Quirino anuncia 330 mdp para Mipymes en Sinaloa

Al poner en marcha la Feria del Financiamiento “Puro Sinaloa”, el gobernador Quirino Ordaz Coppel entregó los primeros 6 millones 500 mil pesos del Fondo Compite Sinaloa, en apoyo a pequeños empresarios y nuevos emprendedores, de una bolsa de 330 millones de pesos que se destinará este año para impulsar la creación de nuevas pequeñas empresas y la consolidación de las existentes.

Durante este evento se entregaron los primeros 120 cheques de apoyo para micros y pequeños empresarios, y donde además, durante esta Feria, los emprendedores encontraron servicios de asesoría y gestoría para cristalizar sus proyectos empresariales.

Quirino Ordaz destacó que su gobierno siempre estará de la mano de los pequeños negocios, cuyos emprendedores son quienes más dificultades tienen para obtener el financiamiento que los impulse a concretar sus ideas, especialmente de las mujeres jefas de familia que buscan el auto empleo como sustento de su hogar.

“Por eso no dudamos en meterle más recursos, más lana a este programa, de la mano de Nacional Financiera, porque fíjense, por dar 30 millones el Gobierno del Estado, se nos convirtieron en 330 millones de pesos, es decir, son casi 10 veces más, y sería una falta de sensibilidad, una falta de atención y no cumplir los compromisos, el no entrarle a estas mezclas de recursos”, dijo.

Sobre todo, acotó, porque no es en beneficio del Gobierno, sino a favor de las jefas de familia, de los jóvenes y los pequeños empresarios que quieren consolidar y hacer crecer sus negocios.

El gobernador explicó que los 330 millones de pesos que se entregarán de financiamiento este año superan la cantidad entregada el año pasado, cuando se derramaron créditos por 280 millones de pesos, que a su vez, fue muy superior a la cifra del 2016, cuando se entregaron 74 millones de pesos

Además, señaló que esto significa confianza en los hombres y mujeres sinaloenses que quieren emprender un negocio, o bien, que ya tienen una pequeña empresa a la que pretenden consolidar y ampliar.

Por otra parte, destacó que uno de los beneficios de esta Feria del Financiamiento “Puro Sinaloa”, es el ofrecimiento de tasas competitivas, porque consideró que de nada sirve el crédito cuando las tasas son tan altas que lo encarecen, y por ello no se logra el objetivo buscado.

Gracias a este esfuerzo, durante el 2017 Sinaloa se convirtió en el líder nacional de todo México en materia de emprendimiento, al apoyar un gran total de 4 mil 440 proyectos, siendo el segundo lugar el estado de Quintana Roo, con mil 800 proyectos apoyados.

JMSJ