes de enero han concluido con 162 asambleas informativas en 28 estados del país. Eso habla de la importancia que le están dando al tema. Afirmo que ellos no van a actuar como la oposición que en el año 2013, aprobaron un atraco a la nación. Dijo que con la reforma que plantea López Obrador quieren que haya un mercado justo, que participe el capital privado en condiciones parejas, que la rectoría en esta reforma la tenga la Comisión Federal de Electricidad que es de todos los mexicanos.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; REUNIÓN PLENARIA DEL PRD DIALOGAN CON LORENZO CÓRDOVA

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informo que en la reunión plenaria del PRD que se llevo a cabo en Quintana Roo, contaron con la presencia del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. Córdova Vianello, aseguró que la reunión con diversas fuerzas políticas es parte de la democracia y una responsabilidad de la institución, por ello, ante la pregunta de si se altera la imparcialidad, dijo que sólo es cuestión de observar sus resoluciones. Ante las críticas por su participación en la reunión plenaria de los diputados federales del PAN, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que estos encuentros forman parte de la vida política y del sistema democrático de México. El consejero señaló durante la reunión plenaria del PRD que la noticia no debería ser que se reúne con partidos políticos, sino que se rehúsa hacerlo en caso contrario, además aclaró que siempre que ha sido invitado a alguna plenaria o reunión con fracciones parlamentarias, ha asistido ya que es una responsabilidad. Indicó que acudió a la reunión plenaria de diputados del PRD para dialogar sobre la agenda legislativa del periodo ordinario que está por comenzar. Señalo que en democracia, es absolutamente normal que la autoridad electoral converse con todas las fuerzas políticas.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; TREN MAYA NO DESTRUIRÁ MEDIO AMBIENTE, IMPULSARA CRECIMIENTO Y EMPLEOS EN EL SURESTE

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Tren Maya, así como otros proyectos que se construyen a la par de esta obra, como el Parque Nacional del Jaguar, no destruirán el medio ambiente. Afirmó que son obras que se basan en un modelo de desarrollo sustentable, en donde se combina el crecimiento económico, pero sin destruir el medio ambiente. López Obrador destacó que con el objetivo de preservar la flora y fauna a lo largo de la ruta del Tren Maya, se realizo la incorporación de 300 hectáreas a las más de 600 existentes del Parque Nacional del Jaguar, en Tulum, Quintana Roo. Destacó la donación del gobierno de Quintana Roo de estas hectáreas que sumadas a las del parque nacional van a llegar hasta la zona arqueológica de Tulum. Señalo que en Tulum están supervisando el Tren Maya y al mismo tiempo se están llevando a cabo acciones de rescate de terrenos para convertir estas áreas en parques que se puedan utilizar para cuidar, proteger a la fauna. Acompañado por el gobernador local, Carlos Joaquín González, así como por el subsecretario de la Defensa Nacional, Agustín Radilla Suastegui, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón y el empresario Daniel Chávez, el presidente resaltó los trabajos para contar con áreas naturales protegidas y así proteger el ambiente. Por su parte, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, resaltó los beneficios que tendrá el Tren Maya para el desarrollo económico y turístico. Dijo que tener esta ampliación del parque nacional, un espacio que servirá de mucho para traer a más visitantes y turistas, y mantener el sentido real de lo que Tulum representa en cuanto a esos recursos. López Obrador sostuvo que la obra del Tren Maya es parte del impulso del desarrollo sustentable en beneficio del sureste del país, así como del territorio nacional, ya que con ello se permite que haya crecimiento y empleos.

CANCILLER MARCELO EBRARD; MÉXICO PUEDE GANAR DEMANDA CONTRA FABRICANTES DE ARMAS DE EE.UU

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en la VIII Reunión Plenaria de Morena, destaca que una de las prioridades de nuestro país es reducir la violencia, reiteró que México puede ganar la demanda que interpuso en contra de 11 empresas que fabrican armas en Estados Unidos. Ante senadoras y senadores de la mayoría legislativa, el funcionario enfatizó que una de las prioridades de nuestro país es reducir la violencia, pero para ello se tiene que combatir el tráfico de armas. Explicó se decidió interponer un recurso jurídico contra una de las industrias más poderosas de la Unión American. Marcelo Ebrard afirmó que Estados Unidos está asumiendo que esa prioridad mexicana tiene el mismo rango que las prioridades que ellos tienen, respecto al fentanilo, tema que también les preocupa. Dio a conocer que Estados Unidos aceptó que México envíe hasta 20 o 23 agentes que se van a concentrar en el tema de las armas. El Secretario de Relaciones Exteriores reconoció que también hay diferencias en la relación bilateral en temas como las reglas de origen en la industria automotriz, porque tienen los mismos intereses. Informó que al respecto se realizará un panel que ya solicitó la Secretaría de Economía. Marcelo Ebrard dijo que están en la ruta del respeto mutuo. Hay ya resultados en varios frentes: nuestro país está participando en un diálogo económico de alto nivel, en donde tienen el plan de acelerar las inversiones entre México y Estados Unidos y Canadá, con el propósito de proteger las líneas de suministro y de producción, por lo que acabamos de vivir con la pandemia. Asentó que López Obrador ha demostrado que podemos tener una relación estrecha con Estados Unidos y Canadá, pero al mismo tiempo un activismo y un papel muy relevante con América Latina y el Caribe.

SECRETARIA ROCÍO NAHLE; NO SE VAN A INDEMNIZAR A LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIDAD PRIVADOS

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, al participar en la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, informó a los senadores de Morena que no se van a indemnizar a los productores de electricidad privados una vez que entre en vigor la reforma eléctrica propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no le vamos a pagar nada a nadie, porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan, porque no les estamos diciendo nada, nada más le decimos ustedes se quedan en esta parte. La secretaria señaló que el 46 por ciento se les va a dar a todos los privados, que ya están aquí en México, una participación muy importante para que ellos ahí en un libre mercado justo, participen entre ellos, participen y nos van a ayudar incluso, porque la CFE en su 54 por ciento va a generar en una forma competitiva. Destacó que con esta reforma no se viola el T-MEC y aseguró que donde no hay electricidad, se genera pobreza social. Rechazó que México esté en contra de la generación de energías limpias como acusan los opositores al gobierno, al afirmar que México, dentro de los países de la OCDE, es el país que menos contaminantes emite de CO2 por producción de energía a través de carbono. La secretaria de Energía les explicó a los senadores de Morena los alcances y las motivaciones de la reforma eléctrica del titular del Ejecutivo Federal.

MARIO DELGADO; HACE UN LLAMADO A LOS VERDADEROS MORENISTAS A LA UNIDAD

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, hizo un llamado a la unidad a los verdaderos militantes y simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación. Son tiempos de definiciones, en el que estás con el proyecto de Transformación o estás en contra. Hacemos un llamado a la unidad a los verdaderos morenistas, no a simuladores, oportunistas y ambiciosos vulgares que terminan haciéndole el trabajo sucio a la derecha. Destacó que las pugnas internas lo único que logran es fortalecer a la alianza tóxica del PRIAN, además de manchar el buen trabajo que ha hecho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Los que estamos con el Presidente trabajamos en unidad para consolidar el proyecto de Transformación nacional. Estamos con la gente, en las calles informando y defendiendo lo que este gobierno está haciendo para llevar bienestar a todas las familias mexicanas, porque no estamos en el movimiento por cargos, sino por un deseo de cambio. En Morena ningún interés personal, por legítimo que sea, puede estar por encima del objetivo principal, el cambio verdadero. Por último, Mario Delgado subrayó que Morena tiene un compromiso absoluto con abrir espacios políticos para la participación política de las mujeres, a pesar de que a algunos cegados por la ambición, les cuesta mucho trabajo entenderlo.

CLAUDIA SHEINBAUM; CDMX APLICARÁ REFUERZO A QUIENES RECIBIERON SEGUNDA DOSIS HACE CUATRO MESES

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se aplicará la vacuna contra covid de refuerzo a personas que recibieron segunda dosis hace cuatro meses. Detalló que el Plan Nacional de Vacunación notificó que se comenzará a vacunar a las personas que completaron su esquema con la segunda dosis en los últimos cuatro meses. Dicha estrategia permitirá que más personas puedan recibir el refuerzo de la vacuna. El Gobierno de la Ciudad de México anunció que el 31 de enero de 2022 se iniciará con la aplicación del refuerzo de la vacuna contra covid a personas de 40 a 49 años en todas las alcaldías. Destacó que se habilitaron 10 sedes en donde aplicarán el refuerzo de la vacuna.

GABRIELA JIMÉNEZ; VINO A SINALOA Y HABLO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

La presidenta de la Asociación Civil Que Siga la Democracia, Gabriela Jiménez, en su visita a Culiacán, hablo de la importancia de la revocación de mandato y la importancia de que se escuche el sentir de la ciudadanía, por lo que dejo que para ello se solicitó al INE que instale el 100 por ciento de las casillas. Señalo que esta es la primera vez que tenemos un Presidente que se somete a un ejercicio de revocación de mandato. Dijo que con esto podemos tener una herramienta democrática que sirva a la ciudadanía para defendernos de los abusos de poder. Señalo que la instalación del 100 por ciento de las casillas del Instituto Nacional Electoral son cruciales para que haya un acceso parejo de la sociedad a participar, una vez que desde la ciudadanía ya se cumplió con lo estipulado en la Ley para la realización de esta consulta, ahora el órgano debe hacer lo que a este le corresponde. Indicó que es importante que se promueva la participación el próximo 10 de abril que se realizará la consulta, el inicio de una nueva era en la que ya no habrá en México presidentes intocables. Agregó que todos los presidentes que vengan después de Andrés Manuel López Obrador tendrán la obligación moral de someterse también a una evaluación a mitad de su periodo para que la ciudadanía decida si quieren que se queden o quieren que se vayan. Asimismo señalo que el éxito del grupo de ciudadanos promoventes ha sido tal, que se alcanzaron hasta 5 mil personas voluntarias recolectando firmas, así como la respuesta de los mexicanos, Que siga la democracia pudo reunir 2.7 millones de firmas, sumadas a las recabadas por el resto de personas simpatizantes. Que siga la democracia celebró que en Sinaloa se recabaron más de 155 mil firmas, superando por más del doble el número base para realizar el ejercicio democrático. Ahora las personas podrán salir a participar en esta consulta con la certeza de que se les toma en cuenta y se respeta el poder de la ciudadanía.

DIPUTADA YOLANDA DE LA TORRE; LLAMA A TERMINAR APLICACIÓN DE DOSIS DE REFUERZO A PERSONAL DE SALUD

La Ex Senadora y hoy diputada federal Yolanda de la Torre Valdez (PRI) reconoció la importancia del personal de salud en el combate del coronavirus SARS-CoV-2, que conlleva un riesgo latente por su labor, que obliga a brindarles toda la protección necesaria. Exhortó a la Secretaría de Salud y sus 32 homólogas locales a concluir la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 a todo el personal de hospitales públicos y privados ante el avance de la variante ómicron. Dijo que es necesario contar con un informe pormenorizado de los avances de la aplicación de este esquema de protección a nivel federal y por estados. Puntualizó que en la Ciudad de México comenzó la inoculación el 27 de diciembre de 2021 para el personal de salud de instituciones públicas, mientras en sanatorios o clínicas privadas se contó con un periodo del 11 al 15 de enero de 2022. En lo que se refiere a los estados, solo se cuenta con información de las fechas de aplicación de las dosis de refuerzo y las sedes, pero en ambos casos no se conocen las cifras exactas. Señaló que la Estrategia Nacional de Vacunación se debe fortalecer para evitar un colapso en el sistema de salud ante el incremento exponencial de la variante ómicron. De la Torre Valdez precisó que el repunte de la pandemia ha quedado demostrado con datos de la propia Secretaría de Salud, donde del 10 al 11 de enero se registró un aumento considerable al pasar de 11 mil 52 casos a 33 mil 626. Señalo que no se debe minimizar el impacto de la nueva variante ómicron y la presión al sistema hospitalario, por el contrario, consideró que las autoridades de salud deben redoblar esfuerzos para que todas y todos cuenten con el esquema de vacunación completo, además de reforzar a la población más vulnerable que así lo requiera y, por supuesto, al personal de salud.

MINISTRO DMYTRO KULEBA; UCRANIA PIDE A RUSIA DIÁLOGO Y RETIRAR TROPAS

El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, dio a conocer que su país pidió a Rusia retirar sus tropas de la frontera y continuar el diálogo con los países occidentales si está dispuesto seriamente a una desescalada de las tensiones ante el temor de una invasión. Rusia debe continuar con su compromiso diplomático y retirar las fuerzas militares desplegadas en la frontera con Ucrania y en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Moscú ha desplegado más de 100 mil soldados y armamento pesado en la frontera con Ucrania, según los países occidentales, que temen que el Kremlin lleve a cabo una incursión militar en el país vecino. Kuleba añadió que la diplomacia es la única vía responsable. Por su parte, Moscú niega que tenga intención de invadir Ucrania e insiste en que no quiere una guerra, sólo busca garantías de Estados Unidos y la OTAN para su seguridad.

ESTADOS UNIDOS; LLAMA A RUSIA DAR UN PASO ATRÁS SOBRE UCRANIA

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, hablaron de Rusia y Ucrania, dijeron que animan encarecidamente a Rusia a retirarse y a buscar una resolución a través de la diplomacia. Estados Unidos lanzó el mensaje a Moscú porque todavía cree que hay espacio para la diplomacia dado que, como Lloyd Austin remarcó, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, todavía no ha adoptado la decisión de atacar el suelo ucraniano. Claramente, él tiene la capacidad de hacerlo y tiene muchas opciones disponibles, incluyendo la toma de ciudades y territorios significantes. Por su parte Mark Milley expresó la preocupación estadounidense ante la concentración de unas 100 mil tropas rusas en la frontera con Ucrania, entre las que hay efectivos terrestres, aéreos, navales, de las fuerzas especiales y cibernéticas. Aseguró que no se ha visto una concentración tan grande de soldados rusos desde los tiempos de la Guerra Fría. Milley insistió en que el uso de la fuerza armada debería ser siempre el último recurso, señalo que el éxito aquí es a través del diálogo. Estados Unidos ha puesto en alerta elevada a 8 mil 500 soldados, que actualmente se encuentran en territorio estadounidense, por si finalmente es necesario un despliegue rápido en los países del este de Europa. El objetivo de Estados Unidos, es apoyar a la OTAN. Milley señalo que las fuerzas armadas estadounidenses están aumentando sus niveles de preparación, mientras que Austin detalló que, en caso de producirse dicho despliegue, el objetivo será siempre apoyar a la OTAN.

PAPA FRANCISCO; LA PANDEMIA NO JUSTIFICA INSEGURIDAD LABORAL

El papa Francisco afirmó que la pandemia no debe ser una excusa que justifique omisiones en la seguridad en el trabajo, sino una oportunidad para reforzar la calidad del empleo. El papa mostró su cercanía con las personas que están atravesando situaciones de dificultad en este momento de crisis económica y social. El papa Francisco señalo que la crisis puede ser afrontada como una oportunidad para crecer juntos en solidaridad y en la calidad del trabajo. El papa también hizo un llamado para que el sector, que utiliza productos químicos, sea consciente de la importancia de proteger el medio ambiente.

USE CUBREBOCAS SALVESE

¡RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA ES LA QUE SE PUEDA APLICAR CONTRA EL #CORONAVIRUS!

Instagram jhectormunoz;

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ