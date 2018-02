Los pluris, el mal necesario

Compartir

Nadie votará por ellos, pero ocuparán una curul o un escaño y gozarán de los privilegios que conlleva ser integrante del Congreso de la Unión -fuero incluido-. Han sido tocados con la varita mágica de los partidos para representar los intereses del pueblo sin que nadie los elija de manera directa. Son los legisladores de representación proporcional, plurinominales o “pluris”, como usted y yo les llamamos. Doscientos diputados y 32 senadores que difícilmente ganarían una elección de mayoría relativa, es decir, aquella en la que quien obtenga más votos gana. Entonces, ¿qué hacen ahí?, ¿son un mal necesario?

Los pluris nacieron con la reforma electoral de 1977 con el objetivo de darle pluralidad y equilibrio al Congreso.

De otra manera, los partidos pequeños tendrían mínimas posibilidades de alcanzar alguna posición. Hoy en día, los partidos menores cuentan con representación legislativa y, a través de la negociación política, se ha logrado dar viabilidad a una que otra iniciativa que nunca hubiera visto la luz en manos de los partidos más añejos. Además, para jugar con el ejemplo de la actual legislatura, el PRI sería mayoría abrumadora, por lo que tendríamos un

Congreso de Estado.

Pero la realidad es muy distinta a la de aquel entonces. El sistema partidista mexicano se ha convertido en un botín político y económico, de poder y de lana, pues. Poco importan las ideas, las inclinaciones, orientaciones y formas de pensar. Los dirigentes utilizan a los partidos como vehículos para obtener poder y recursos, “haiga sido como haiga sido”. Si se mantiene el registro, habrá un lugar en la máxima tribuna. Mientras tanto, los partidos “grandes” arman sus listas para pagar favores, intercambiar lealtades y hacer guiños políticos. Cada vez sorprenden más las nominaciones, y para muestra, ahí está el nombre de Napoleón Gómez Urrutia, bien formadito en la fila de Morena. ¿Qué podría aportar un personaje como Gómez Urrutia al debate legislativo que nuestro país requiere?

Ahora bien, las candidaturas pluri son también reservadas para los “viejos lobos” de la mar política. Aquéllos que mueven los hilos y agitan el debate, pero ya no hacen campaña y quieren -o deben, según su partido- llegar directo. Lo que provoca que siempre veamos los mismos cuadros, las mismas propuestas y las mismas ideas en diferentes legislaturas. ¿Cómo avanzar si caminamos en círculos?

Sí, aunque nos duela decirlo, los pluris son necesarios. El error está en la manera que tienen los partidos de elaborar las famosas y anheladas listas que otorgan pasaportes de privilegio a quien no lo merece. No se trata de desaparecer a los pluris, sino de colocar candados para que no cualquiera pueda llegar a ocupar una posición para la que se debería tener, por lo menos, integridad.

Colofón internacional

Con los ojos de la información internacional en Trump, Venezuela, Rusia o Norcorea, estamos dejando pasar una de las notas que, en realidad, podría modificar paradigmas mundiales. El Partido Comunista chino discute la posibilidad de permitir que Xi Jinping, quien para muchos es el líder más poderoso e influyente en el milenario país desde Mao Zedong, pueda reelegirse más allá de un segundo mandato. No está claro si sería para un periodo más o podría eternizarse en la silla, pero sólo imaginemos las implicaciones comerciales y de política exterior que tendría la perpetuidad de un hombre tan poderoso al mando de una potencia del tamaño de China. Ojo ahí.

JNO