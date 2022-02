El mundo de los videojuegos está que arde, pues esta mañana PlayStation Studios, anunció la compra de Bungie por 3 mil 600 millones de dólares.

La compañía formará parte de SIE (Sony Interactive Entertainment), como una subsidiaria independiente; es creadora de videojuegos como «Halo», «Destiny» y «Oni».

Jin Ryan, presidente de SIE, recalcó en una entrevista para «Games Industry», que Bungie operará de forma autónoma dentro de de la compañía.

Ryan destacó que Sony entiende la importancia de dar espacio e independencia a sus estudios, reforzando su apoyo cuando sea necesario.

Por ello, una vez concluida la compra, Bungie seguirá como un estudio multiplataforma, con la opción de auto publicar y llegar a los jugadores donde sea que elijan jugar.

