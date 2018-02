Presenta Meade a los 45 integrantes de su equipo

Foto: ESPECIAL | Campaña. Durante el proceso electoral el candidato estará respaldado por ex secretarios del mandato de EPN y panistas

Con el objetivo de rebasar las “propuestas populistas, falta de experiencia y fortunas inexplicables, para darle a México el futuro que merece y espera”, el candidato presidencial de la coalición Todos por México (PRI-PVEM y NA), José Antonio Meade Kuribreña presentó este lunes a los 45 hombres y mujeres que formarán su equipo de campaña.

El ex secretario de Educación, Aurelio Nuño, continuará siendo el coordinador general de la campaña, mientras que el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, también se mantiene como vicecoordinador general y la ex subsecretaria de Hacienda, una de las personas más cercanas a Meade, es la coordinadora de la oficina del candidato.

El abanderado presidencial sumó también a uno de los principales opositores al método de selección del candidato priista, José Ramón Martel, quien será el coordinador de asesoría política; mientras que la ex colaboradora panista y asesora en el gobierno mexiquense, Alejandra Sota, será la encargada de la estrategia de comunicación; la ex encargada de redes sociales de Presidencia, Alejandra Lagunes, ahora manejará las redes del candidato presidencial.

Otros colaboradores cercanos a Meade son: Emilio Suárez Licona, quien ahora será el coordinador jurídico de la campaña; Arturo Téllez, ex auditor del SAT será coordinador de fiscalización; Ignacio Vázquez Chavolla, será el coordinador administrativo.

En la coordinación de comunicación social queda Eduardo del Río; la senadora Ivonne Álvarez es la coordinadora de inclusión y equidad; el ex subsecretario de asuntos religiosos, Humberto Roque Villanueva, es coordinador de vinculación con las iglesias; el ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé, será coordinador empresarial.

La secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, se hará cargo de la coordinación de migrantes; José Luis Romero Hicks, hermano del senador panista, Juan Carlos Romero Hicks, es el coordinador de ciencia y tecnología; José Francisco Manzur, hijo del ex secretario general de Gobierno mexiquense, José Manzur, será el coordinador de propaganda; mientras el ex panista Javier Lozano queda en la coordinación de voceros.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ana Lilia Herrera, es la coordinadora de evaluación y seguimiento; en tanto que Luis Madrazo es el asesor en políticas públicas y económicas, entre otros.

Nos permitirán seguir consolidando (…) este equipo que estamos haciendo con la campaña, esta interacción y este diálogo que queremos tener con diferentes sectores de la sociedad

José Antonio Meade Kuribreña

Candidato presidencial Todos por México

