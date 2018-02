MAM prepara homenaje a Leonora Carrington

Compartir

En el marco del homenaje nacional por el centenario del natalicio de la legendaria artista Leonora Carrington, el Museo de Arte Moderno (MAM) alista una exposición retrospectiva de su obra, misma que abrirá las puertas al público el próximo 21 de abril.

Bajo el título de Leonora Carrington. Cuentos mágicos, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) organizan la muestra proyectada por el Museo de Arte Moderno (MAM) y el Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA), en coproducción con el Museo de Arte Contemporáneo (Marco) de Monterrey y con el apoyo de la Fundación Leonora Carrington, A. C.

A más de 20 años de la última retrospectiva dedicada a esta leyenda del surrealismo, dicha exposición se realizará como el gran cierre de las celebraciones por el centenario de su natalicio. Los organizadores informaron que podrá visitarse hasta al 23 de septiembre en el MAM; posteriormente viajará al Marco de Monterrey, donde permanecerá de octubre de 2018 a febrero de 2019.

Leonora Carrington. Cuentos mágicos fue curada por Stefan van Raay y Tere Arcq, e integra más de 200 obras de colecciones de México (Museo Nacional de Antropología, Fundación BBVA Bancomer, Colección Pérez Simón y Galería de Arte Mexicano), Estados Unidos (The Metropolitan Museum of Art y The Pierre and Maria-Gaetana Matisse Collection) y Europa (Tate Modern y Edward James Foundation).

Cabe destacar que, a lo largo de su historia, el MAM ha presentado tres exposiciones individuales de Leonora Carrington, siendo la última en 1994, así como 22 colectivas en las que participó su obra, mientras que el MPBA ha celebrado dos muestras individuales de la destacada creadora: en 1960 y 2005.

“Uno de los puntos nodales de esta exposición es que por primera vez conoceremos el espíritu de Leonora Carrington plasmado en diversas obras, ya que ella fue una artista total, pues incursionó además en el cine, el teatro y la literatura”, dijo la curadora Tere Arcq durante la presentación de la muestra a la prensa.

