Black Panther vuelve a liderar taquilla

Compartir

La película de Marvel Black Panther, dirigida por Ryan Coogler, se colocó en el primer lugar por segunda semana consecutiva en el listado de las cintas más taquilleras de fin de semana tanto en Estados Unidos, como en México y Canadá, dejando un ingreso de 108 millones de dólares.

Esta cifra la coloca como una de las más populares del mundo Universo Cinematográfico Marvel, ya que en su segundo fin de semana en cartelera logró superar a Los vengadores, que en el 2012 recaudaron 103 millones de dólares.

De acuerdo con los resultados de este fin de semana, Black Panther es el cuarto filme en ganar 100 millones de dólares durante la segunda semana, emparejándose con Star Wars: the force awakens, Jurassic world y The Avengers.

La cinta de Coogler ha acumulado aproximadamente 400 millones de dólares a nivel nacional y 704 millones en todo el mundo, dispuesta a seguir cosechando grandes cifras.

Otros filmes que llegaron esta semana a las carteleras son Aniquilación una película de ciencia ficción dirigida por el británico Alex Garlkand, y Noche de juego, una comedia producida por Warner Bros.

Esta semana se espera el regreso de Jennifer Lawrence con Gorrión rojo (Red sparrow), película en la que vuelve a trabajar bajo la dirección de Francis Lawrence, director de las últimas tres entregas de la saga Los juegos del hambre. Se espera que Red sparrow supere los 25 millones de dólares.

EL RANKING

Black Panther (108 millones de US dólares)

Noche de juegos (16.6 millones de dólares)

Peter Rabbit (12.5 millones de dólares)

Aniquilación (11 millones de dólares)

Cincuenta sombras liberadas (6.9 millones de dólares)

Jumanji: Welcome to the jungle (5.65 millones de dólares)

The 15:17 to Paris (3.6 millones de dólares)

The greatest showman (3.4 millones de dólares)

Every day (3 millones de dólares)

Early man (1.7 millones)

JNO