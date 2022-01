Tras 20 años de disputa sobre los derechos de autor del personaje ‘Scrat‘, que aparece en la saga de la franquicia «Ice Age» (‘La Era de Hielo‘ en México), al fin deja de pertenecer a Disney luego de que Fox fuese absorbida por este gigante.

Flora hija del entonces escritor Michael J. Wilson, creó la cuenta de Twitter,»Ivy Supersonic» (@IWantJustice) y una página (www.scrat.com) especialmente para que la gente la apoyara en su lucha y donde hizo publicas las pruebas sobre como su padre le otorgó la autoría.

Fueron un sinnúmero de audiencias pero al fin la buena noticia para esta autora llegó, pues el día de hoy compartió una foto donde se ve como ha ganado esta disputa legal.

En una foto con dos papeles de certificación como la verdadera creadora, Flora escribió:

«No a #Scrat en #Disney #IceAge 6. Gracias @WaltDisneyCo y @abigaildisney

por respetar mis marcas registradas y mi carácter #Sqrat que creé el 19 de mayo de 1999″, aclarando que este personaje no aparecerá en ninguna otra entrega.

Emocionada y feliz añadió: «Hace 20 años 12 de marzo de 2002. Lanzamiento de la primera Edad de Hielo.».

«¡Ha sido una lucha de 20 años!; ¡GANÉ!».

No #Scrat in #Disney #IceAge 6

Thank You @WaltDisneyCo @abigaildisney for Respecting My Trademarks & Character#Sqrat I Created May 19, 1999. 20 Years Ago March 12, 2002 The First Ice Age Released, it's been a 20 Year Fight! I WON! https://t.co/kqanxC0YkI https://t.co/ptM6UgfqJ7 pic.twitter.com/MHq39xOBex

— IVY SUPERSONIC (@IWantJustice) January 28, 2022