El Sol regresó a la vida

Compartir

Fui a ver a Luis Miguel al Auditorio Nacional, después de haber presenciado otros conciertos y seguir de cerca su carrera. Me dio gusto verlo de regreso y bien, disfrutando del escenario y recordándole a sus fans que es uno de los mejores cantantes de nuestro país.

Me tocó ir a Texcoco en la etapa donde ya no llenaba ni un palenque, cuando empezó a dejar plantado al público y cuando en el Auditorio Nacional salió para luego desaparecerse sin explicación a los 15 minutos de haber iniciado el concierto. Recuerdo que El Sol no podía creer que el palenque estuviera vacío, miraba atónito las filas sin gente, cantaba con la mirada extraviada, se notaba que había perdido la pasión. Los errores los empezó a pagar muy caro, porque las deudas empezaron a acumularse. Quiso seguir con el mismo tren de vida sin poder sostenerlo. Mal aconsejado, puso en manos de otros, el manejo de su carrera y lo único que logró fue el desprestigio.

En menos de dos años, le debía a su manager, a su disquera, al Auditorio Nacional, a Alejandro Fernández, a varios empleados, a los que le rentaban el muelle donde estaciona su yate y hasta a los que le alquilaban su sistema de cable. Estamos hablando de millones de dólares que no podía pagar y por fortuna, un grupo de amigos se juntaron para ayudarle y rescatarlo, primero de los vicios y después para apostar por él y salvar su economía.

Todo lo que está haciendo actualmente es para subsanar sus deudas. Miguel Alemán Magnani lo ha apoyado en grande. Hizo el acuerdo para que se hiciera la serie sobre su vida con Netflix, le firmó una gira por más de 40 fechas, le contrató buenos abogados y lo ha ido sacando del hoyo donde se encontraba.

Se nota que Luis Miguel regresó con fuerza. Se dio cuenta que su público es incondicional. Nadie creía que los millones que había ganado, se los hubiera gastado.

Luis Miguel es el rey de la escena, luce su voz y tiene algo que muy pocos logran en el escenario: elegancia y clase, no necesita de una gran producción, convence a la audiencia de inmediato. Tiene una sonrisa encantadora, una gran presencia y por supuesto, talento. En breve veremos la serie sobre su vida y, al mismo tiempo, vendrá el lanzamiento de su nuevo CD, así que el plan es seguir avanzando y conservar por largo tiempo su destacada carrera. Hay más…, pero hasta ahí les cuento.

JNO